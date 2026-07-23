Real Madrid presenta su nueva camiseta visitante

Nueva camiseta visitante

Diseño verde oscuro

Estrategia global del club

El Real Madrid y adidas revelaron la segunda equipación para la temporada 2026-27, apostando por un diseño en verde oscuro con detalles en blanco roto que mezcla tradición y modernidad.

El lanzamiento marca el inicio de la nueva temporada y refuerza la estrategia comercial del club, donde cada camiseta se convierte en una pieza clave de identidad y negocio global.

Un diseño que mezcla historia y tendencia

La nueva camiseta destaca por su color verde oscuro predominante.

El diseño incorpora detalles en blanco roto en cuello y acabados.

Según el club, se trata de una reinterpretación de tonos usados anteriormente.

El objetivo es conectar con la historia del equipo sin perder actualidad.

La apuesta sigue la línea de adidas de combinar nostalgia con innovación.