Guillermo Ochoa anuncia su retiro y pone fin a una histórica carrera

El futbol mexicano despide a una de sus máximas leyendas. Este 21 de julio de 2026, Guillermo Ochoa anunció oficialmente su retiro del futbol profesional, poniendo fin a una carrera de más de dos décadas marcada por actuaciones memorables con clubes y la Selección Mexicana.

El histórico guardameta comunicó la noticia mediante un emotivo video publicado en sus redes sociales, donde agradeció al futbol por haberle permitido defender «un arco, un escudo y la ilusión de toda una nación».

Un adiós tras el Mundial 2026

El último partido de Ochoa como profesional fue el pasado 24 de junio durante la fase de grupos del Mundial 2026.

El arquero ingresó de cambio en la victoria de México por 3-0 sobre Chequia, encuentro que terminó siendo la despedida definitiva de uno de los futbolistas más emblemáticos del Tricolor.

«Lo di todo, lo dejé todo en mis equipos y en la selección, y hoy entrego mis guantes», expresó el guardameta en su mensaje de despedida.

Una carrera que comenzó en el América

Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino. Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad… pic.twitter.com/TY2DaflSBd — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) July 21, 2026

La historia profesional de Ochoa inició el 15 de febrero de 2004 cuando debutó con el Club América frente a Monterrey en el entonces Estadio Azteca.

Su crecimiento fue inmediato y apenas un año después conquistó el Clausura 2005, el único título de Liga MX de su carrera.

Ese rendimiento lo llevó rápidamente a la Selección Mexicana, donde comenzó una trayectoria que lo convertiría en uno de los máximos referentes del futbol nacional.

El hombre de los seis Mundiales

Memo Ochoa hizo historia al convertirse en el único futbolista mexicano presente en seis Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026.

Aunque disputó minutos en cuatro ediciones, fueron sus actuaciones en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 las que lo consolidaron entre los mejores porteros en la historia del futbol mexicano.

Con la Selección Mexicana disputó 154 partidos, consiguió 64 porterías imbatidas, ganó seis Copas Oro, una Liga de Naciones de la CONCACAF y obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Una trayectoria internacional

Además de brillar con el América, Ochoa desarrolló una extensa carrera en Europa.

Defendió las camisetas del Ajaccio de Francia, Málaga y Granada de España, Standard Lieja de Bélgica, Salernitana de Italia, AVS de Portugal y AEL Limassol de Chipre, club con el que cerró su etapa como profesional.

En total disputó 788 partidos a nivel de clubes, registró 194 porterías en cero y recibió 1,096 goles.

Con su retiro, Guillermo Ochoa pone fin a una de las carreras más exitosas en la historia del futbol mexicano y deja un legado que difícilmente será igualado por otro guardameta del país.