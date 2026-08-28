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Real Madrid vs. Málaga: cuándo juegan, horario y dónde ver en EE.UU.
Real Madrid vs. Málaga: conoce a qué hora juegan, dónde ver el partido en Estados Unidos y todos los detalles de LaLiga.
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Real Madrid vs. Málaga: cuándo juegan, horario y dónde ver en EE.UU.

Publicado el28/08/2026 a las 09:37

El Real Madrid recibe al Málaga este domingo 30 de agosto por la Jornada 3 de LaLiga 2026/27, en un partido en el que los blancos buscarán mantener su inicio perfecto de temporada bajo las órdenes de José Mourinho.

El conjunto merengue llega con dos victorias consecutivas y con Kylian Mbappé como una de sus principales figuras, mientras que el Málaga todavía busca su primer triunfo desde su regreso a la Primera División.

Real Madrid llega invicto ante Málaga

Foto: EFE

El Real Madrid viene de golear 4-1 a la Real Sociedad en su presentación oficial de la temporada en el Santiago Bernabéu.

Mbappé fue la gran figura del encuentro con un hat-trick, mientras que Vinícius Júnior completó la goleada.

El equipo de Mourinho suma seis puntos de seis posibles y comienza a mostrar una versión más sólida después de vencer también 2-1 al Espanyol en la jornada anterior.

Málaga presenta una situación muy diferente.

El recién ascendido apenas suma un punto después de dos partidos. Perdió 2-0 contra el Atlético de Madrid en su debut y posteriormente empató 1-1 como visitante frente al Deportivo de La Coruña.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Málaga?

Foto: EFE

El partido se disputará este domingo 30 de agosto en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Estos son los horarios:

Estados Unidos (Este): 11:00 a.m. ET
México: 9:00 a.m.
España: 5:00 p.m.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Málaga en Estados Unidos?

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el encuentro a través de ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN App.

En México estará disponible mediante Sky Sports México, Sky+ e izzi.

En España, el encuentro podrá seguirse a través de Movistar+, M+ LALIGA TV y las plataformas correspondientes de la cadena.

Real Madrid domina el historial reciente

Foto: EFE

Los blancos tienen una clara ventaja en los enfrentamientos recientes contra Málaga.

En sus últimos cinco partidos, Real Madrid consiguió cuatro victorias y se registró un empate. Málaga no logró ganar ninguno.

El enfrentamiento anterior entre ambos clubes se produjo el 15 de abril de 2018, cuando el Real Madrid ganó 2-1 en LaLiga.

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