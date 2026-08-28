Real Madrid vs. Málaga: cuándo juegan, horario y dónde ver en EE.UU.

El Real Madrid recibe al Málaga este domingo 30 de agosto por la Jornada 3 de LaLiga 2026/27, en un partido en el que los blancos buscarán mantener su inicio perfecto de temporada bajo las órdenes de José Mourinho.

El conjunto merengue llega con dos victorias consecutivas y con Kylian Mbappé como una de sus principales figuras, mientras que el Málaga todavía busca su primer triunfo desde su regreso a la Primera División.

Real Madrid llega invicto ante Málaga

El Real Madrid viene de golear 4-1 a la Real Sociedad en su presentación oficial de la temporada en el Santiago Bernabéu.

Mbappé fue la gran figura del encuentro con un hat-trick, mientras que Vinícius Júnior completó la goleada.

El equipo de Mourinho suma seis puntos de seis posibles y comienza a mostrar una versión más sólida después de vencer también 2-1 al Espanyol en la jornada anterior.

Málaga presenta una situación muy diferente.

El recién ascendido apenas suma un punto después de dos partidos. Perdió 2-0 contra el Atlético de Madrid en su debut y posteriormente empató 1-1 como visitante frente al Deportivo de La Coruña.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Málaga?