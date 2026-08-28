Real Madrid vs. Málaga: cuándo juegan, horario y dónde ver en EE.UU.
Publicado el28/08/2026 a las 09:37
El Real Madrid recibe al Málaga este domingo 30 de agosto por la Jornada 3 de LaLiga 2026/27, en un partido en el que los blancos buscarán mantener su inicio perfecto de temporada bajo las órdenes de José Mourinho.
El conjunto merengue llega con dos victorias consecutivas y con Kylian Mbappé como una de sus principales figuras, mientras que el Málaga todavía busca su primer triunfo desde su regreso a la Primera División.
Real Madrid llega invicto ante Málaga
El Real Madrid viene de golear 4-1 a la Real Sociedad en su presentación oficial de la temporada en el Santiago Bernabéu.
Mbappé fue la gran figura del encuentro con un hat-trick, mientras que Vinícius Júnior completó la goleada.
El equipo de Mourinho suma seis puntos de seis posibles y comienza a mostrar una versión más sólida después de vencer también 2-1 al Espanyol en la jornada anterior.
Málaga presenta una situación muy diferente.
El recién ascendido apenas suma un punto después de dos partidos. Perdió 2-0 contra el Atlético de Madrid en su debut y posteriormente empató 1-1 como visitante frente al Deportivo de La Coruña.
¿A qué hora juega Real Madrid vs. Málaga?
El partido se disputará este domingo 30 de agosto en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.
Estos son los horarios:
Estados Unidos (Este): 11:00 a.m. ET
México: 9:00 a.m.
España: 5:00 p.m.
¿Dónde ver Real Madrid vs. Málaga en Estados Unidos?
Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el encuentro a través de ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN App.
En México estará disponible mediante Sky Sports México, Sky+ e izzi.
En España, el encuentro podrá seguirse a través de Movistar+, M+ LALIGA TV y las plataformas correspondientes de la cadena.
Real Madrid domina el historial reciente
Los blancos tienen una clara ventaja en los enfrentamientos recientes contra Málaga.
En sus últimos cinco partidos, Real Madrid consiguió cuatro victorias y se registró un empate. Málaga no logró ganar ninguno.
El enfrentamiento anterior entre ambos clubes se produjo el 15 de abril de 2018, cuando el Real Madrid ganó 2-1 en LaLiga.
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