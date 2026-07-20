¿Victoria para Trump? Tribunal Federal abre la puerta a un mayor control del voto por correo

Un tribunal permitió al USPS seguir desarrollando cambios para las boletas postales y continúa la disputa judicial sobre las elecciones.

Un tribunal federal de apelaciones suspendió temporalmente el bloqueo contra la propuesta del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), permitiendo que continúe el proceso para una regla impulsada por la Administración Trump que podría imponer nuevos requisitos al voto por correo. La medida todavía enfrenta desafíos judiciales y no puede aplicarse de inmediato. Por qué importa: El fallo representa una victoria legal temporal para el Gobierno de Donald Trump y acerca la posibilidad de cambios en el envío de boletas electorales antes de futuras elecciones federales, aunque la propuesta aún debe superar revisiones regulatorias y demandas pendientes.

La corte dio un respiro a la propuesta del USPS Según informó Newsmax, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia suspendió una orden emitida el 1 de julio por el juez federal Emmet Sullivan, quien había bloqueado la iniciativa al considerar que incumplía un acuerdo firmado en 2021 entre el USPS y la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP). La corte concluyó que el Servicio Postal probablemente tiene argumentos suficientes para continuar con el proceso mientras se resuelve el litigio. En términos prácticos, los jueces consideraron que la demanda pudo haberse presentado demasiado pronto, ya que la regla todavía no ha sido aprobada de manera definitiva. ● Lo que cambia: El USPS puede seguir desarrollando la propuesta mientras continúa la apelación. ● El límite: La decisión no autoriza la aplicación inmediata de la nueva política. La propuesta busca endurecer el manejo de las boletas por correo 🚨 The D.C. Circuit has temporarily allowed the U.S. Postal Service to move forward with its proposed election-mail rule requiring states to submit voter lists and serialized ballot barcodes before USPS will mail federal ballots, staying a district judge’s order. pic.twitter.com/MRfGcBWa8S — SCOTUS Wire (@scotus_wire) July 17, 2026 La iniciativa deriva de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 31 de marzo, denominada «Garantizar la verificación de ciudadanía y la integridad en las elecciones federales». De acuerdo con Newsmax, la propuesta obligaría a los estados a compartir sus listas de votantes mediante un portal federal para verificar la ciudadanía de quienes recibirán votos por correo o en ausencia. Además, cada sobre electoral llevaría un código de barras único vinculado a un votante específico. El director general del USPS, David Steiner, declaró recientemente ante el Senado que la agencia podría negarse a transportar boletas de estados que no compartan sus padrones electorales. La propuesta contempla: Verificación federal de listas de votantes.

Códigos de barras individualizados para cada boleta.

Intercambio de información entre estados y agencias federales.

California aparece en el centro del debate El New York Post destacó que la decisión podría tener un impacto especial en California, donde prácticamente todos los votantes reciben sus boletas por correo. Los partidarios de la propuesta sostienen que las nuevas medidas fortalecerían la confianza en el sistema electoral tras años de críticas sobre la lentitud en el conteo de votos. El primer asistente del fiscal federal, Bill Essayli, celebró la decisión en la red social X. «Esta sentencia es una victoria para la integridad electoral y tendría implicaciones significativas para estados como California que se niegan a presentar sus padrones de votantes para verificar el cumplimiento de las leyes federales de elecciones.» Las autoridades electorales de California, sin embargo, han defendido reiteradamente su sistema de voto por correo y sostienen que el tiempo requerido para procesar millones de boletas responde al tamaño de su electorado, no a problemas de seguridad. La diferencia: Los defensores hablan de mayor integridad electoral; las autoridades estatales insisten en que el sistema actual ya es seguro.