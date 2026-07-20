Víctimas de Epstein arremeten contra fiscal Todd Blanche mientras el Senado define su futuro

Las sobrevivientes de Jeffrey Epstein acusaron al fiscal general interino Todd Blanche de actuar con condescendencia y utilizar una reunión con ellas como un trámite para asegurar los votos que necesita para ser confirmado de forma permanente al frente del Departamento de Justicia.

La reunión ocurrió horas antes de que el Comité Judicial del Senado evalúe su nominación.

Por qué importa: El encuentro podría influir en el voto del senador republicano Thom Tillis, cuyo respaldo es considerado clave para que la candidatura impulsada por el presidente Donald Trump avance al pleno del Senado.

Las víctimas de Epstein aseguran que la reunión no respondió a sus reclamos

Epstein survivor Annie Farmer on meeting with Todd Blanche: «The interaction with him only strengthened my resolve to speak out against his confirmation. It felt that he was only meeting us because his hand was forced … Many of us had questions. And ultimately, I felt really… pic.twitter.com/pd13PFi0UC — MeidasClips (@MeidasClips) July 19, 2026

Según informó EFE, Tillis había condicionado públicamente su apoyo a que Blanche se reuniera con víctimas de Epstein, quienes llevaban meses intentando conversar con el fiscal interino sin éxito.

Ese encuentro finalmente se realizó el jueves en el Departamento de Justicia, pero varias participantes afirmaron después que la conversación estuvo lejos de cumplir sus expectativas.

La crítica: Las sobrevivientes dijeron que la reunión fue más un requisito político que un esfuerzo genuino por escucharlas.

Las sobrevivientes dijeron que la reunión fue más un requisito político que un esfuerzo genuino por escucharlas. El contexto: Sin el voto de Tillis, la nominación de Blanche podría quedar bloqueada en el Comité Judicial si todos los demócratas votan en contra.

De acuerdo con Axios y CNBC, Annie Farmer, quien denunció a Epstein y a su colaboradora Ghislaine Maxwell, aseguró que Blanche fue «áspero, condescendiente e intencionalmente evasivo», una actitud que, según dijo, contrastó con el tono que mostró durante su audiencia de confirmación ante el Senado.

Farmer también cuestionó las explicaciones ofrecidas por Blanche sobre su entrevista con Maxwell y sobre el traslado de esta a una prisión de mínima seguridad, calificándolas como «insatisfactorias y forzadas».

Otras sobrevivientes dicen que Blanche solo buscaba asegurar su confirmación

Las críticas no se limitaron a Farmer.

Dani Bensky, quien horas antes había declarado contra la nominación de Blanche ante el Comité Judicial, afirmó que salió de la reunión convencida de que no fue «sustancial» ni «productiva».

Lo que denunció: Bensky aseguró que Blanche evitó comprometerse con nuevas investigaciones y no explicó adecuadamente por qué el Departamento de Justicia divulgó información personal de varias víctimas en la publicación inicial de los archivos de Epstein.

Bensky aseguró que Blanche evitó comprometerse con nuevas investigaciones y no explicó adecuadamente por qué el Departamento de Justicia divulgó información personal de varias víctimas en la publicación inicial de los archivos de Epstein. Otra voz: Elizabeth Stein calificó el encuentro como «desmoralizador».

Según Axios, Stein sostuvo que la reunión «no tuvo absolutamente nada que ver con nosotras» y que todo giró en torno a que Blanche «marcara una casilla» para obtener el ascenso al cargo permanente.

Amanda Roberts, cuñada de Virginia Giuffre, declaró a CNN que sintió que Blanche solo aceptó reunirse porque «no tuvo otra opción».