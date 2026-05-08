Vocalista de El Recodo pide ayuda

Niño desaparecido en Hermosillo

Llamado urgente familiar La música se detuvo para Ricky Yocupicio, vocalista de Banda El Recodo, quien hizo un llamado urgente tras la desaparición de su sobrino de 11 años. El menor, identificado como Jesús Gabriel Yocupicio Orantes, fue visto por última vez el 30 de abril en Hermosillo, Sonora. La noticia se difundió a través de redes sociales, donde el cantante compartió la ficha de búsqueda del niño. Desde entonces, el caso ha generado preocupación entre seguidores y colegas del regional mexicano. “Ayúdenme a localizar a mi sobrino” En su mensaje, Yocupicio apeló directamente a la ciudadanía y a las autoridades para acelerar la localización del menor.

“Mi gente de Hermosillo, mi gente de todo México, ayúdenme a localizar a mi sobrino”, escribió en su publicación. TE PUEDE INTERESAR: ¿Adiós a “Christian Nodal”? El cantante desata polémica tras denunciar que su nombre “no es suyo” El intérprete también aseguró que la familia enfrenta obstáculos institucionales en el proceso de denuncia. Hizo un llamado “urgente a todas las autoridades y a la sociedad en general” al señalar que la Comisión de Búsqueda no habría difundido oficialmente la ficha. Señalamientos contra las autoridades De acuerdo con lo expresado por el cantante, la Fiscalía no habría autorizado la emisión de la Alerta Amber.

Indicó que su hermano, padre del menor, no recibió la atención adecuada al momento de reportar la desaparición. “No le dieron la atención debida a mi hermano y ha recibido violencia de género y discriminación por ser el padre”, denunció. El artista insistió en la urgencia del caso y en la necesidad de que se actúe con rapidez. “Por favor, ayúdenme a encontrarlo, es un niño de 11 años que necesita volver a casa”, agregó. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ricky Yocupicio (@rickyrecodo) Solidaridad en el regional mexicano Tras la publicación, diversas figuras del género regional expresaron públicamente su respaldo. El cantante conocido como El Yaki escribió en los comentarios: “¡Todo tiene que estar bien, mi pá! ¡Ánimo!”.