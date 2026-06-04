Vlahovic se va gratis de Juventus tras romper negociaciones
Publicado el04/06/2026 a las 02:28
Dusan Vlahovic dejará la Juventus como agente libre.
El delantero serbio no logró alcanzar un acuerdo con el club italiano para renovar su contrato, que expira el próximo 30 de junio, poniendo fin a una negociación que se extendió por meses.
La salida sin costo de uno de los principales referentes ofensivos representa un golpe importante para Juventus, tanto en lo deportivo como en lo estratégico de cara al mercado.
Ruptura total por diferencias salariales
Las negociaciones se rompieron de forma definitiva.
El principal obstáculo fue económico: Vlahovic exigía un salario cercano a los 8 millones de euros por temporada, acompañado de bonificaciones y comisiones, mientras que Juventus mantuvo su oferta en 6 millones más incentivos.
Ninguna de las partes cedió, lo que hizo imposible el acuerdo.
Interés europeo y futuro abierto
El delantero ya tiene pretendientes.
De acuerdo con reportes, clubes como Chelsea, Newcastle, Barcelona y Bayern Múnich han contactado a su entorno, aunque todavía no hay una decisión tomada sobre su próximo destino.
Un ciclo irregular en Turín
Vlahovic llegó en 2022 desde Fiorentina como una apuesta fuerte.
Sin embargo, su paso por la Juventus estuvo marcado por la inconsistencia. Aunque tuvo momentos destacados, también fue cuestionado por no consolidarse como el delantero dominante que el club esperaba.
En el cierre más reciente, logró recuperar sensaciones positivas con cuatro goles en sus últimos cuatro partidos, lo que reavivó las esperanzas de renovación antes del quiebre definitivo.
Golpe deportivo y alivio financiero
Su salida impacta directamente al proyecto.
El técnico Luciano Spalletti lo consideraba una pieza clave en su esquema, por lo que ahora el club deberá reconstruir su ataque en el próximo mercado.
Al mismo tiempo, Juventus liberará más de 40 millones de euros en su estructura financiera, lo que abre margen para nuevas incorporaciones.
El club italiano tendrá que buscar soluciones rápidas en ataque, mientras Vlahovic se convierte en uno de los nombres más atractivos del mercado como agente libre.
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