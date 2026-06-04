Vlahovic se va gratis de Juventus tras romper negociaciones

Dusan Vlahovic dejará la Juventus como agente libre.

El delantero serbio no logró alcanzar un acuerdo con el club italiano para renovar su contrato, que expira el próximo 30 de junio, poniendo fin a una negociación que se extendió por meses.

La salida sin costo de uno de los principales referentes ofensivos representa un golpe importante para Juventus, tanto en lo deportivo como en lo estratégico de cara al mercado.

Ruptura total por diferencias salariales

Las negociaciones se rompieron de forma definitiva.

El principal obstáculo fue económico: Vlahovic exigía un salario cercano a los 8 millones de euros por temporada, acompañado de bonificaciones y comisiones, mientras que Juventus mantuvo su oferta en 6 millones más incentivos.

Ninguna de las partes cedió, lo que hizo imposible el acuerdo.

Interés europeo y futuro abierto