Vitamina A en el centro de la polémica: aumentan intoxicaciones tras ola de desinformación sobre el sarampión
Publicado el14/06/2026 a las 08:03
- Aumentan intoxicaciones por Vitamina A
- Desinformación sobre sarampión
- Búsquedas en internet crecen
El interés por la vitamina A creció de forma abrupta en Estados Unidos en medio del brote de sarampión registrado en 2025. Además, el fenómeno se intensificó después de que el secretario de salud, Robert F. Kennedy Jr., promoviera el suplemento como alternativa.
Un estudio publicado el 1 de junio reveló un aumento significativo en las búsquedas relacionadas con vitamina A y sarampión. Los datos muestran que la conversación digital se disparó en cuestión de semanas.
El 26 de febrero de 2025, las búsquedas sobre vitamina A vinculadas al sarampión aumentaron un 44%. Para el 22 de marzo, el interés alcanzó su punto máximo con un incremento del 100%.
El mismo patrón se observó con el aceite de hígado de bacalao, otro producto asociado al suplemento. Este término registró un aumento del 52.6% en búsquedas el 5 de marzo.
Declaraciones que impulsaron la tendencia
El auge en el interés por estos productos coincidió con declaraciones públicas difundidas en febrero de 2025. En ellas, se sugería el uso de vitamina A como una opción frente al sarampión.
Kennedy Jr. también cuestionó la vacuna MMR, generando confusión entre la población. Afirmó incorrectamente que podía causar encefalitis, aunque reconocía que frenaba la propagación.
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En un artículo de opinión publicado el 2 de marzo, defendió el uso de vitamina A bajo supervisión médica. Aseguró que podía ayudar en casos leves, moderados y graves de la enfermedad.
Estas afirmaciones contribuyeron a posicionar el suplemento como una alternativa en el debate público. El efecto fue inmediato tanto en internet como en el comportamiento de consumo.
Consecuencias: aumentan intoxicaciones
El incremento en la popularidad del suplemento tuvo un impacto directo en la salud pública. Los casos de intoxicación por vitamina A comenzaron a aumentar de forma preocupante.
Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025, los envenenamientos subieron un 38.7% frente al mismo periodo de 2024. El dato refleja una tendencia que coincide con el auge en las búsquedas.
El consumo excesivo de vitamina A puede generar efectos adversos importantes. Entre ellos se encuentran náuseas, vómitos y dolores intensos.
También se han reportado problemas más graves como daño hepático y alteraciones en la visión. Estos riesgos se presentan especialmente cuando se ingiere sin control médico.
Riesgos de la desinformación en salud
El caso pone en evidencia el impacto que pueden tener los mensajes públicos en temas de salud. Especialmente cuando se difunden durante situaciones de alerta como un brote.
La información errónea puede llevar a decisiones individuales con consecuencias peligrosas. En este caso, el consumo desmedido de suplementos sin supervisión.
El estudio subraya la relación entre el discurso público y el comportamiento digital de la población. También muestra cómo esto puede traducirse en riesgos reales.
El aumento de intoxicaciones se convierte así en una señal de alerta sobre la desinformación. Un recordatorio de la importancia de verificar la información antes de actuar, detalló ‘PEOPLE‘.