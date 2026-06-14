Vitamina A en el centro de la polémica: aumentan intoxicaciones tras ola de desinformación sobre el sarampión

Aumentan intoxicaciones por Vitamina A

Desinformación sobre sarampión

Búsquedas en internet crecen

El interés por la vitamina A creció de forma abrupta en Estados Unidos en medio del brote de sarampión registrado en 2025. Además, el fenómeno se intensificó después de que el secretario de salud, Robert F. Kennedy Jr., promoviera el suplemento como alternativa.

Un estudio publicado el 1 de junio reveló un aumento significativo en las búsquedas relacionadas con vitamina A y sarampión. Los datos muestran que la conversación digital se disparó en cuestión de semanas.

El 26 de febrero de 2025, las búsquedas sobre vitamina A vinculadas al sarampión aumentaron un 44%. Para el 22 de marzo, el interés alcanzó su punto máximo con un incremento del 100%.

El mismo patrón se observó con el aceite de hígado de bacalao, otro producto asociado al suplemento. Este término registró un aumento del 52.6% en búsquedas el 5 de marzo.

Declaraciones que impulsaron la tendencia

El auge en el interés por estos productos coincidió con declaraciones públicas difundidas en febrero de 2025. En ellas, se sugería el uso de vitamina A como una opción frente al sarampión.

Kennedy Jr. también cuestionó la vacuna MMR, generando confusión entre la población. Afirmó incorrectamente que podía causar encefalitis, aunque reconocía que frenaba la propagación.

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En un artículo de opinión publicado el 2 de marzo, defendió el uso de vitamina A bajo supervisión médica. Aseguró que podía ayudar en casos leves, moderados y graves de la enfermedad.

Estas afirmaciones contribuyeron a posicionar el suplemento como una alternativa en el debate público. El efecto fue inmediato tanto en internet como en el comportamiento de consumo.