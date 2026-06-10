EE.UU. cobrará hasta $935 por acelerar entrevistas de visa

Visa rápida costará más

Cita en 10 días

Programa piloto temporal

Algunos viajeros que planean visitar Estados Unidos podrían acceder más rápido a una entrevista para obtener su visa, aunque deberán pagar una cantidad considerablemente mayor.

A partir del 1 de julio, quienes soliciten visas de no inmigrante B1 y B2 para negocios y turismo podrán pagar una tarifa adicional para adelantarse en la lista de espera para entrevistas consulares.

La medida forma parte de un programa piloto de «prueba de concepto» impulsado por el Departamento de Estado y estará vigente hasta finales de 2026.

Según una norma final provisional publicada en el Registro Federal el 9 de junio, los solicitantes de determinadas sedes podrán acceder a una cita prioritaria mediante el pago de una tarifa adicional.

Visa para Estados Unidos tendrá opción prioritaria

📌 EE.UU. prepara entrevistas rápidas de visa por 750 dólareshttps://t.co/pwvHd5ZESw — KSDY 50 (@KSDY50tv) June 9, 2026

El programa permitirá que algunos solicitantes pasen al inicio de la lista de espera sin necesidad de presentar una justificación escrita.

Tampoco será necesario solicitar intervención personal mediante los procesos habituales de Solicitud de Cita Prioritaria o de Remisiones.

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Quienes opten por este servicio podrán obtener una entrevista para visa en un plazo de 10 días hábiles.

Actualmente, los tiempos de espera dependen de la ubicación y la disponibilidad de cada oficina consular.

Como ejemplo, la próxima cita disponible para una visa B1/B2 se encuentra a 16 meses de distancia en Abu Dabi.

En contraste, en Estambul la disponibilidad es de menos de medio mes.