EE.UU. cobrará hasta $935 por acelerar entrevistas de visa
Publicado el10/06/2026 a las 12:54
- Visa rápida costará más
- Cita en 10 días
- Programa piloto temporal
Algunos viajeros que planean visitar Estados Unidos podrían acceder más rápido a una entrevista para obtener su visa, aunque deberán pagar una cantidad considerablemente mayor.
A partir del 1 de julio, quienes soliciten visas de no inmigrante B1 y B2 para negocios y turismo podrán pagar una tarifa adicional para adelantarse en la lista de espera para entrevistas consulares.
La medida forma parte de un programa piloto de «prueba de concepto» impulsado por el Departamento de Estado y estará vigente hasta finales de 2026.
Según una norma final provisional publicada en el Registro Federal el 9 de junio, los solicitantes de determinadas sedes podrán acceder a una cita prioritaria mediante el pago de una tarifa adicional.
Visa para Estados Unidos tendrá opción prioritaria
📌 EE.UU. prepara entrevistas rápidas de visa por 750 dólareshttps://t.co/pwvHd5ZESw
— KSDY 50 (@KSDY50tv) June 9, 2026
El programa permitirá que algunos solicitantes pasen al inicio de la lista de espera sin necesidad de presentar una justificación escrita.
Tampoco será necesario solicitar intervención personal mediante los procesos habituales de Solicitud de Cita Prioritaria o de Remisiones.
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Quienes opten por este servicio podrán obtener una entrevista para visa en un plazo de 10 días hábiles.
Actualmente, los tiempos de espera dependen de la ubicación y la disponibilidad de cada oficina consular.
Como ejemplo, la próxima cita disponible para una visa B1/B2 se encuentra a 16 meses de distancia en Abu Dabi.
En contraste, en Estambul la disponibilidad es de menos de medio mes.
El costo total superará los 900 dólares
#EEUU | EEUU lanzó servicio «premium» para entrega exprés de visas de negocios o turismo: este será su precio .- https://t.co/Gx4PSN2CeV [HF
— Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 10, 2026
La nueva opción tendrá un costo de 750 dólares.
Esa cantidad se sumará a la tarifa estándar de procesamiento para visas de no inmigrante, que actualmente es de 185 dólares.
En consecuencia, quienes decidan utilizar el servicio prioritario deberán pagar aproximadamente 935 dólares en total.
El abogado de inmigración Michael Cataliotti, radicado en Nueva York, afirmó a USA TODAY que la cantidad resulta muy elevada.
«Diría que es mucho dinero en este país, pero es una suma exorbitante en muchos de los países donde la gente solicita estas visas», señaló.
La medida busca evaluar si existe suficiente demanda para este tipo de servicio urgente.
Por ahora, el Departamento de Estado indicó que la disponibilidad será limitada.
Además, solo podrá utilizarse en las oficinas que sean identificadas en su sitio web oficial.
Programa piloto será evaluado a fin de año
El Departamento de Estado destacó que el servicio «premium» será completamente opcional.
También aclaró que la tarifa adicional no acelerará otros procedimientos relacionados con la solicitud.
La dependencia precisó que el servicio no reducirá el tiempo requerido para procesos administrativos posteriores.
Cataliotti señaló que no existe ninguna garantía de aprobación para quienes paguen la tarifa adicional.
«No hay indicios de que vayan a aprobar estas solicitudes», afirmó.
El abogado también consideró llamativo que la iniciativa se limite exclusivamente a las visas B1 y B2.
Según explicó, existen otras categorías en las que una aceleración del proceso podría tener más sentido.
Entre ellas mencionó visas de trabajo para académicos internacionales, personas con habilidades extraordinarias y profesionales especializados.
El programa piloto concluirá el 31 de diciembre.
Una vez terminado ese periodo, el Departamento de Estado analizará los resultados obtenidos.
La agencia determinará entonces si el servicio debe mantenerse, modificarse o finalizar definitivamente.