¿Qué hacer si ICE llega a tu lugar de trabajo?

Derechos durante redadas de ICE

Errores que deben evitarse

Cómo prepararse ante ICE

Las redadas migratorias en lugares de trabajo han vuelto a generar preocupación entre trabajadores, empleadores y familias inmigrantes en Estados Unidos.

Una visita de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede ocurrir en restaurantes, fábricas, obras de construcción, bodegas o pequeños negocios, creando situaciones de tensión que obligan a tomar decisiones en cuestión de segundos.

Por qué importa: Conocer los derechos básicos durante una redada puede ayudar a evitar errores que compliquen aún más una situación migratoria.

Organizaciones legales recomiendan mantener la calma, ejercer el derecho a guardar silencio y buscar asesoría legal antes de firmar cualquier documento.

Redadas de ICE: los errores más comunes de los inmigrantes

La posibilidad de acceso de ICE depende del tipo de espacio dentro del lugar de trabajo.

Los agentes pueden entrar a áreas públicas de un negocio, como recepciones, comedores abiertos al público o zonas de atención a clientes.

Sin embargo, el acceso a espacios privados suele estar sujeto a requisitos adicionales.

La Oficina de la Fiscal General de Nueva York señala que ICE no puede ingresar legalmente a áreas privadas sin una orden judicial válida o sin el consentimiento del empleador.

Esa orden debe estar firmada por un juez y especificar el lugar autorizado para la inspección, según La Opinión.

En California, la legislación estatal limita la posibilidad de que los empleadores permitan el acceso voluntario de agentes migratorios a zonas no públicas si no existe una orden judicial válida.

En Texas, aunque no existe una protección estatal equivalente, sigue aplicándose la regla constitucional general: para ingresar a áreas privadas, ICE necesita una orden judicial válida o el consentimiento del empleador.

En Nevada, las autoridades estatales indican que una orden firmada por un juez puede permitir el acceso a determinadas áreas privadas, aunque el empleador debe revisar cuidadosamente qué espacios están incluidos en el documento.