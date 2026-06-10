¿Qué hacer si ICE llega a tu lugar de trabajo?
Publicado el10/06/2026 a las 12:29
- Derechos durante redadas de ICE
- Errores que deben evitarse
- Cómo prepararse ante ICE
Las redadas migratorias en lugares de trabajo han vuelto a generar preocupación entre trabajadores, empleadores y familias inmigrantes en Estados Unidos.
Una visita de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede ocurrir en restaurantes, fábricas, obras de construcción, bodegas o pequeños negocios, creando situaciones de tensión que obligan a tomar decisiones en cuestión de segundos.
Por qué importa: Conocer los derechos básicos durante una redada puede ayudar a evitar errores que compliquen aún más una situación migratoria.
Organizaciones legales recomiendan mantener la calma, ejercer el derecho a guardar silencio y buscar asesoría legal antes de firmar cualquier documento.
Redadas de ICE: los errores más comunes de los inmigrantes
La posibilidad de acceso de ICE depende del tipo de espacio dentro del lugar de trabajo.
Los agentes pueden entrar a áreas públicas de un negocio, como recepciones, comedores abiertos al público o zonas de atención a clientes.
Sin embargo, el acceso a espacios privados suele estar sujeto a requisitos adicionales.
La Oficina de la Fiscal General de Nueva York señala que ICE no puede ingresar legalmente a áreas privadas sin una orden judicial válida o sin el consentimiento del empleador.
Esa orden debe estar firmada por un juez y especificar el lugar autorizado para la inspección, según La Opinión.
En California, la legislación estatal limita la posibilidad de que los empleadores permitan el acceso voluntario de agentes migratorios a zonas no públicas si no existe una orden judicial válida.
En Texas, aunque no existe una protección estatal equivalente, sigue aplicándose la regla constitucional general: para ingresar a áreas privadas, ICE necesita una orden judicial válida o el consentimiento del empleador.
En Nevada, las autoridades estatales indican que una orden firmada por un juez puede permitir el acceso a determinadas áreas privadas, aunque el empleador debe revisar cuidadosamente qué espacios están incluidos en el documento.
Los trabajadores tienen derecho a guardar silencio
Durante una redada, los agentes pueden realizar preguntas relacionadas con la identidad, ciudadanía, lugar de nacimiento o situación migratoria.
Sin embargo, los trabajadores tienen derecho a no responder.
La American Immigration Lawyers Association indica que una persona puede permanecer en silencio y solicitar hablar con un abogado antes de firmar cualquier documento.
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También recomienda no mentir ni proporcionar información falsa.
Presentar identificaciones falsas, números de Seguro Social falsos o documentos migratorios que pertenecen a otra persona puede generar consecuencias más graves.
Las organizaciones legales coinciden en que guardar silencio no significa confrontar a los agentes.
La recomendación es expresar de manera clara que no se desea responder preguntas y que se quiere consultar con un abogado.
Este derecho también aplica a preguntas sobre cómo ingresó una persona al país, cuánto tiempo lleva viviendo en Estados Unidos o dónde reside actualmente.
Los errores más comunes pueden empeorar la situación
Especialistas legales advierten que algunas reacciones impulsivas pueden aumentar los riesgos durante una redada.
Una de ellas es correr.
Intentar escapar puede ser interpretado como una señal de evasión y aumentar la posibilidad de una detención.
Tampoco se recomienda discutir, empujar, obstruir a los agentes o intentar esconderse.
Otro error frecuente es firmar documentos sin comprender su contenido.
Algunos papeles pueden incluir renuncias a derechos, aceptación de determinados hechos o procedimientos de salida voluntaria.
Por ello, las organizaciones legales recomiendan solicitar asesoría antes de firmar cualquier documento.
Respecto a pertenencias personales, los trabajadores pueden expresar que no autorizan la revisión de bolsos, teléfonos u otros objetos.
Asimismo, pueden manifestar que no consienten la revisión de su teléfono celular y pedir asesoría legal antes de desbloquearlo o entregarlo.
La preparación también es clave. Las organizaciones recomiendan memorizar el número telefónico de un familiar o abogado, mantener documentos importantes en un lugar seguro y contar con un plan familiar para el cuidado de los hijos en caso de emergencia.
Además, aconsejan tener organizada información relevante como pasaportes, actas de nacimiento, contactos de emergencia, información médica y datos escolares.
La principal recomendación es sencilla: mantener la calma, guardar silencio, no presentar documentos falsos, no resistirse y no firmar nada sin asesoría legal.
Estas medidas no eliminan el riesgo de una redada, pero pueden ayudar a evitar errores que posteriormente resulten más difíciles de corregir.