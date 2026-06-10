EEUU lanza dura alerta de viaje sobre México a horas del Mundial 2026

EEUU actualiza alerta para México

Jalisco bajo advertencia especial

Mundial 2026 bajo vigilancia

A tan solo unas horas de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México, la Embajada de Estados Unidos en México difundió un mensaje de alerta de viaje para quienes planean visitar el país.

Por qué importa: La representación diplomática recordó que México mantiene una advertencia de viaje de nivel 2 a nivel nacional, lo que significa que los visitantes deben extremar precauciones durante su estancia.

La Embajada explicó que los riesgos de seguridad varían dependiendo de la región.

“Los riesgos de seguridad varían mucho según la región, por lo que asignamos niveles de advertencia de viaje para cada estado mexicano”, indicó en un mensaje compartido en redes sociales el 9 de junio.

Alerta de viaje a México antes del Mundial 2026

México es un destino vacacional popular, pero los riesgos de seguridad varían mucho según la región, por lo que asignamos niveles de advertencia de viaje para cada estado mexicano, desde nivel 1 (tomar precauciones normales) hasta nivel 4 (no viajar). Si consiguió boletos para un… pic.twitter.com/yQR7UxzOZB — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 9, 2026

Junto con el mensaje, la Embajada publicó un mapa que muestra los distintos niveles de advertencia asignados a cada entidad federativa.

Los estados identificados en color rojo corresponden al nivel más alto de alerta.

En esos casos, la recomendación oficial es no viajar, según Infobae.

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Dentro de esta categoría aparecen Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

Por otra parte, los estados clasificados en color naranja cuentan con una recomendación de reconsiderar el viaje.

En este grupo se encuentran Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora.

La Embajada también señaló que la alerta de nivel 2 para México está relacionada con riesgos asociados al terrorismo, la delincuencia y los secuestros.