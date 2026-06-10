EEUU lanza dura alerta de viaje sobre México a horas del Mundial 2026
Publicado el10/06/2026 a las 10:47
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A tan solo unas horas de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México, la Embajada de Estados Unidos en México difundió un mensaje de alerta de viaje para quienes planean visitar el país.
Por qué importa: La representación diplomática recordó que México mantiene una advertencia de viaje de nivel 2 a nivel nacional, lo que significa que los visitantes deben extremar precauciones durante su estancia.
La Embajada explicó que los riesgos de seguridad varían dependiendo de la región.
“Los riesgos de seguridad varían mucho según la región, por lo que asignamos niveles de advertencia de viaje para cada estado mexicano”, indicó en un mensaje compartido en redes sociales el 9 de junio.
Alerta de viaje a México antes del Mundial 2026
México es un destino vacacional popular, pero los riesgos de seguridad varían mucho según la región, por lo que asignamos niveles de advertencia de viaje para cada estado mexicano, desde nivel 1 (tomar precauciones normales) hasta nivel 4 (no viajar). Si consiguió boletos para un… pic.twitter.com/yQR7UxzOZB
— Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 9, 2026
Junto con el mensaje, la Embajada publicó un mapa que muestra los distintos niveles de advertencia asignados a cada entidad federativa.
Los estados identificados en color rojo corresponden al nivel más alto de alerta.
En esos casos, la recomendación oficial es no viajar, según Infobae.
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Dentro de esta categoría aparecen Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.
Por otra parte, los estados clasificados en color naranja cuentan con una recomendación de reconsiderar el viaje.
En este grupo se encuentran Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora.
La Embajada también señaló que la alerta de nivel 2 para México está relacionada con riesgos asociados al terrorismo, la delincuencia y los secuestros.
Así están las sedes mexicanas del Mundial
La embajada de EE. UU. reiteró la alerta de viaje para quienes asistan al Mundial en México: para la CDMX y Monterrey, exhortó a tener precaución; para Guadalajara, la etiqueta es «reconsidere el viaje”. #EnPunto con @Enrique_Acevedo | #DecideInformado | Síguelo por… pic.twitter.com/qJ4C66kzVs
— NMás (@nmas) June 10, 2026
México albergará partidos de la Copa Mundial en tres entidades: Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.
La Ciudad de México y Nuevo León aparecen en color amarillo dentro del mapa compartido por las autoridades estadounidenses.
Esta clasificación corresponde al nivel 2 de advertencia, es decir, extremar precauciones.
Jalisco, en cambio, aparece en color naranja.
La recomendación para esta entidad es reconsiderar el viaje.
El mapa también muestra que Yucatán y Campeche son los únicos estados identificados en color azul.
En estas entidades, la Embajada recomienda únicamente practicar medidas de prevención cotidianas.
Dentro de la categoría de extremar precauciones también figuran Baja California Sur, Coahuila, Durango, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.
EEUU reconoce limitaciones de asistencia
La Embajada difundió además una serie de recomendaciones para ciudadanos estadounidenses que viajen a México.
Según el informe, en el país se registran delitos violentos como homicidios, secuestros, robos de vehículos, agresiones sexuales y asaltos.
“Existe riesgo de violencia terrorista, incluyendo ataques y otras actividades terroristas”, señala el documento.
Las autoridades estadounidenses también reconocieron que tienen una capacidad limitada para proporcionar asistencia en diversas regiones del territorio mexicano.
Además, recordaron que empleados del gobierno de Estados Unidos tienen prohibido viajar a determinadas zonas consideradas de alto riesgo.
La recomendación para los viajeros estadounidenses es respetar las mismas restricciones aplicadas al personal gubernamental.
La Embajada advirtió que algunas áreas rurales o remotas pueden carecer de servicios de emergencia o contar con recursos limitados.
Asimismo, indicó que, en caso de encontrar controles de carretera, los viajeros deben seguir las instrucciones de las autoridades.
“Al acercarse a cualquier puesto de control, coopere. Evite cualquier comportamiento que parezca agresivo. Huir puede despertar sospechas y provocar violencia”, señala el mensaje.
Entre las recomendaciones adicionales se recuerda que la posesión e importación de drogas es ilegal.
También está prohibido introducir cigarros electrónicos o dispositivos de vapeo.
De igual forma, se prohíbe ingresar armas, fuegos artificiales y explosivos al país.