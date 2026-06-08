Violencia en el corazón de Manhattan: cinco apuñalados en Penn Station antes de evento deportivo clave
Publicado el08/06/2026 a las 08:26
- Cinco apuñalados en Penn Station
- Ataque genera incertidumbre
- Sospechoso bajo custodia
Cinco personas fueron apuñaladas la noche del domingo dentro de Penn Station, uno de los centros de transporte más concurridos de Nueva York. El ataque ocurrió en medio del flujo habitual de viajeros y trabajadores que transitaban por la terminal.
El presunto agresor, un hombre de aproximadamente 50 años en situación de calle, fue detenido poco después del incidente. Las autoridades confirmaron que el sospechoso quedó bajo custodia sin que se revelara públicamente su identidad.
La agresión generó momentos de pánico entre pasajeros y empleados que se encontraban en los andenes y pasillos subterráneos. Testigos describieron una escena de confusión mientras agentes y personal médico acudían al lugar.
La estación, ubicada bajo el Madison Square Garden, permaneció bajo fuerte presencia policial tras el ataque. Además, la rápida intervención evitó que la situación escalara aún más dentro del complejo ferroviario.
Víctimas fuera de peligro tras el ataque
Según información oficial, las cinco personas heridas no presentan lesiones que pongan en riesgo su vida. Todas recibieron atención médica inmediata tras ser trasladadas desde la escena.
Las autoridades enviaron condolencias a los afectados y a sus familiares tras el violento episodio. El alcalde expresó su respaldo a las víctimas y les deseó una pronta recuperación.
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Equipos de emergencia actuaron con rapidez para controlar la situación y asistir a los heridos. La coordinación entre policías y servicios médicos fue clave para evitar consecuencias mayores.
Aunque el ataque fue violento, las autoridades subrayaron que la respuesta permitió estabilizar rápidamente el entorno. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.
Seguridad reforzada ante evento deportivo masivo
El incidente ocurrió horas antes del tercer partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden. La cercanía del evento deportivo elevó inmediatamente las preocupaciones de seguridad en la zona.
El presidente Donald Trump tiene previsto asistir al partido, lo que ya implicaba estrictos protocolos de seguridad. Tras el ataque, se intensificaron aún más las medidas preventivas alrededor del complejo.
Como parte de las decisiones posteriores, se canceló una fiesta pública organizada en los exteriores del estadio. Las autoridades priorizaron el control del perímetro ante la llegada de miles de aficionados.
El despliegue policial se amplió en accesos, entradas y áreas circundantes a la estación y al recinto deportivo. La vigilancia adicional busca garantizar que el evento transcurra sin nuevos incidentes.
Servicio ferroviario y respuesta institucional
Pese a la gravedad del hecho, las operaciones de Amtrak no registraron interrupciones en el servicio. Las autoridades aseguraron que el funcionamiento del transporte se mantuvo con normalidad.
Funcionarios destacaron la rapidez con la que fue detenido el sospechoso tras la agresión. El arresto inmediato permitió reducir la incertidumbre entre viajeros y ciudadanos.
La administración municipal calificó el ataque como un acto de violencia inaceptable en un espacio público. Se reiteró el compromiso de mantener la seguridad en centros de transporte masivos.
Mientras la ciudad retoma su ritmo habitual, la investigación continúa bajo supervisión policial. El caso reabre el debate sobre seguridad urbana en zonas de alta concentración de personas, reportó ‘ABC News‘ y ‘CBS News‘.