Violencia en el corazón de Manhattan: cinco apuñalados en Penn Station antes de evento deportivo clave

Cinco apuñalados en Penn Station

Ataque genera incertidumbre

Sospechoso bajo custodia

Cinco personas fueron apuñaladas la noche del domingo dentro de Penn Station, uno de los centros de transporte más concurridos de Nueva York. El ataque ocurrió en medio del flujo habitual de viajeros y trabajadores que transitaban por la terminal.

El presunto agresor, un hombre de aproximadamente 50 años en situación de calle, fue detenido poco después del incidente. Las autoridades confirmaron que el sospechoso quedó bajo custodia sin que se revelara públicamente su identidad.

La agresión generó momentos de pánico entre pasajeros y empleados que se encontraban en los andenes y pasillos subterráneos. Testigos describieron una escena de confusión mientras agentes y personal médico acudían al lugar.

La estación, ubicada bajo el Madison Square Garden, permaneció bajo fuerte presencia policial tras el ataque. Además, la rápida intervención evitó que la situación escalara aún más dentro del complejo ferroviario.

Víctimas fuera de peligro tras el ataque

Según información oficial, las cinco personas heridas no presentan lesiones que pongan en riesgo su vida. Todas recibieron atención médica inmediata tras ser trasladadas desde la escena.

Las autoridades enviaron condolencias a los afectados y a sus familiares tras el violento episodio. El alcalde expresó su respaldo a las víctimas y les deseó una pronta recuperación.

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Equipos de emergencia actuaron con rapidez para controlar la situación y asistir a los heridos. La coordinación entre policías y servicios médicos fue clave para evitar consecuencias mayores.

Aunque el ataque fue violento, las autoridades subrayaron que la respuesta permitió estabilizar rápidamente el entorno. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.