Vinícius Jr. reaparece con un nuevo rostro y desata una ola de reacciones

Después de la eliminación de Brasil en los Octavos de Final del Mundial 2026 frente a Noruega, Vinícius Júnior volvió a aparecer públicamente y su imagen no pasó desapercibida.

El delantero del Real Madrid sorprendió a los aficionados con un cambio en su apariencia que rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde muchos aseguraron que lucía irreconocible.

El cambio físico que llamó la atención

Las primeras fotografías muestran a Vinícius con un estilo similar al que acostumbra, utilizando gorra, cadenas y aretes. Sin embargo, fueron los cambios en su rostro los que generaron más comentarios.

Además de dejarse crecer una barba, varios usuarios señalaron que su barbilla luce más estilizada, lo que habría modificado ligeramente la forma de su cara.

Las redes explotaron con comparaciones

Las imágenes provocaron una ola de reacciones en internet. Algunos aficionados compararon al brasileño con el cantante Akon, mientras que otros mencionaron el parecido con el exfutbolista brasileño Ramires.

Incluso hubo quienes bromearon asegurando que las fotografías parecían generadas con inteligencia artificial, bautizando al delantero como «VinIAcius Jr.».

¿Cirugía estética o solo un nuevo look?

🚨 𝗡𝗘𝗪: More pictures of Vinicius Jr.’s new look, following his chin harmonization surgery. pic.twitter.com/vmi0lwP3xo — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 20, 2026

Hasta el momento, Vinícius no ha explicado públicamente si se sometió a algún procedimiento estético o si el cambio obedece únicamente a su nuevo estilo y al crecimiento de la barba.

Las especulaciones aumentaron luego de que circularan videos en los que el atacante firma camisetas del Real Madrid, confirmando que se trata realmente del futbolista brasileño.

Regreso con Mourinho

Ahora todas las miradas estarán puestas en el inicio de la nueva temporada, cuando Vinícius se reincorpore a los entrenamientos bajo las órdenes de José Mourinho.

Más allá de su nueva apariencia, el delantero buscará dejar atrás la eliminación mundialista y recuperar el protagonismo con el Real Madrid en una campaña que promete grandes desafíos.