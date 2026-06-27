¿Lloverá el 4 de julio? Vigilan una zona tropical que podría cambiar los planes en EE.UU.

Vigilan una zona tropical en EEUU

Baja probabilidad ciclónica

Atentos al 4 julio

A pocos días de las celebraciones por el 4 de julio, meteorólogos mantienen bajo observación una zona de baja presión ubicada frente a la costa sureste de Estados Unidos, un sistema que, aunque presenta pocas probabilidades de convertirse en ciclón tropical, ha despertado el interés de los especialistas por las condiciones atmosféricas que podrían favorecer una evolución lenta durante la próxima semana.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) incluyó oficialmente esta área dentro de sus zonas de vigilancia, indicando que el fenómeno podría experimentar un desarrollo gradual mientras avanza hacia el oeste sobre las aguas del Atlántico occidental.

La perturbación está asociada con la energía remanente de un sistema frontal que permanecerá estacionado sobre el sureste del país durante los próximos días, creando un entorno que continuará siendo monitoreado por los servicios meteorológicos.

Aunque la posibilidad de formación sigue siendo baja, la cercanía de los festejos por el Día de la Independencia ha incrementado la atención sobre cualquier cambio que pudiera alterar las condiciones del tiempo en las zonas costeras.

Temperaturas del océano favorecen la vigilancia

Los pronósticos indican que las aguas subtropicales ubicadas al este de Florida presentan temperaturas considerablemente superiores al promedio habitual para esta época del año, un elemento que suele favorecer el desarrollo de sistemas tropicales cuando otros factores también resultan favorables.

A ello se suma una disminución de los vientos cortantes, un fenómeno que en semanas recientes había limitado la organización de tormentas y que ahora podría ofrecer un ambiente ligeramente más propicio para la evolución de una circulación tropical.

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Sin embargo, los especialistas advierten que el principal obstáculo para el desarrollo del sistema continúa siendo la abundante presencia de aire seco alrededor de la zona frontal, condición que dificulta la formación de tormentas organizadas.

Los modelos meteorológicos analizados hasta ahora no muestran un consenso claro sobre la evolución de esta perturbación, por lo que las proyecciones mantienen un amplio margen de incertidumbre.