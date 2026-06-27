¿Lloverá el 4 de julio? Vigilan una zona tropical que podría cambiar los planes en EE.UU.
Publicado el27/06/2026 a las 09:46
- Vigilan una zona tropical en EEUU
- Baja probabilidad ciclónica
- Atentos al 4 julio
A pocos días de las celebraciones por el 4 de julio, meteorólogos mantienen bajo observación una zona de baja presión ubicada frente a la costa sureste de Estados Unidos, un sistema que, aunque presenta pocas probabilidades de convertirse en ciclón tropical, ha despertado el interés de los especialistas por las condiciones atmosféricas que podrían favorecer una evolución lenta durante la próxima semana.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) incluyó oficialmente esta área dentro de sus zonas de vigilancia, indicando que el fenómeno podría experimentar un desarrollo gradual mientras avanza hacia el oeste sobre las aguas del Atlántico occidental.
La perturbación está asociada con la energía remanente de un sistema frontal que permanecerá estacionado sobre el sureste del país durante los próximos días, creando un entorno que continuará siendo monitoreado por los servicios meteorológicos.
Aunque la posibilidad de formación sigue siendo baja, la cercanía de los festejos por el Día de la Independencia ha incrementado la atención sobre cualquier cambio que pudiera alterar las condiciones del tiempo en las zonas costeras.
Temperaturas del océano favorecen la vigilancia
Los pronósticos indican que las aguas subtropicales ubicadas al este de Florida presentan temperaturas considerablemente superiores al promedio habitual para esta época del año, un elemento que suele favorecer el desarrollo de sistemas tropicales cuando otros factores también resultan favorables.
A ello se suma una disminución de los vientos cortantes, un fenómeno que en semanas recientes había limitado la organización de tormentas y que ahora podría ofrecer un ambiente ligeramente más propicio para la evolución de una circulación tropical.
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Sin embargo, los especialistas advierten que el principal obstáculo para el desarrollo del sistema continúa siendo la abundante presencia de aire seco alrededor de la zona frontal, condición que dificulta la formación de tormentas organizadas.
Los modelos meteorológicos analizados hasta ahora no muestran un consenso claro sobre la evolución de esta perturbación, por lo que las proyecciones mantienen un amplio margen de incertidumbre.
Modelos mantienen escenarios abiertos
Los diferentes modelos de pronóstico continúan evaluando varios escenarios para la próxima semana, aunque ninguno muestra, por ahora, evidencia sólida de una rápida intensificación del sistema bajo vigilancia.
Los expertos consideran que cualquier organización que pudiera producirse dependerá del equilibrio entre las aguas cálidas, la humedad disponible y el comportamiento de los vientos en los distintos niveles de la atmósfera.
De llegar a consolidarse algún tipo de circulación tropical, el patrón atmosférico dominante favorecería un desplazamiento hacia el territorio continental de Estados Unidos, aunque este escenario permanece únicamente como una posibilidad que deberá confirmarse con nuevos datos.
Mientras tanto, el Centro Nacional de Huracanes mantiene un monitoreo permanente y recuerda que los pronósticos pueden modificarse conforme el sistema evolucione durante los próximos días.
La temporada sigue con poca actividad
Hasta ahora, la temporada de huracanes en el Atlántico ha mostrado una actividad inferior a la habitual, registrando únicamente la formación de la tormenta tropical Arthur, que tuvo una vida corta antes de desorganizarse sobre el Golfo.
En una temporada promedio, para finales de junio ya suele haberse formado la segunda tormenta con nombre del año y los primeros días de julio frecuentemente aparece un tercer sistema tropical, algo que todavía no ha ocurrido en 2026.
Los meteorólogos atribuyen parte de esta calma a la persistencia del polvo del Sahara, cuya presencia continúa secando la atmósfera tropical y limitando la formación de nubosidad profunda necesaria para el desarrollo de ciclones.
Además del aire sahariano, los pronósticos indican que durante julio podrían fortalecerse nuevamente los vientos cortantes, un factor que, de mantenerse, seguiría reduciendo las probabilidades de una actividad tropical significativa en gran parte de la cuenca del Atlántico durante las próximas semanas, señaló ‘Fox Weather‘.