Video de Emma Coronel revive la relación indirecta entre “El Chapo”, “El Mencho” y una popular banda norteña

Emma Coronel revive polémica

Surge inesperado vínculo

Banda vuelve al foco

Una transmisión en vivo protagonizada por Emma Coronel Aispuro volvió a colocar en el centro de la conversación a Joaquín “El Chapo” Guzmán y a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El interés surgió después de que la esposa de “El Chapo” recordara la música que sonaba en reuniones privadas organizadas por el exlíder del Cártel de Sinaloa.

Las declaraciones despertaron nuevas conversaciones sobre una agrupación norteña que, con el paso de los años, fue vinculada musicalmente con ambos personajes.

Hasta el momento, ni Emma Coronel ni los integrantes del grupo mencionado han respondido públicamente a la reciente polémica generada en redes sociales.

Una transmisión reavivó antiguos vínculos musicales

Durante un en vivo con José Pavel Moreno Serrano, acordeonista de Los Alegres del Barranco, Emma Coronel hizo una pregunta que llamó la atención de los espectadores.

«¿Se acuerda de mi canción favorita o no?», comentó Coronel durante la conversación transmitida en línea.

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El momento fue interpretado por diversos usuarios como una referencia a las presentaciones que la agrupación habría realizado en reuniones privadas organizadas por Joaquín Guzmán Loera.

El periodista Víctor Lagunas Peñaloza retomó ese intercambio para abordar nuevamente la relación entre el grupo musical y los personajes mencionados.