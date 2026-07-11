Video de Emma Coronel revive la relación indirecta entre “El Chapo”, “El Mencho” y una popular banda norteña
Publicado el11/07/2026 a las 14:30
- Emma Coronel revive polémica
- Surge inesperado vínculo
- Banda vuelve al foco
Una transmisión en vivo protagonizada por Emma Coronel Aispuro volvió a colocar en el centro de la conversación a Joaquín “El Chapo” Guzmán y a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
El interés surgió después de que la esposa de “El Chapo” recordara la música que sonaba en reuniones privadas organizadas por el exlíder del Cártel de Sinaloa.
Las declaraciones despertaron nuevas conversaciones sobre una agrupación norteña que, con el paso de los años, fue vinculada musicalmente con ambos personajes.
Hasta el momento, ni Emma Coronel ni los integrantes del grupo mencionado han respondido públicamente a la reciente polémica generada en redes sociales.
Una transmisión reavivó antiguos vínculos musicales
Durante un en vivo con José Pavel Moreno Serrano, acordeonista de Los Alegres del Barranco, Emma Coronel hizo una pregunta que llamó la atención de los espectadores.
«¿Se acuerda de mi canción favorita o no?», comentó Coronel durante la conversación transmitida en línea.
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El momento fue interpretado por diversos usuarios como una referencia a las presentaciones que la agrupación habría realizado en reuniones privadas organizadas por Joaquín Guzmán Loera.
El periodista Víctor Lagunas Peñaloza retomó ese intercambio para abordar nuevamente la relación entre el grupo musical y los personajes mencionados.
Los Alegres del Barranco aparecen como el punto de conexión
Más allá de sus diferencias dentro del crimen organizado, el nombre de “El Chapo” y el de “El Mencho” coinciden en un aspecto señalado por diversos reportes: la música.
Los Alegres del Barranco también fueron relacionados con Nemesio Oseguera Cervantes por interpretar corridos inspirados en su figura.
Entre las canciones mencionadas se encuentran «Soy Mencho» y «El del palenque», temas que incluso fueron objeto de investigaciones por presunta apología del delito.
Ese antecedente convirtió a la agrupación en un elemento común dentro de las conversaciones sobre ambos líderes criminales.
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El caso vuelve a generar atención pública
La reciente transmisión provocó que usuarios recordaran los vínculos históricos entre la música regional y figuras ampliamente conocidas del narcotráfico mexicano.
Aunque el video no hace referencia directa a “El Mencho”, el nombre del capo volvió a aparecer debido a los antecedentes relacionados con la agrupación.
La conversación también reactivó el debate sobre los corridos dedicados a personajes del crimen organizado y su impacto dentro de la cultura popular.
En los últimos años, este tipo de contenidos ha generado diversas investigaciones y discusiones sobre sus alcances legales y sociales.
Dos historias que siguieron caminos distintos
El texto que dio origen a esta nueva polémica recuerda que Joaquín “El Chapo” Guzmán fue detenido por última vez el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa.
Desde entonces, el exlíder del Cártel de Sinaloa cumple una sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos.
Respecto a Nemesio Oseguera Cervantes, el texto afirma que murió el 22 de febrero de 2026 durante un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco.
Esa afirmación forma parte de la información proporcionada en el reporte que dio origen a esta nota.
Los protagonistas guardan silencio
Ni Emma Coronel ni José Pavel Moreno Serrano han emitido declaraciones adicionales tras la difusión del video.
Tampoco existe un posicionamiento público reciente de la agrupación sobre las interpretaciones surgidas a partir de la transmisión.
Mientras tanto, el material continúa circulando en plataformas digitales y alimentando nuevas teorías entre los usuarios.
La conversación ha vuelto a poner bajo los reflectores la relación entre la música regional mexicana y algunos de los personajes criminales más conocidos de las últimas décadas.