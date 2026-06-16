Veterano suplica por su esposa detenida por ICE y enfrenta posible separación familiar

Esposa de veterano detenida

Control migratorio en Dallas

Caso en proceso legal

La detención de una inmigrante hondureña en Texas ha desatado un llamado urgente de su esposo, un veterano del Ejército de Estados Unidos.

El caso involucra a Arelys Barahona-Martínez, arrestada el 10 de junio durante una cita de control migratorio en Dallas.

Su esposo, Wilmer Trujillo, exsargento mayor retirado, aseguró que la situación ha generado una crisis emocional en su hogar.

El veterano, con casi dos décadas de servicio, enfrenta ahora la posibilidad de la separación definitiva de su familia.

El testimonio de un militar desesperado

Trujillo, quien sirvió en Irak y Afganistán, expresó públicamente su desconcierto ante la detención de su esposa.

“No quiero criticar a ICE. No quiero criticar a nadie, pero sí, me deja perplejo. Me parte el corazón”, declaró.

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El exmilitar insistió en que su esposa es fundamental para la estabilidad familiar y pidió que continúe su proceso en libertad.

Desde su retiro en 2021, había construido una vida estable junto a su familia en Princeton, Texas.