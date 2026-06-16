Veterano suplica por su esposa detenida por ICE y enfrenta posible separación familiar
Publicado el16/06/2026 a las 08:41
- Esposa de veterano detenida
- Control migratorio en Dallas
- Caso en proceso legal
La detención de una inmigrante hondureña en Texas ha desatado un llamado urgente de su esposo, un veterano del Ejército de Estados Unidos.
El caso involucra a Arelys Barahona-Martínez, arrestada el 10 de junio durante una cita de control migratorio en Dallas.
Su esposo, Wilmer Trujillo, exsargento mayor retirado, aseguró que la situación ha generado una crisis emocional en su hogar.
El veterano, con casi dos décadas de servicio, enfrenta ahora la posibilidad de la separación definitiva de su familia.
El testimonio de un militar desesperado
Trujillo, quien sirvió en Irak y Afganistán, expresó públicamente su desconcierto ante la detención de su esposa.
“No quiero criticar a ICE. No quiero criticar a nadie, pero sí, me deja perplejo. Me parte el corazón”, declaró.
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El exmilitar insistió en que su esposa es fundamental para la estabilidad familiar y pidió que continúe su proceso en libertad.
Desde su retiro en 2021, había construido una vida estable junto a su familia en Princeton, Texas.
Autoridades defienden acción migratoria
El Departamento de Seguridad Nacional señaló que Barahona-Martínez ingresó al país sin autorización y tiene una orden de deportación desde 2005.
La dependencia reiteró que la política migratoria se aplica sin excepciones bajo la administración del presidente Donald Trump.
“La administración Trump no va a ignorar el estado de derecho”, indicó el DHS en su posicionamiento oficial.
Actualmente, la mujer permanece detenida en un centro correccional en Oklahoma mientras avanza su caso.
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Defensa busca frenar la deportación
El equipo legal de Barahona-Martínez sostiene que no cuenta con antecedentes penales y que su caso presenta irregularidades.
Su abogado afirmó que la orden fue emitida sin que ella tuviera conocimiento de la audiencia correspondiente.
También argumentó que regresó al país para atender la salud de su hijo, ciudadano estadounidense, con una condición médica.
La defensa ya trabaja en reabrir el proceso y explorar vías legales que le permitan obtener la residencia permanente, señaló ‘Univisión‘.