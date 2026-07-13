¿Por qué el verano es la mejor época para bajar de peso? Expertos explican las claves y el plan para lograrlo

Descubre por qué el verano puede ser el mejor momento para bajar de peso y qué hábitos seguir para lograr resultados saludables y duraderos.

Julio favorece nuevos hábitos.

Más frescura, mejor alimentación.

Entrena menos, pero mejor. 👉Empieza tu rutina con los Nano Gym 2.0 – ¡Encuéntralos aquí! Julio puede convertirse en un buen momento para adoptar hábitos que ayuden a perder peso, especialmente cuando hay más oportunidades para moverse y consumir alimentos frescos. El verano, sin embargo, no acelera mágicamente el metabolismo ni garantiza que una mujer vaya a adelgazar más rápido. La diferencia puede estar en las rutinas, las decisiones alimentarias y la posibilidad de realizar más actividades al aire libre. Claves para perder peso saludablemente en verano El calor puede cambiar el apetito, pero no siempre ayuda

Las temperaturas elevadas pueden reducir temporalmente el deseo de consumir platos calientes, abundantes o con mucha grasa. Esto puede facilitar que algunas personas prefieran ensaladas, frutas, verduras, pescados, sopas frías o preparaciones más ligeras. Cambridge Weight Plan señala que durante el verano muchas personas tienden a hidratarse más y a buscar alimentos frescos para soportar mejor el calor. La Sociedad Chilena de Obesidad también ha destacado que esta temporada ofrece una mayor variedad de frutas y vegetales que pueden incorporarse a una alimentación equilibrada. Pero sentir menos hambre no significa que sea recomendable saltarse comidas o reducir drásticamente las calorías. Comer demasiado poco puede provocar cansancio, irritabilidad, pérdida de masa muscular y mayor probabilidad de abandonar el plan. La meta debe ser mejorar la calidad de la alimentación, no pasar hambre. 👉Lleva tus entrenamientos al siguiente nivel con Reebok ¿Qué alimentos pueden facilitar la pérdida de peso?

Una alimentación de verano puede ser sencilla, refrescante y nutritiva sin depender de productos “light” o dietas restrictivas. Entre las opciones que pueden ayudar se encuentran: Frutas enteras y verduras frescas.

Pescado, pollo, huevos y legumbres.

Yogur natural sin exceso de azúcar.

Agua como bebida principal.

Cereales integrales y porciones moderadas. Las comidas pueden incluir proteínas, fibra y grasas saludables para mantener la sensación de saciedad durante más tiempo. En restaurantes, conviene elegir preparaciones al horno, a la plancha o al vapor, además de pedir salsas y aderezos por separado. También puede ser útil comer una fruta o un yogur antes de salir, evitando llegar con hambre excesiva y pedir por impulso. 👉Descubre los Nano X5 para entrenar sin límites Vacaciones, reuniones y bebidas pueden cambiar el resultado

El verano también presenta obstáculos que pueden provocar aumento de peso. Las reuniones familiares, los asados, las comidas fuera de casa y las vacaciones suelen modificar los horarios habituales. Además, las bebidas alcohólicas, los refrescos, los helados y los aperitivos pueden aportar muchas calorías sin generar suficiente saciedad. Entre los hábitos que pueden ayudar están: Mantener horarios relativamente estables.

Evitar picar durante toda la tarde.

Servir porciones antes de sentarse.

Alternar bebidas alcohólicas con agua.

Priorizar frutas como postre.

No convertir cada salida en un exceso. No es necesario prohibir todos los alimentos, pero sí controlar la frecuencia y la cantidad. 👉Empieza tu rutina con los Nano Gym 2.0 – ¡Encuéntralos aquí! Tres días de ejercicio pueden ser un comienzo realista El verano ofrece más alternativas para hacer actividad física, como caminar, montar bicicleta, nadar o entrenar en espacios interiores.

Una mujer que lleva tiempo sin hacer ejercicio puede comenzar con tres sesiones semanales y aumentar gradualmente la duración o la intensidad. El entrenamiento de fuerza es especialmente importante porque ayuda a conservar masa muscular durante la pérdida de peso. También puede combinarse con caminatas, natación, baile, bicicleta o ejercicios funcionales adaptados a la condición física de cada persona. No existe una rutina universal que funcione para todas. La edad, el estado de salud, la experiencia previa, el sueño y posibles lesiones deben considerarse antes de comenzar un programa exigente. 👉Conoce por qué los Nano X4 siguen siendo un infaltable para el closet Entrenar con calor exige más precauciones

Hacer ejercicio en verano puede ser agradable, pero el calor aumenta el riesgo de deshidratación y agotamiento. El cuerpo utiliza el sudor para controlar su temperatura, por lo que pierde agua y minerales con mayor rapidez. Para reducir riesgos: Entrena temprano o al atardecer.

Lleva agua durante la actividad.

Usa ropa ligera y transpirable.

Descansa cuando sea necesario.

Evita entrenar bajo el sol intenso.

Suspende el ejercicio ante mareos. Dolor de cabeza, náuseas, debilidad, confusión, calambres o piel excesivamente caliente pueden ser señales de una emergencia relacionada con el calor. 👉Lleva tus entrenamientos al siguiente nivel con Reebok ¿Por qué julio puede funcionar mejor que esperar? Empezar en julio permite construir hábitos antes de que llegue septiembre y aumenten nuevamente las responsabilidades laborales, escolares o familiares. Dos meses pueden servir para aprender a planificar comidas, establecer horarios de entrenamiento y descubrir qué rutina resulta sostenible.

La ventaja no proviene de una supuesta aceleración especial del metabolismo durante el verano. Proviene de comenzar con tiempo, avanzar de manera gradual y no depender únicamente de la motivación. Los primeros cambios pueden aparecer en la energía, la resistencia física, la digestión o la forma en que queda la ropa. La pérdida de grasa real suele requerir constancia durante varias semanas y depende de múltiples factores individuales. 👉Descubre los Nano X5 para entrenar sin límites Un plan saludable debe poder mantenerse Perder peso de forma segura implica consumir ligeramente menos energía de la que el cuerpo utiliza, sin eliminar grupos completos de alimentos ni recurrir a soluciones extremas. Dormir adecuadamente, reducir el estrés y mantener una hidratación suficiente también forman parte del proceso.

Para muchas mujeres, julio puede ser un punto de partida práctico porque ofrece más opciones de movimiento y alimentos frescos. Pero el mejor mes para comenzar es aquel en el que pueda construirse una rutina realista que continúe durante el otoño y el invierno. El objetivo no debe ser adelgazar rápidamente para una fecha determinada, sino mejorar la salud y mantener los resultados durante todo el año. Las mujeres embarazadas, lactantes, menores de edad o personas con diabetes, enfermedades renales, trastornos alimentarios u otras condiciones médicas deben consultar a un profesional antes de modificar su dieta o iniciar entrenamientos intensos. 👉Conoce por qué los Nano X4 siguen siendo un infaltable para el closet Te Puede Interesar: Nuevo Brote de legionela en EE.UU : Nueva York registra 59 afectados y 15 hospitalizados Advertencia: Este contenido es únicamente informativo y educativo. No sustituye la orientación de un médico, nutricionista o profesional de la salud. Antes de iniciar una dieta o rutina de ejercicios, especialmente si tienes alguna condición médica, consulta con un especialista.