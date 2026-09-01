¿Los antidepresivos no funcionan? Médicos expertos de Yale explican por qué puede suceder
Publicado el01/09/2026 a las 08:19
- No todas las personas responden igual
- Expertos explican las causas
- Nuevas terapias son estudiadas
La depresión sigue afectando a millones de personas en Estados Unidos, pero el fracaso de uno o varios antidepresivos ya no significa necesariamente que se hayan agotado las opciones.
Una encuesta reciente de Gallup estima que unos 48 millones de adultos estadounidenses viven actualmente con depresión, mientras la proporción de afectados ha aumentado alrededor de ocho puntos porcentuales desde 2015.
El problema adquiere otra dimensión entre quienes prueban medicamentos sin conseguir una mejoría suficiente, una situación conocida habitualmente como depresión resistente al tratamiento.
Pero investigaciones recientes plantean una pregunta importante: ¿y si algunos pacientes considerados “resistentes” simplemente no han encontrado todavía el tratamiento adecuado para las causas particulares de su depresión?
Cuando los antidepresivos no producen el resultado esperado
No existe una definición universal de depresión resistente al tratamiento, aunque normalmente se utiliza el término cuando una persona no mejora suficientemente después de probar al menos dos antidepresivos adecuados.
El Yale Depression Research Program estima que esta situación afecta aproximadamente al 31% de las personas tratadas por depresión en Estados Unidos, según información recogida por MindSite News.
Psychiatric Times, sin embargo, destaca un problema adicional: una revisión sistemática identificó 155 definiciones diferentes de depresión resistente al tratamiento.
Además, entre 30% y 60% de algunos casos considerados resistentes podrían involucrar factores como dosis insuficientes, tratamientos demasiado cortos, dificultades para mantener la medicación, otras enfermedades no detectadas o diferencias en cómo el organismo procesa los fármacos.
Entre los factores que los especialistas pueden revisar aparecen:
- Ansiedad u otras condiciones de salud mental.
- Antecedentes de trauma.
- Problemas de sueño, incluida apnea.
- Enfermedades de la tiroides.
- Algunas deficiencias vitamínicas.
- Enfermedades cardiovasculares.
- Adherencia, dosis y duración del tratamiento.
Por eso, algunos especialistas están impulsando un concepto diferente: “depresión difícil de tratar”, que busca entender por qué persisten los síntomas en lugar de limitarse a contar cuántos medicamentos han fallado.
Este enfoque analiza también funcionamiento diario, enfermedades coexistentes, antecedentes de trauma, características particulares de los síntomas, objetivos del paciente y dificultades para acceder continuamente a atención médica.
Hay alternativas más allá de cambiar de pastilla
Los medicamentos continúan siendo fundamentales para muchos pacientes, pero actualmente existen estrategias adicionales que pueden evaluarse profesionalmente cuando los tratamientos convencionales no funcionan.
Una de ellas es la estimulación magnética transcraneal (TMS), autorizada por la FDA para tratar la depresión desde 2008.
El procedimiento utiliza pulsos magnéticos para estimular determinadas regiones cerebrales y no requiere cirugía.
Un metaanálisis de 19 ensayos clínicos publicado en 2023 encontró mejores tasas de remisión al combinar TMS con antidepresivos frente al tratamiento farmacológico acompañado de una estimulación simulada.
Otra alternativa es la esketamina, derivada de la ketamina y comercializada como Spravato, un aerosol nasal aprobado por la FDA para determinados pacientes con depresión.
En un estudio citado por MindSite News, poco más de la mitad de los participantes tratados con esketamina junto con un antidepresivo experimentaron una mejoría significativa, frente a aproximadamente 31% entre quienes recibieron antidepresivo y placebo.
Esto no significa que estas terapias funcionen para todos.
La selección del tratamiento depende del diagnóstico, historial médico, tratamientos anteriores, posibles riesgos y evaluación de profesionales especializados.
Psilocibina: una prometedora línea que todavía se investiga
Una de las áreas que más atención está generando es la investigación de sustancias psicodélicas como la psilocibina, el compuesto psicoactivo presente en determinados hongos.
Investigadores de Yale estudian cómo esta sustancia podría modificar determinados procesos cerebrales relacionados con los síntomas depresivos, mientras otros centros estadounidenses realizan ensayos clínicos.
Un ensayo aleatorizado realizado por investigadores de Johns Hopkins y citado por The Hill encontró que 71% de los participantes presentó una reducción clínicamente significativa de los síntomas después de recibir psilocibina dentro del protocolo estudiado.
Sin embargo, esos resultados no convierten a la psilocibina en un tratamiento que las personas deban utilizar por su cuenta.
Los ensayos clínicos se realizan bajo condiciones controladas precisamente para determinar dosis, seguridad, posibles efectos adversos, duración de los beneficios y qué pacientes podrían responder mejor.
El gobierno de Donald Trump también ha colocado esta investigación en el radar federal mediante una orden ejecutiva destinada a acelerar estudios sobre tratamientos para enfermedades mentales graves, incluida investigación relacionada con terapias psicodélicas.
La depresión también puede tener diferentes mecanismos
La nueva investigación está cuestionando incluso la idea de tratar todos los cuadros depresivos graves como si fueran biológicamente iguales.
Psychiatric Times señala, por ejemplo, que aproximadamente una cuarta parte de las personas con trastorno depresivo mayor presenta inflamación sistémica de bajo grado, un grupo que puede responder peor a determinados antidepresivos convencionales.
Eso no significa que una prueba de inflamación determine automáticamente un tratamiento ni que los medicamentos antiinflamatorios sean una terapia establecida contra la depresión.
La evidencia disponible sigue siendo mixta y estos marcadores se investigan principalmente para comprender mejor las diferencias entre pacientes y desarrollar tratamientos más personalizados.
El cambio de enfoque puede resumirse en una pregunta sencilla: en lugar de preguntar únicamente “¿qué medicamento probamos ahora?”, los especialistas pueden investigar “¿qué está haciendo que esta depresión sea tan difícil de tratar?”
Medicamentos son solo una parte del tratamiento
Los especialistas también advierten que las nuevas tecnologías o medicamentos no eliminan la importancia de otras intervenciones.
La psicoterapia, dormir adecuadamente, mantener actividad física, cuidar la alimentación y conservar conexiones sociales pueden formar parte de un tratamiento integral determinado por profesionales.
De hecho, el nuevo enfoque de “depresión difícil de tratar” propone incorporar antes la psicoterapia y las intervenciones psicosociales, además de evaluar funcionamiento, cognición, otras enfermedades y antecedentes personales.
La clave para los pacientes puede ser esta: que dos medicamentos no hayan funcionado no necesariamente significa que no exista otra posibilidad de mejoría.
TMS, esketamina, psicoterapia y otras estrategias ya forman parte de las alternativas disponibles para determinados pacientes, mientras la psilocibina y otros tratamientos continúan bajo investigación científica.
La tendencia apunta hacia una psiquiatría cada vez más personalizada: entender primero por qué una persona no responde y después buscar la intervención que mejor corresponda a su situación, en vez de asumir automáticamente que su depresión simplemente “resiste” todos los tratamientos.
Advertencia: nadie debería suspender un antidepresivo, modificar su dosis ni recurrir por cuenta propia a ketamina, psicodélicos u otras sustancias. Las decisiones sobre tratamiento deben realizarse con profesionales de salud capacitados.
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FUENTE: The Hill / Psychiatric Times / MindSite News /Gallup, Yale School of Medicine, Johns Hopkins Medicine.