¿Los antidepresivos no funcionan? Médicos expertos de Yale explican por qué puede suceder

No todas las personas responden igual

Expertos explican las causas

Nuevas terapias son estudiadas

La depresión sigue afectando a millones de personas en Estados Unidos, pero el fracaso de uno o varios antidepresivos ya no significa necesariamente que se hayan agotado las opciones.

Una encuesta reciente de Gallup estima que unos 48 millones de adultos estadounidenses viven actualmente con depresión, mientras la proporción de afectados ha aumentado alrededor de ocho puntos porcentuales desde 2015.

El problema adquiere otra dimensión entre quienes prueban medicamentos sin conseguir una mejoría suficiente, una situación conocida habitualmente como depresión resistente al tratamiento.

Pero investigaciones recientes plantean una pregunta importante: ¿y si algunos pacientes considerados “resistentes” simplemente no han encontrado todavía el tratamiento adecuado para las causas particulares de su depresión?

Cuando los antidepresivos no producen el resultado esperado

No existe una definición universal de depresión resistente al tratamiento, aunque normalmente se utiliza el término cuando una persona no mejora suficientemente después de probar al menos dos antidepresivos adecuados.

El Yale Depression Research Program estima que esta situación afecta aproximadamente al 31% de las personas tratadas por depresión en Estados Unidos, según información recogida por MindSite News.

Psychiatric Times, sin embargo, destaca un problema adicional: una revisión sistemática identificó 155 definiciones diferentes de depresión resistente al tratamiento.

Además, entre 30% y 60% de algunos casos considerados resistentes podrían involucrar factores como dosis insuficientes, tratamientos demasiado cortos, dificultades para mantener la medicación, otras enfermedades no detectadas o diferencias en cómo el organismo procesa los fármacos.

Entre los factores que los especialistas pueden revisar aparecen:

Ansiedad u otras condiciones de salud mental.

Antecedentes de trauma.

Problemas de sueño, incluida apnea.

Enfermedades de la tiroides.

Algunas deficiencias vitamínicas.

Enfermedades cardiovasculares.

Adherencia, dosis y duración del tratamiento.

Por eso, algunos especialistas están impulsando un concepto diferente: “depresión difícil de tratar”, que busca entender por qué persisten los síntomas en lugar de limitarse a contar cuántos medicamentos han fallado.

Este enfoque analiza también funcionamiento diario, enfermedades coexistentes, antecedentes de trauma, características particulares de los síntomas, objetivos del paciente y dificultades para acceder continuamente a atención médica.