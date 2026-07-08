Vanessa Lyon respalda a Ana Patricia Gámez tras nuevas confesiones sobre su separación
Publicado el08/07/2026 a las 12:46
- Vanessa Lyon sobre Ana Patricia
- Reacciones en redes sociales
- Confiesa separación matrimonial
Las declaraciones de Ana Patricia Gámez sobre su separación continúan generando conversación entre figuras del entretenimiento y seguidores que han seguido de cerca su historia.
Después de revelar que dejó la casa familiar y que continúa asumiendo gastos relacionados con la vivienda, la conductora volvió a abordar el tema durante una emisión de Hoy Día, de Telemundo.
La conversación surgió mientras el programa analizaba cómo la llegada de los hijos puede transformar la convivencia y la relación entre una pareja.
Fue en ese contexto cuando la exreina de belleza compartió una experiencia personal que, según reconoció, marcó una etapa importante dentro de su matrimonio.
«Vivía en la misma casa, pero en cuartos separados»
Durante la charla, Ana Patricia recordó que la dinámica familiar cambió conforme sus hijos crecieron y comenzaron a dormir acompañados por sus padres.
«Yo vivía en la misma casa, pero en cuartos separados», comentó al explicar cómo estaba organizada la convivencia dentro del hogar.
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La conductora añadió: «Yo casi toda la vida dormí con mi hija y él con el niño», una situación que dio paso a una reflexión sobre el impacto que esa rutina puede tener en una relación.
«Cuando pasan de ser bebés uno quiere dormir con ellos, y sí va alejando a la pareja», expresó al hablar sobre cómo algunas decisiones cotidianas pueden crear distancia entre los integrantes de una pareja.
La presentadora habló también sobre las responsabilidades económicas
Durante la conversación, Penélope Menchaca le preguntó si consideraba que esa separación de habitaciones reflejaba que la relación ya atravesaba problemas.
«¿Tú no crees que desde el punto en que cada uno decidió dormir con su hijo por separado es porque ya las cosas no estaban bien?», cuestionó la conductora.
Ana Patricia respondió sin rodeos: «Definitivamente, totalmente. Pero volviendo a lo del tema que estábamos conversando, la economía no está para pagar dos rentas. Mira, yo pago la hipoteca y una renta. Soy arrecha, como dicen los venezolanos».
Sus palabras fueron recibidas con muestras de apoyo por parte de sus compañeros en el estudio y rápidamente comenzaron a compartirse en distintas plataformas sociales.
Vanessa Lyon expresó su apoyo mientras crecen las reacciones
Las declaraciones también provocaron nuevas respuestas en redes sociales, donde varios usuarios manifestaron solidaridad con la presentadora por la etapa que enfrenta.
Entre esos mensajes destacó el de Vanessa Lyon, pareja del conductor Carlos Calderón, quien reaccionó públicamente mostrando empatía hacia Ana Patricia.
Lyon acompañó su comentario con un emoji de tristeza, un gesto interpretado por muchos seguidores como una muestra de respaldo ante la situación personal que vive la conductora.
Mientras continúa enfocada en sus compromisos profesionales entre México y Estados Unidos, Ana Patricia también se prepara para que, por primera vez, sus hijos pasen un periodo de vacaciones junto a su padre, en medio del proceso de reorganización familiar tras la separación.