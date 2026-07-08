Vanessa Lyon respalda a Ana Patricia Gámez tras nuevas confesiones sobre su separación

Vanessa Lyon sobre Ana Patricia

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Confiesa separación matrimonial

Las declaraciones de Ana Patricia Gámez sobre su separación continúan generando conversación entre figuras del entretenimiento y seguidores que han seguido de cerca su historia.

Después de revelar que dejó la casa familiar y que continúa asumiendo gastos relacionados con la vivienda, la conductora volvió a abordar el tema durante una emisión de Hoy Día, de Telemundo.

La conversación surgió mientras el programa analizaba cómo la llegada de los hijos puede transformar la convivencia y la relación entre una pareja.

Fue en ese contexto cuando la exreina de belleza compartió una experiencia personal que, según reconoció, marcó una etapa importante dentro de su matrimonio.

«Vivía en la misma casa, pero en cuartos separados»

Durante la charla, Ana Patricia recordó que la dinámica familiar cambió conforme sus hijos crecieron y comenzaron a dormir acompañados por sus padres.

«Yo vivía en la misma casa, pero en cuartos separados», comentó al explicar cómo estaba organizada la convivencia dentro del hogar.

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La conductora añadió: «Yo casi toda la vida dormí con mi hija y él con el niño», una situación que dio paso a una reflexión sobre el impacto que esa rutina puede tener en una relación.

«Cuando pasan de ser bebés uno quiere dormir con ellos, y sí va alejando a la pareja», expresó al hablar sobre cómo algunas decisiones cotidianas pueden crear distancia entre los integrantes de una pareja.