JD Vance lanza contundente advertencia a Cuba: “Tomen decisiones inteligentes”

Vance exige cambios cubanos.

EE.UU. condiciona relación futura.

Cuba defiende su soberanía.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, instó este jueves al Gobierno de Cuba a tomar “decisiones inteligentes” para mejorar las relaciones entre ambos países, en medio de un contexto marcado por las tensiones diplomáticas y las negociaciones que Washington y La Habana mantienen sobre el futuro de la isla.

La declaración se produjo durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, cuando Vance fue consultado sobre si Cuba sería “el siguiente” objetivo de la política exterior estadounidense, en referencia a comentarios realizados anteriormente por el presidente Donald Trump sobre la situación de la isla tras los avances en otros frentes internacionales.

JD Vance cuestiona el modelo económico cubano y advierte sobre sus consecuencias

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Durante su intervención, el vicepresidente aseguró que Cuba enfrenta graves problemas estructurales y afirmó que el sistema vigente en la isla “no ha funcionado”.

Además, sostuvo que la situación económica cubana atraviesa uno de sus momentos más difíciles y señaló que incluso podría encontrarse en peores condiciones que la economía iraní.

Vance también destacó la cercanía geográfica entre ambos países y recordó que Cuba se encuentra a apenas 90 millas de las costas de Florida.

Según explicó, cada vez que la isla atraviesa una crisis profunda, muchas personas intentan abandonar el país en busca de mejores oportunidades y seguridad económica.

El funcionario afirmó que Estados Unidos observa con preocupación las dificultades que enfrentan numerosas familias cubanas y aseguró que la administración estadounidense desea que los ciudadanos de la isla puedan prosperar y alcanzar una mejor calidad de vida.