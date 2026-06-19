JD Vance lanza contundente advertencia a Cuba: “Tomen decisiones inteligentes”
Publicado el19/06/2026 a las 08:32
- Vance exige cambios cubanos.
- EE.UU. condiciona relación futura.
- Cuba defiende su soberanía.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, instó este jueves al Gobierno de Cuba a tomar “decisiones inteligentes” para mejorar las relaciones entre ambos países, en medio de un contexto marcado por las tensiones diplomáticas y las negociaciones que Washington y La Habana mantienen sobre el futuro de la isla.
La declaración se produjo durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, cuando Vance fue consultado sobre si Cuba sería “el siguiente” objetivo de la política exterior estadounidense, en referencia a comentarios realizados anteriormente por el presidente Donald Trump sobre la situación de la isla tras los avances en otros frentes internacionales.
JD Vance cuestiona el modelo económico cubano y advierte sobre sus consecuencias
Ver este video en su propia página →
Durante su intervención, el vicepresidente aseguró que Cuba enfrenta graves problemas estructurales y afirmó que el sistema vigente en la isla “no ha funcionado”.
Además, sostuvo que la situación económica cubana atraviesa uno de sus momentos más difíciles y señaló que incluso podría encontrarse en peores condiciones que la economía iraní.
Vance también destacó la cercanía geográfica entre ambos países y recordó que Cuba se encuentra a apenas 90 millas de las costas de Florida.
Según explicó, cada vez que la isla atraviesa una crisis profunda, muchas personas intentan abandonar el país en busca de mejores oportunidades y seguridad económica.
El funcionario afirmó que Estados Unidos observa con preocupación las dificultades que enfrentan numerosas familias cubanas y aseguró que la administración estadounidense desea que los ciudadanos de la isla puedan prosperar y alcanzar una mejor calidad de vida.
Washington mantiene conversaciones con La Habana sobre posibles cambios
En uno de los mensajes más directos de su comparecencia, Vance reveló que existen conversaciones en marcha entre ambos gobiernos para discutir posibles transformaciones económicas y políticas.
“Queremos que el pueblo cubano sea feliz y tenga éxito. Ahora mismo estamos hablando con el Gobierno cubano sobre cómo podrían cambiar su forma de actuar para lograrlo. Vamos a ver qué hacen y, obviamente, si hacen una cosa, nosotros vamos a hacer otra. Si toman decisiones inteligentes, vamos a tener una relación mucho mejor con esa isla”, declaró el vicepresidente.
Las declaraciones llegan en un momento en que la Casa Blanca mantiene una estrategia que combina presión económica y contactos diplomáticos con las autoridades cubanas.
Diversos reportes han señalado que Washington busca impulsar reformas más profundas en la isla mientras evalúa posibles incentivos dependiendo de las decisiones adoptadas por La Habana.
La tensión bilateral aumenta mientras Cuba defiende su soberanía
La relación entre ambos países atraviesa una etapa especialmente delicada.
En los últimos meses, la administración Trump ha incrementado las sanciones económicas y energéticas contra Cuba, al tiempo que insiste en la necesidad de cambios significativos dentro del sistema político y económico cubano.
Por su parte, el Gobierno cubano ha respondido reiteradamente que está dispuesto a dialogar, pero ha dejado claro que defenderá su soberanía y rechaza cualquier medida que considere una presión externa sobre sus asuntos internos.
Las palabras de JD Vance refuerzan la postura de la Casa Blanca de mantener abiertas las negociaciones, aunque condicionadas a reformas concretas.
Mientras tanto, el futuro de la relación entre Washington y La Habana dependerá de los próximos movimientos de ambas partes en un escenario que continúa generando atención dentro y fuera de la región.
Te Puede Interesar: Giro inesperado en el caso Mangione: defensa abandona argumento clave a días del juicio
FUENTE: El Nuevo Herald