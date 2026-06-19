Giro inesperado en el caso Mangione: defensa abandona argumento clave a días del juicio

Caso de Mangione da giro

Retiran argumento emocional

Juicio mantiene tensión

El caso contra Luigi Mangione dio un cambio inesperado luego de que su defensa decidiera abandonar una de sus principales líneas legales.

Además, el equipo de abogados notificó al tribunal su decisión de retirar el argumento relacionado con el estado mental del acusado al momento del crimen.

“La defensa retira respetuosamente la notificación CPL 250.10 en este momento”, señala el breve comunicado presentado ante el juez.

Este giro ocurre apenas un día después de haber informado que basarían su estrategia en una supuesta “perturbación emocional extrema”.

Cambio evita exposición de pruebas psiquiátricas

La decisión impacta directamente en el proceso, ya que elimina la necesidad de presentar el historial psiquiátrico del acusado.

Dicho expediente debía ser entregado a la Fiscalía, pero tras el cambio, ya no será requerido dentro del juicio.

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El juez también confirmó que varios documentos seguirán bajo reserva debido a este nuevo escenario legal.

“En vista de que el acusado retiró la notificación… la orden judicial previa… sigue vigente”, indicó el juez Gregory Carro.