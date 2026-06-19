Giro inesperado en el caso Mangione: defensa abandona argumento clave a días del juicio
Publicado el19/06/2026 a las 08:24
- Caso de Mangione da giro
- Retiran argumento emocional
- Juicio mantiene tensión
El caso contra Luigi Mangione dio un cambio inesperado luego de que su defensa decidiera abandonar una de sus principales líneas legales.
Además, el equipo de abogados notificó al tribunal su decisión de retirar el argumento relacionado con el estado mental del acusado al momento del crimen.
“La defensa retira respetuosamente la notificación CPL 250.10 en este momento”, señala el breve comunicado presentado ante el juez.
Este giro ocurre apenas un día después de haber informado que basarían su estrategia en una supuesta “perturbación emocional extrema”.
Cambio evita exposición de pruebas psiquiátricas
La decisión impacta directamente en el proceso, ya que elimina la necesidad de presentar el historial psiquiátrico del acusado.
Dicho expediente debía ser entregado a la Fiscalía, pero tras el cambio, ya no será requerido dentro del juicio.
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El juez también confirmó que varios documentos seguirán bajo reserva debido a este nuevo escenario legal.
“En vista de que el acusado retiró la notificación… la orden judicial previa… sigue vigente”, indicó el juez Gregory Carro.
Estrategia implicaba admitir el delito
Durante audiencias previas, la propia defensa había reconocido los riesgos de utilizar este tipo de argumento.
Según la transcripción judicial, optar por esta línea significaba aceptar públicamente la responsabilidad del crimen.
La abogada Karen Friedman Agnifilo explicó que usar ese recurso implicaba admitir que Mangione cometió el acto.
Este elemento habría cambiado el enfoque del juicio, por lo que su eliminación redefine la estrategia legal.
Juicio continúa con alta expectativa
Mangione, de 28 años, permanece detenido mientras enfrenta cargos tanto estatales como federales por el asesinato.
El juicio estatal está programado para comenzar el 8 de septiembre, mientras el proceso federal se desarrollará después.
El caso ha generado fuerte atención, especialmente por las circunstancias en que ocurrió el crimen en Manhattan.
En los casquillos de bala utilizados se encontraron las palabras “retrasar”, “negar” y “deponer”, lo que añade un elemento clave a la investigación, según ‘EFE’ y ‘El Nuevo Diario‘.