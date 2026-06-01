Valle de Tennessee bajo amenaza: tormentas severas y posible sistema costero en alerta

Tennessee bajo amenaza

Riesgo leve de inundaciones

Oleaje peligroso en Carolina

Millones de personas en el valle de Tennessee enfrentan este lunes la amenaza de tormentas severas, con Memphis y amplias zonas del sur medio bajo advertencia por vientos potencialmente destructivos.

Las primeras señales del sistema se sintieron en Misuri, donde se registró una ráfaga de 132 km/h en el aeropuerto del centro de Kansas City, reflejando la fuerza del patrón atmosférico.

Los meteorólogos prevén que la actividad eléctrica se reactive con intensidad durante la tarde, especialmente en el valle de Tennessee, los Ozarks y sectores del sureste.

La NOAA ubicó partes del oeste de Tennessee, norte de Misisipi, noroeste de Alabama y los Ozarks bajo un nivel 2 de 5 en riesgo de tormentas severas.

Vientos, granizo y lluvias intensas

El principal peligro asociado a este sistema serán ráfagas que podrían alcanzar los 96 km/h, capaces de derribar árboles y provocar cortes de energía.

También se prevé caída de granizo de gran tamaño, lo que podría generar daños materiales en viviendas, techos y vehículos.

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Existe además un riesgo bajo de inundaciones repentinas en áreas de los Ozarks y los valles de los ríos Mississippi y Tennessee hasta el martes por la mañana.

La inestabilidad se alimenta de una masa de humedad tropical que ha persistido en el sureste y que ya produjo episodios similares la semana pasada.