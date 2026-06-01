Valle de Tennessee bajo amenaza: tormentas severas y posible sistema costero en alerta
Publicado el01/06/2026 a las 09:37
- Tennessee bajo amenaza
- Riesgo leve de inundaciones
- Oleaje peligroso en Carolina
Millones de personas en el valle de Tennessee enfrentan este lunes la amenaza de tormentas severas, con Memphis y amplias zonas del sur medio bajo advertencia por vientos potencialmente destructivos.
Las primeras señales del sistema se sintieron en Misuri, donde se registró una ráfaga de 132 km/h en el aeropuerto del centro de Kansas City, reflejando la fuerza del patrón atmosférico.
Los meteorólogos prevén que la actividad eléctrica se reactive con intensidad durante la tarde, especialmente en el valle de Tennessee, los Ozarks y sectores del sureste.
La NOAA ubicó partes del oeste de Tennessee, norte de Misisipi, noroeste de Alabama y los Ozarks bajo un nivel 2 de 5 en riesgo de tormentas severas.
Vientos, granizo y lluvias intensas
El principal peligro asociado a este sistema serán ráfagas que podrían alcanzar los 96 km/h, capaces de derribar árboles y provocar cortes de energía.
También se prevé caída de granizo de gran tamaño, lo que podría generar daños materiales en viviendas, techos y vehículos.
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Existe además un riesgo bajo de inundaciones repentinas en áreas de los Ozarks y los valles de los ríos Mississippi y Tennessee hasta el martes por la mañana.
La inestabilidad se alimenta de una masa de humedad tropical que ha persistido en el sureste y que ya produjo episodios similares la semana pasada.
Lluvias alivian sequía en el sur
Mientras el núcleo más severo impacta el valle de Tennessee, el sureste de Georgia y el norte de Florida esperan fuertes lluvias hasta el martes.
Ciudades como Jacksonville podrían registrar acumulaciones significativas que, aunque generen molestias temporales, ayudarán a reducir la sequía extrema.
Este contraste meteorológico muestra cómo un mismo sistema puede representar amenaza en algunas regiones y alivio en otras.
Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a alertas locales ante posibles cambios rápidos en la intensidad de las precipitaciones.
Posible tormenta costera frente a Carolina
A medida que el sistema avance hacia el Atlántico, los pronósticos señalan la posible formación de una baja presión no tropical frente a la costa de Carolina.
Aunque los modelos actuales indican que la mayor parte de la lluvia permanecerá mar adentro, el sistema podría generar fuerte oleaje.
El impacto más probable sería erosión ligera en playas y un aumento del riesgo de corrientes de resaca peligrosas al inicio de la temporada de huracanes.
Una zona de alta presión sobre el noreste actuaría como barrera, ayudando a desviar la tormenta hacia el océano y reduciendo el riesgo de lluvias costeras significativas, detalló ‘Fox Weather‘.