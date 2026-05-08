Vadhir Derbez enfrenta acusación

Denuncia por presunta violación

Defensa alega extorsión

El nombre de Vadhir Derbez quedó en el centro de la polémica tras revelarse una denuncia presentada en su contra por el presunto delito de violación.

La acusación habría sido interpuesta el pasado 2 de abril ante la Fiscalía de Delitos Sexuales, según documentos de investigación que comenzaron a circular públicamente.

De acuerdo con la carpeta del caso, el supuesto incidente habría ocurrido durante la grabación de un videoclip en el que participaban varias modelos.

En el relato se señala que el actor habría entrado a un camerino y, tras identificar a una joven modelo de 19 años, la habría llevado a otro espacio donde presuntamente ocurrió el contacto no consensuado.

El actor rompe el silencio

Tras la difusión del caso, el propio Vadhir Derbez decidió pronunciarse públicamente en el programa de espectáculos “De Primera Mano”.