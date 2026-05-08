Escándalo en la farándula: Vadhir Derbez enfrenta acusación de abuso, niega todo y asegura que es víctima de extorsión
Vadhir Derbez enfrenta acusación Denuncia por presunta violación Defensa alega extorsión El nombre de Vadhir Derbez quedó en el centro de la polémica tras revelarse una denuncia presentada en su contra por el presunto delito de violación. La acusación habría sido interpuesta el pasado 2 de abril ante la Fiscalía de Delitos Sexuales, según documentos […]
Publicado el08/05/2026 a las 10:12
- Vadhir Derbez enfrenta acusación
- Denuncia por presunta violación
- Defensa alega extorsión
El nombre de Vadhir Derbez quedó en el centro de la polémica tras revelarse una denuncia presentada en su contra por el presunto delito de violación.
La acusación habría sido interpuesta el pasado 2 de abril ante la Fiscalía de Delitos Sexuales, según documentos de investigación que comenzaron a circular públicamente.
De acuerdo con la carpeta del caso, el supuesto incidente habría ocurrido durante la grabación de un videoclip en el que participaban varias modelos.
En el relato se señala que el actor habría entrado a un camerino y, tras identificar a una joven modelo de 19 años, la habría llevado a otro espacio donde presuntamente ocurrió el contacto no consensuado.
El actor rompe el silencio
Tras la difusión del caso, el propio Vadhir Derbez decidió pronunciarse públicamente en el programa de espectáculos “De Primera Mano”.
Ahí negó de forma categórica los señalamientos y aseguró contar con pruebas que respaldan su versión.
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“Si estoy aquí dando la cara es porque tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió”, declaró durante la entrevista.
El actor también expresó el impacto emocional que la situación ha tenido en su vida personal y profesional.
“Se me hace durísimo tener que estar pasando por esto. No saben lo mal que la he estado pasando y nada más quiero que esto se arregle y se clarifique”, agregó.
La defensa habla de chantaje
En la misma emisión, el abogado Enrique González explicó que el equipo legal conoció del caso por vías no oficiales.
“Nosotros primero nos enteramos de esto no por medios oficiales, sino por medio de una extorsión”, afirmó el litigante.
Según su versión, el actor habría recibido mensajes a través de distintos números telefónicos y redes sociales solicitando dinero.
“Le llegan mensajes al señor Vadhir Derbez, por medio de diversos celulares, también por Instagram, por diversas redes, pidiéndole dinero porque supuestamente había cometido algún abuso sexual en contra de una señorita que, la verdad, ni siquiera tenemos ubicado quién es”, detalló.
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La cifra y la supuesta red
El abogado sostuvo que, tras negarse a pagar, comenzaron a enviarle información sobre el presunto hecho y fragmentos de lo que sería la carpeta de investigación.
“Y le dicen que, si no da 350 mil dólares, evidentemente le van a librar orden de aprehensión y lo van a detener”, relató González.
El equipo legal señaló que detrás del caso podría existir una estructura delictiva organizada. “Es una red de delincuencia organizada”, aseguró el abogado, al mencionar la presunta participación de integrantes de una “mafia colombiana” y mexicana.
Además, indicó que se trataría de un grupo que supuestamente ofrece servicios de modelos y posteriormente realiza extorsiones contra artistas y empresarios.
Mientras la investigación sigue su curso, el caso ha generado debate en la opinión pública, dividiendo posturas entre quienes piden prudencia y quienes exigen claridad total en un tema tan delicado, señaló ‘Univisión‘ y ‘El Heraldo de México‘.