USCIS limita el ajuste de estatus y obliga a solicitar la Green Card desde el país de origen
Publicado el25/05/2026 a las 09:14
- USCIS limita ajuste de estatus
- Trámite desde origen
- Endurecen política migratoria
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció un cambio que endurece el acceso a la residencia permanente dentro del país.
La nueva directriz establece que el ajuste de estatus solo será aprobado en circunstancias consideradas extraordinarias por las autoridades migratorias.
Con esta decisión, la agencia refuerza el procesamiento consular como la vía principal para solicitar la Green Card.
La medida se enmarca en la política migratoria promovida por el presidente Donald Trump, que ha priorizado mayores controles y restricciones.
Ajuste de estatus quedará limitado a casos excepcionales
El memorando difundido por USCIS instruye a los oficiales a evaluar cada solicitud de manera individual.
Sin embargo, deja claro que el estándar para conceder el beneficio será más estricto que en el pasado reciente.
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El ajuste de estatus permite a ciertos extranjeros cambiar su situación migratoria sin salir de Estados Unidos.
Con la nueva política, esa posibilidad quedará reservada para situaciones fuera de lo común.
Regreso al “espíritu original” de la ley
El portavoz de USCIS, Zach Kahler, afirmó que la medida busca restablecer la intención original de la legislación migratoria.
Según explicó, el sistema fue diseñado para que quienes ingresan con visas temporales regresen a sus países al concluir el propósito autorizado.
Estudiantes, turistas y trabajadores temporales no deberían utilizar su estadía inicial como un paso automático hacia la residencia permanente.
De ahora en adelante, quienes estén en territorio estadounidense bajo una visa temporal y aspiren a la Green Card deberán volver a su país para iniciar el trámite, salvo casos extraordinarios.
Procesamiento consular gana protagonismo
La agencia federal enfatiza que el procedimiento regular contempla que la solicitud de residencia se gestione desde el exterior.
Este enfoque obliga al solicitante a acudir a un consulado o embajada estadounidense en su nación de origen.
El cambio podría modificar la estrategia de miles de personas que planeaban regularizar su estatus sin abandonar el país.
Además, introduce nuevas variables para quienes ya tienen procesos migratorios en curso.
Posible impacto en miles de solicitantes
USCIS no detalló cifras sobre cuántos casos podrían verse afectados por la nueva interpretación.
No obstante, especialistas en inmigración anticipan que el impacto será significativo en comunidades que dependen del ajuste de estatus como alternativa viable.
La exigencia de salir del país podría traducirse en mayores tiempos de espera y en una etapa adicional de incertidumbre.
También podría alterar planes familiares y laborales mientras se completa el trámite fuera de Estados Unidos.
Un giro más estricto en política migratoria
La medida se suma a otras acciones recientes orientadas a reforzar los controles migratorios.
Además, el endurecimiento del ajuste de estatus envía un mensaje claro sobre el rumbo actual de la política federal.
El objetivo declarado es asegurar que los extranjeros sigan el procedimiento previsto por la ley y respeten los límites de sus visas temporales.
Con esta nueva regla, el camino hacia la residencia permanente dentro del país se estrecha y el procesamiento consular vuelve a colocarse en el centro del sistema migratorio estadounidense, según ‘The Guardian‘.