USCIS limita el ajuste de estatus y obliga a solicitar la Green Card desde el país de origen

USCIS limita ajuste de estatus

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Endurecen política migratoria

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció un cambio que endurece el acceso a la residencia permanente dentro del país.

La nueva directriz establece que el ajuste de estatus solo será aprobado en circunstancias consideradas extraordinarias por las autoridades migratorias.

Con esta decisión, la agencia refuerza el procesamiento consular como la vía principal para solicitar la Green Card.

La medida se enmarca en la política migratoria promovida por el presidente Donald Trump, que ha priorizado mayores controles y restricciones.

Ajuste de estatus quedará limitado a casos excepcionales

El memorando difundido por USCIS instruye a los oficiales a evaluar cada solicitud de manera individual.

Sin embargo, deja claro que el estándar para conceder el beneficio será más estricto que en el pasado reciente.

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El ajuste de estatus permite a ciertos extranjeros cambiar su situación migratoria sin salir de Estados Unidos.

Con la nueva política, esa posibilidad quedará reservada para situaciones fuera de lo común.