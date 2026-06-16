Uruguay deja escapar el triunfo y empata ante Arabia Saudita

Uruguay no logró sostener su favoritismo y empató 1-1 frente a Arabia Saudita en Miami, en un debut donde generó múltiples ocasiones pero volvió a fallar en la definición.

El resultado complica el arranque de la Celeste en el Grupo H, en un torneo corto donde dejar puntos en el debut puede pesar en la clasificación.

Arabia Saudita golpea primero

El partido tuvo un inicio trabado, con pocas ideas por parte de Uruguay, que no encontraba profundidad pese a tener más posesión.

Arabia Saudita aprovechó mejor sus oportunidades y logró adelantarse en el marcador tras una jugada a balón parado, donde Fernando Muslera dejó un rebote en el área que terminó en gol.

El tanto premió la efectividad del conjunto saudí, que mostró orden defensivo y supo explotar los errores del rival.

Uruguay reacciona pero falla en la definición

Tras el gol, Uruguay cambió su postura y empezó a jugar de forma más directa, generando más peligro que en los minutos iniciales.