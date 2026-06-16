Uruguay deja escapar el triunfo y empata ante Arabia Saudita
Publicado el15/06/2026 a las 16:23
Uruguay no logró sostener su favoritismo y empató 1-1 frente a Arabia Saudita en Miami, en un debut donde generó múltiples ocasiones pero volvió a fallar en la definición.
El resultado complica el arranque de la Celeste en el Grupo H, en un torneo corto donde dejar puntos en el debut puede pesar en la clasificación.
Arabia Saudita golpea primero
El partido tuvo un inicio trabado, con pocas ideas por parte de Uruguay, que no encontraba profundidad pese a tener más posesión.
Arabia Saudita aprovechó mejor sus oportunidades y logró adelantarse en el marcador tras una jugada a balón parado, donde Fernando Muslera dejó un rebote en el área que terminó en gol.
El tanto premió la efectividad del conjunto saudí, que mostró orden defensivo y supo explotar los errores del rival.
Uruguay reacciona pero falla en la definición
Tras el gol, Uruguay cambió su postura y empezó a jugar de forma más directa, generando más peligro que en los minutos iniciales.
Federico Viñas tuvo una clara oportunidad de cabeza que fue detenida por Mohammed Al-Owais, quien se convirtió en una de las figuras del encuentro.
En la segunda mitad, el equipo sudamericano mejoró con los cambios y logró encerrar a Arabia Saudita, aunque sin precisión en los últimos metros.
Maxi Araújo rescata el empate
Cuando parecía que el partido se escapaba, Uruguay encontró el empate en la recta final.
La jugada llegó tras un centro que terminó en un rebote dentro del área, aprovechado por Maximiliano Araújo para definir con potencia y poner el 1-1.
El gol desató un último tramo de presión total de la Celeste, que buscó el triunfo hasta el final.
Al-Owais evita la remontada
En los minutos finales, Uruguay tuvo varias opciones para quedarse con los tres puntos.
La más clara fue un disparo lejano de Federico Valverde en tiempo añadido, que obligó a una gran intervención del arquero saudí.
Al-Owais sostuvo el empate con varias atajadas clave, asegurando un punto valioso para su selección.
Con este resultado, todos los equipos del Grupo H quedan igualados con un punto, lo que anticipa una lucha cerrada por la clasificación en las próximas jornadas.
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