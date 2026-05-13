Asesinato de Valeria Márquez

Un año sin detenidos

Crimen transmitido en vivo A un año del asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez, el caso continúa sin personas detenidas y sin respuestas claras sobre lo ocurrido aquella tarde que estremeció a miles de usuarios en redes sociales. El 13 de mayo de 2025 quedó marcado como el día en que una transmisión en vivo se convirtió en testigo de un crimen que fue visto en tiempo real por sus seguidores. La joven modelo y empresaria realizaba un “live” desde Blossom, su salón de belleza, cuando la violencia irrumpió en un espacio que ella consideraba seguro. Doce meses después, su nombre sigue presente en conversaciones digitales, mientras la exigencia de justicia permanece. El ataque que quedó grabado en vivo Aquella tarde, Valeria interactuaba con sus seguidores y disfrutaba de una bebida helada dentro de su negocio, como solía hacerlo con frecuencia.

Blossom no solo era su emprendimiento, sino un punto de encuentro cotidiano con clientas y fans que admiraban su trabajo. TE PUEDE INTERESAR: ¿Adiós a “Christian Nodal”? El cantante desata polémica tras denunciar que su nombre “no es suyo” En los minutos previos al ataque, algunos usuarios notaron que la influencer parecía inquieta y distraída durante la transmisión. Según lo que quedó registrado, comentó que horas antes alguien la había buscado para entregarle un regalo “muy caro”, situación que incrementó su nerviosismo. Un agresor disfrazado de repartidor Momentos después, un hombre que presuntamente se hizo pasar por repartidor ingresó al establecimiento y la atacó directamente.

El crimen quedó parcialmente captado en la transmisión, lo que provocó una ola de indignación y conmoción inmediata. Las imágenes circularon rápidamente en plataformas como TikTok, Facebook y X, donde miles de usuarios expresaron tristeza y rabia. La muerte de Valeria no solo impactó a su comunidad digital, sino que abrió un debate sobre la exposición en redes y la seguridad de creadores de contenido. Teorías, recuerdos y silencio oficial Desde entonces, múltiples teorías han circulado en internet sobre los posibles móviles del crimen. Sin embargo, a un año de los hechos, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre avances definitivos en la investigación.

Blossom, un lugar que ya no es el mismo Con el paso del tiempo, el salón Blossom ha dejado de ser un sitio cubierto de flores y mensajes. En los días posteriores al asesinato, la fachada se llenó de veladoras y muestras de cariño hacia la joven empresaria. Hoy, según muestran recientes videos en redes, el establecimiento luce más discreto y con un ambiente distinto. Algunos creadores de contenido han acudido al lugar para documentar cómo se encuentra actualmente.

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