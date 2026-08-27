UEFA prepara denuncia contra Gianni Infantino por $4,200 millones

La UEFA prepara una posible denuncia penal contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por presunta mala gestión financiera relacionada con un fallido proyecto que buscaba vender a inversores privados una participación en los ingresos comerciales de futuros Mundiales.

El caso gira alrededor de una operación valorada en $4,200 millones de dólares y podría abrir un nuevo frente judicial para el máximo dirigente del fútbol mundial.

¿Por qué UEFA podría denunciar a Infantino?

Según un documento judicial de 56 páginas citado por Associated Press, los abogados de UEFA están evaluando iniciar un procedimiento penal en Suiza contra Infantino y posiblemente contra otros funcionarios de FIFA.

La posible acción estaría basada en el artículo 158 del Código Penal suizo, relacionado con administración desleal.

Los abogados sostienen que existen interrogantes sobre la manera en que se estructuró el proyecto y el valor que se habría otorgado al negocio.

El acuerdo de $4,200 millones que desató la polémica

El proyecto contemplaba que Thrive Capital Management pagara alrededor de $4,200 millones por una participación del 20% en una filial encargada de gestionar activos comerciales de FIFA, incluyendo los relacionados con la Copa del Mundo.

Thrive Capital fue fundada por Joshua Kushner.