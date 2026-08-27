UEFA prepara denuncia contra Gianni Infantino por $4,200 millones
Publicado el27/08/2026 a las 06:21
La UEFA prepara una posible denuncia penal contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por presunta mala gestión financiera relacionada con un fallido proyecto que buscaba vender a inversores privados una participación en los ingresos comerciales de futuros Mundiales.
El caso gira alrededor de una operación valorada en $4,200 millones de dólares y podría abrir un nuevo frente judicial para el máximo dirigente del fútbol mundial.
¿Por qué UEFA podría denunciar a Infantino?
Según un documento judicial de 56 páginas citado por Associated Press, los abogados de UEFA están evaluando iniciar un procedimiento penal en Suiza contra Infantino y posiblemente contra otros funcionarios de FIFA.
La posible acción estaría basada en el artículo 158 del Código Penal suizo, relacionado con administración desleal.
Los abogados sostienen que existen interrogantes sobre la manera en que se estructuró el proyecto y el valor que se habría otorgado al negocio.
El acuerdo de $4,200 millones que desató la polémica
El proyecto contemplaba que Thrive Capital Management pagara alrededor de $4,200 millones por una participación del 20% en una filial encargada de gestionar activos comerciales de FIFA, incluyendo los relacionados con la Copa del Mundo.
Thrive Capital fue fundada por Joshua Kushner.
Según la documentación citada, los abogados de UEFA consideran que el precio podría haber estado fuera de los valores de mercado y cuestionan si la operación habría beneficiado personalmente a Infantino.
Se trata, por ahora, de alegaciones planteadas dentro del proceso y no de hechos determinados por un tribunal.
UEFA busca posibles pruebas en Nueva York
Como parte de sus movimientos legales, UEFA informó que presentó documentos ante un tribunal de Manhattan para solicitar acceso a posibles pruebas en poder de Thrive Capital Management.
Esta documentación podría resultar clave para determinar si finalmente se presenta una denuncia penal ante las autoridades suizas.
Infantino abandonó el proyecto
El controvertido plan finalmente no prosperó.
Infantino abandonó la iniciativa el pasado 1 de agosto después de enfrentar una fuerte oposición de dirigentes del fútbol internacional, entre ellos representantes de UEFA.
Ahora, las consecuencias del fallido proyecto podrían trasladarse de las oficinas del fútbol mundial a los tribunales.
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