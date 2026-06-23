¿Tus hijos crecen más en verano? La respuesta científica y las claves para aprovechar esta temporada al máximo

Verano y crecimiento infantil: descubre si el famoso estirón realmente ocurre en vacaciones y cómo aprovechar esta temporada.

¿Estirón de verano? Mito o realidad.

Dormir bien favorece crecimiento.

Rutinas saludables sí ayudan 👉Haz que tu hijo duerma comodamente con estos infaltables Cada verano ocurre lo mismo: familiares y amigos vuelven a ver a los niños después de varias semanas y exclaman sorprendidos que están mucho más altos. La idea de que las vacaciones son la época del gran “estirón” infantil está tan arraigada que muchos la consideran una realidad indiscutible. Sin embargo, la ciencia acaba de poner en duda esta creencia popular. ¿Qué dice la ciencia sobre el crecimiento infantil durante el verano? Investigaciones recientes muestran que los niños no necesariamente crecen más durante el verano. De hecho, algunos estudios sugieren que el crecimiento en estatura suele ser más rápido durante el año escolar.

La buena noticia es que las vacaciones siguen siendo una oportunidad única para fortalecer hábitos que sí favorecen un desarrollo saludable. 👉Ayuda a que sus noches sean frescas y tranquilas El famoso “estirón de verano” sería más un mito que una realidad Un estudio publicado en la revista científica Frontiers in Physiology siguió durante cinco años a 3,588 niños de Texas para analizar cómo cambiaban su peso y estatura a lo largo del tiempo. Los investigadores descubrieron que la velocidad de crecimiento en altura era mayor durante el curso escolar que durante las vacaciones de verano. En promedio, los niños crecían alrededor de 0.055 centímetros más por mes mientras estaban en clases. Esto contradice la percepción popular de que las vacaciones son el periodo de crecimiento más acelerado. Según los científicos, es posible que el fenómeno se perciba de esa manera porque los familiares pasan varias semanas sin ver a los niños y los cambios físicos se vuelven más evidentes cuando vuelven a encontrarse. 👉Prepara su habitación para dormir mejor, hará la diferencia

Lo que sí cambia en verano es la relación entre peso y altura Los investigadores encontraron otro dato interesante. Mientras la estatura avanzaba más lentamente durante las vacaciones, el peso continuaba aumentando de forma relativamente constante durante todo el año. Esto provoca que algunos niños registren un incremento temporal en su índice de masa corporal (IMC) durante el verano, especialmente cuando se reducen las rutinas de actividad física o cambian los hábitos alimenticios. Además, los expertos observaron que los menores con mayor riesgo de sobrepeso u obesidad presentaban una desaceleración más marcada en el crecimiento vertical durante los meses estivales. La primavera parece ser la verdadera temporada de crecimiento Aunque todavía se estudian las causas exactas, otras investigaciones sugieren que el mayor impulso de crecimiento ocurre durante la primavera y principios del verano. Los científicos creen que una combinación de factores podría influir en este proceso:

• Más horas de luz natural. • Mayor actividad física. • Rutinas de sueño más estables. • Alimentación más organizada. • Menor alteración de los horarios diarios. Esta combinación parece favorecer un crecimiento más equilibrado que el observado durante las vacaciones largas. 👉Haz que tu hijo duerma sanamente con estos productos El sueño puede ser el gran aliado del crecimiento Si hay un hábito que los padres pueden aprovechar durante el verano es el descanso.

Al no existir la presión de madrugar para ir a la escuela, muchos niños tienen la oportunidad de dormir más horas. Sin embargo, esto solo será beneficioso si se mantiene cierta regularidad en los horarios. Durante las fases profundas del sueño, el organismo libera gran parte de la hormona del crecimiento, fundamental para el desarrollo físico infantil. Por eso, los especialistas recomiendan evitar que las vacaciones se conviertan en semanas de trasnochos constantes y horarios caóticos. La Sleep Foundation recomienda entre 9 y 11 horas de sueño por noche para niños de entre 6 y 13 años. Cómo aprovechar el verano para mejorar el descanso: • Mantener horarios relativamente fijos. • Reducir el uso de pantallas antes de dormir. • Crear una habitación tranquila y oscura. • Fomentar actividad física durante el día.

• Evitar comidas pesadas antes de acostarse. Más allá de la altura, dormir bien también favorece la memoria, la concentración, el estado de ánimo y la recuperación física. 👉Ayuda a que sus noches sean frescas y reparadoras Vacaciones que sí impulsan un desarrollo saludable Aunque el llamado “estirón de verano” no esté respaldado por la evidencia científica, las vacaciones siguen siendo una etapa ideal para reforzar hábitos que beneficien a los niños durante todo el año. Los expertos recomiendan: • Practicar actividad física todos los días. • Pasar más tiempo al aire libre.

• Consumir proteínas, calcio y vitamina D. • Mantener horarios regulares de sueño. • Limitar el exceso de pantallas. En otras palabras, el secreto no está en esperar que el verano haga crecer mágicamente a los niños, sino en aprovechar estas semanas para construir rutinas saludables que apoyen su bienestar físico, emocional y mental. 👉Prepara su habitación para dormir mejor, hará la diferencia Te Puede Interesar: Las 8 razones por las que cada vez más personas consumen hojas de olivo Advertencia: Esta nota tiene fines informativos y educativos. No sustituye la orientación de un pediatra o profesional de la salud. Aviso: Este contenido puede incluir enlaces de afiliados. Si realizas una compra, podríamos recibir una comisión sin costo adicional para ti. ¿Tus hijos mantienen una rutina de sueño durante el verano o sus horarios cambian por completo?