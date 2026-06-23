Las 8 razones por las que cada vez más personas consumen hojas de olivo
Publicado el22/06/2026 a las 17:30
- Favorecen la salud cardiovascular.
- Ayudan a controlar glucosa.
- Aportan antioxidantes naturales.
Durante años, el aceite de oliva ha concentrado gran parte de la atención por sus propiedades saludables, pero las hojas del olivo también contienen compuestos bioactivos que han despertado el interés de investigadores y especialistas en nutrición.
Lo que debes saber es que estas hojas contienen sustancias como la oleuropeína, el hidroxitirosol, el tirosol y la oleaceína, asociadas con efectos antioxidantes, antiinflamatorios y cardiovasculares.
El potencial de las hojas de olivo para la salud
1. Un concentrado natural de antioxidantes
Uno de los principales atractivos de las hojas de olivo es su alto contenido de polifenoles.
¿Por qué importa?
Estos compuestos ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres, moléculas inestables que pueden afectar las células del organismo con el paso del tiempo.
Entre los antioxidantes más estudiados destacan:
- Oleuropeína.
- Hidroxitirosol.
- Tirosol.
- Oleaceína.
Diversas investigaciones señalan que estos compuestos contribuyen a proteger las células frente al estrés oxidativo y podrían favorecer un envejecimiento más saludable.
2. Aliadas para la salud cardiovascular
Las hojas de olivo han sido relacionadas con beneficios para el corazón y los vasos sanguíneos.
Entre los efectos más estudiados se encuentran:
- Apoyo a la circulación.
- Protección vascular.
- Reducción del colesterol LDL.
- Incremento del colesterol HDL.
Además, algunos estudios citados por especialistas han observado que la oleuropeína podría ayudar a mantener una función cardiovascular adecuada al favorecer la salud de las arterias y vasos sanguíneos.
También se ha señalado que ciertos aminoácidos presentes en las hojas contribuyen a proteger las paredes vasculares.
3. Podrían ayudar a controlar la presión arterial
Otro de los beneficios más mencionados es su posible efecto sobre la presión arterial.
Las investigaciones indican que algunos compuestos de las hojas de olivo pueden favorecer la relajación de los vasos sanguíneos y promover la vasodilatación.
Esto podría traducirse en:
- Mejor flujo sanguíneo.
- Menor tensión arterial.
- Apoyo a la salud coronaria.
Sin embargo, los expertos recuerdan que las hojas de olivo no sustituyen los tratamientos médicos prescritos para la hipertensión.
4. Un apoyo para el control de la glucosa
Las propiedades de la oleuropeína también han llamado la atención en el ámbito metabólico.
Algunos estudios sugieren que estos compuestos podrían:
- Mejorar la sensibilidad a la insulina.
- Ayudar a controlar picos de glucosa.
- Favorecer el metabolismo energético.
Esto ha llevado a investigadores a estudiar su posible utilidad como complemento en personas que buscan mantener niveles saludables de azúcar en sangre.
5. Beneficios para la digestión
Las infusiones elaboradas con hojas de olivo han sido utilizadas tradicionalmente para aliviar diversas molestias digestivas.
Entre los posibles beneficios se encuentran:
- Favorecer la digestión.
- Ayudar en casos de acidez.
- Contribuir al bienestar gástrico.
- Estimular el flujo biliar.
Además, algunas fuentes señalan que podrían ser útiles para apoyar la función hepática y digestiva cuando forman parte de una alimentación equilibrada.
6. Propiedades antiinflamatorias destacadas
Las hojas contienen compuestos como el oleocantal, relacionado con efectos antiinflamatorios.
Este componente ha sido comparado en investigaciones con mecanismos similares a los observados en algunos antiinflamatorios, aunque su acción y potencia son diferentes.
Gracias a ello, las hojas de olivo se estudian por su potencial para ayudar a reducir molestias asociadas con procesos inflamatorios.
7. Podrían favorecer el control del peso
Algunos trabajos científicos han analizado el papel de la oleuropeína en la composición corporal.
Los resultados sugieren que podría contribuir a:
- Reducir la acumulación de grasa.
- Mejorar ciertos parámetros metabólicos.
- Favorecer el control del peso.
No obstante, los especialistas destacan que ningún suplemento reemplaza hábitos saludables como una alimentación balanceada y la actividad física regular.
8. Podrían reforzar las defensas del cuerpo
Las hojas de olivo contienen oleuropeína, un compuesto asociado con propiedades antibacterianas y antioxidantes que pueden apoyar el sistema inmune.
Además, su consumo en infusión se ha relacionado con alivio en procesos comunes como resfriados, tos o molestias de garganta, siempre como complemento y no como sustituto de un tratamiento médico.
Cómo preparar el té de hojas de olivo
La forma más popular de consumirlas es mediante una infusión.
Ingredientes
5 gramos de hojas secas o 10 gramos de hojas frescas trituradas.
150 ml de agua hirviendo.
Preparación
- Agregar las hojas al agua caliente.
- Tapar el recipiente.
- Dejar reposar entre 10 y 15 minutos.
- Colar antes de beber.
Algunas personas añaden ajo para intensificar el sabor, aunque no es un requisito para obtener sus propiedades.
Precauciones antes de consumirlas
Aunque generalmente se consideran seguras, las hojas de olivo pueden provocar algunos efectos en personas sensibles.
Entre ellos destacan:
- Disminución de la presión arterial.
- Reducción de la glucosa en sangre.
- Diarrea en dosis elevadas.
Además, mujeres embarazadas, personas en período de lactancia y quienes toman medicamentos para la diabetes o la hipertensión deben consultar con un profesional de la salud antes de consumirlas de manera regular.
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Advertencia: Este contenido tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No sustituye el diagnóstico, tratamiento ni las recomendaciones de un médico o profesional de la salud. Si tienes alguna condición médica o tomas medicamentos, consulta con un especialista antes de consumir hojas de olivo o cualquier suplemento natural.
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FUENTE: Mares de Plata. Propiedades Saludables de las Hojas de Olivo / Tua Saúde / iHerb. Olive Leaf Extract