Turistas escapan por segundos de lava en Guatemala: erupción del Volcán de Fuego desata pánico
Publicado el19/06/2026 a las 09:00
- Volcán de Fuego hace erupción
- Erupción genera pánico
- Ignoran restricción volcánica
Un grupo de turistas vivió momentos de tensión al quedar expuestos a una repentina erupción del Volcán de Fuego en Guatemala.
Las imágenes difundidas en redes muestran cómo el material incandescente fue expulsado mientras las personas permanecían en la zona.
En el video se observa a varios visitantes reaccionar de inmediato al notar la caída de rocas calientes a su alrededor.
“Corre, corre, corre”, se escucha gritar en medio del caos mientras intentaban alejarse del peligro.
Lluvia de rocas incandescentes pone en riesgo a grupo
El fenómeno generó una especie de lluvia de pequeñas piedras al rojo vivo que impactaban el suelo con fuerza.
Aunque no eran de gran tamaño, el calor interno y la velocidad representaban un riesgo serio de lesiones.
TE PUEDE INTERESAR: Tormenta tropical Cristina amenaza Centroamérica: lluvias intensas y riesgo de inundaciones elevan la alerta
Los turistas tuvieron que desplazarse rápidamente para evitar quemaduras o golpes provocados por el material expulsado.
Algunos de los presentes incluso llevaban un perro, que también corrió junto al grupo para ponerse a salvo.
Testigos describen el momento como caótico
Quienes presenciaron el evento relataron que el sonido de las rocas al caer era similar al de arena golpeando el suelo.
El ambiente se volvió tenso en cuestión de segundos, obligando a todos a buscar resguardo sin preparación previa.
Las grabaciones evidencian la cercanía del peligro y lo rápido que se desarrolló la situación en la zona.
La actividad volcánica tomó por sorpresa a quienes se encontraban en un punto cercano a la expulsión del material.
Scary footage captures fragments of lava falling dangerously close to tourists during the eruption of Volcán de Fuego in Guatemala pic.twitter.com/UywjVAzY4E
— Surajit (@surajit_ghosh2) June 18, 2026
Autoridades recuerdan prohibición en la zona
Las autoridades han reiterado que está prohibido acercarse al cráter debido a la constante actividad del volcán.
Esta restricción busca evitar incidentes como el ocurrido, donde las personas se exponen a gases, lava y rocas calientes.
El campamento base de Acatenango sigue siendo uno de los puntos más visitados, pese a las advertencias.
Dicho caso ha reavivado el debate sobre el turismo en zonas de alto riesgo y la necesidad de respetar las normas de seguridad, señaló ‘El Heraldo de México‘.
The dangers of getting too close to an active volcano.
A group near Guatemala’s Volcán de Fuego narrowly escaped lava fragments ejected during an eruption. pic.twitter.com/ClDIg2TSPX
— Interesting World (@_fluxfeeds) June 18, 2026