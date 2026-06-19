Turistas escapan por segundos de lava en Guatemala: erupción del Volcán de Fuego desata pánico

Volcán de Fuego hace erupción

Erupción genera pánico

Ignoran restricción volcánica

Un grupo de turistas vivió momentos de tensión al quedar expuestos a una repentina erupción del Volcán de Fuego en Guatemala.

Las imágenes difundidas en redes muestran cómo el material incandescente fue expulsado mientras las personas permanecían en la zona.

En el video se observa a varios visitantes reaccionar de inmediato al notar la caída de rocas calientes a su alrededor.

“Corre, corre, corre”, se escucha gritar en medio del caos mientras intentaban alejarse del peligro.

Lluvia de rocas incandescentes pone en riesgo a grupo

El fenómeno generó una especie de lluvia de pequeñas piedras al rojo vivo que impactaban el suelo con fuerza.

Aunque no eran de gran tamaño, el calor interno y la velocidad representaban un riesgo serio de lesiones.

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Los turistas tuvieron que desplazarse rápidamente para evitar quemaduras o golpes provocados por el material expulsado.

Algunos de los presentes incluso llevaban un perro, que también corrió junto al grupo para ponerse a salvo.