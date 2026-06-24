¿Tu hijo está siempre congestionado? Estos son los 8 errores más comunes al hacer lavados nasales

Lavados nasales en niños: descubre los errores más comunes que muchos padres cometen y cómo evitarlos para cuidar mejor su respiración.

Evita errores frecuentes.

No siempre son necesarios.

Úsalos de forma segura. 👉Ayuda a que respire mejor La nariz tapada puede convertirse en una verdadera pesadilla para niños y padres. Los pequeños duermen peor, comen con dificultad y suelen mostrarse más irritables cuando no pueden respirar bien. Por eso, los lavados nasales con suero fisiológico se han convertido en una de las herramientas más utilizadas para aliviar la congestión. Errores y recomendaciones para aliviar la congestión infantil Sin embargo, los especialistas advierten que no todo vale cuando se trata de limpiar la nariz de un bebé o un niño. Algunos hábitos muy extendidos pueden hacer que el procedimiento resulte incómodo, poco efectivo o incluso contraproducente.

Lo importante: un lavado nasal bien realizado puede ayudar a eliminar la mucosidad y facilitar la respiración, pero hacerlo sin necesidad o de forma incorrecta puede generar más molestias que beneficios. 👉Menos lágrimas, más alivio en su nariz 1. Hacer lavados nasales cuando el niño no los necesita Uno de los errores más frecuentes es convertir los lavados nasales en una rutina diaria aunque el menor no tenga congestión. Los especialistas explican que el objetivo del procedimiento es aliviar una obstrucción real de las vías nasales. Si el niño respira con normalidad y no presenta molestias, el lavado nasal no aporta beneficios adicionales. En bebés, suele recomendarse cuando la congestión dificulta especialmente la alimentación o el descanso. 👉Alivio rápido para su nariz

2. Creer que previenen resfriados Muchos padres utilizan el suero fisiológico pensando que así evitarán que sus hijos se contagien de resfriados. La realidad es que los lavados nasales no funcionan como una medida preventiva frente a virus o infecciones respiratorias. Lo que sí hacen: Ayudar a eliminar mucosidad.

Facilitar la respiración.

Mejorar la comodidad del niño durante un resfriado. 👉Ayuda a que respire mejor 3. Aplicar solo unas gotas de suero Poner dos o tres gotas de solución salina en la nariz suele ser insuficiente para limpiar correctamente las fosas nasales. Los especialistas indican que un lavado efectivo requiere una cantidad adecuada de suero que permita movilizar y arrastrar la mucosidad acumulada.

Cuando se utiliza muy poca cantidad, el procedimiento puede no generar ningún alivio significativo. 4. Insistir cuando el lavado se convierte en una batalla Algunos niños viven el momento del lavado nasal con gran incomodidad. En menores más grandes, existen alternativas que pueden ayudar a controlar los síntomas, como una adecuada hidratación o sonarse la nariz correctamente. Si cada intento termina en llanto intenso o genera un gran nivel de estrés, conviene consultar con el pediatra para valorar otras opciones. 👉Cuida su respiración diaria 5. Hacer lavados nasales si el niño sangra con frecuencia Las hemorragias nasales recurrentes son una señal de alerta.

Cuando la mucosa nasal es especialmente sensible, los lavados pueden aumentar la irritación y favorecer nuevos episodios de sangrado. Por eso, los especialistas recomiendan actuar con cautela en estos casos. 6. Ignorar problemas de coagulación Los niños que presentan trastornos relacionados con la coagulación tienen mayor riesgo de sangrar. Aunque el lavado nasal no está necesariamente prohibido, debe realizarse con especial cuidado y siguiendo las indicaciones médicas correspondientes. 👉Menos lágrimas, más alivio en su nariz 7. Combinar lavado y aspiración de mocos en bebés pequeños Muchos padres recurren al aspirador nasal después del lavado pensando que obtendrán mejores resultados.

Sin embargo, algunos especialistas desaconsejan esta práctica en bebés menores de seis meses debido a que la anatomía de los lactantes puede favorecer molestias en la zona de los oídos. La recomendación es actuar con prudencia y consultar siempre con el pediatra si existen dudas. 👉Alivio rápido para su nariz 8. Hacer el lavado con el bebé sentado La posición también influye en la seguridad del procedimiento. Los expertos recomiendan realizar el lavado mientras el bebé está acostado y con la cabeza bien sujeta. ¿Por qué es importante? Reduce movimientos bruscos.

Facilita la aplicación del suero.

Disminuye el riesgo de lesiones.

Ayuda a realizar el procedimiento de forma más controlada. 👉Cuida su respiración diaria

¿Qué hacer si la congestión no desaparece? Según MedlinePlus, la congestión nasal suele estar asociada a resfriados, gripe, infecciones sinusales o alergias y, en la mayoría de los casos, mejora por sí sola con el paso de los días. Además de los lavados nasales cuando sean necesarios, los especialistas recomiendan: Mantener una buena hidratación.

Utilizar humidificadores de vapor frío correctamente limpios.

Favorecer ambientes con humedad adecuada.

Elevar ligeramente la cabecera de la cama.

Vigilar la evolución de los síntomas. 👉Ayuda a que respire mejor ¿Cuándo buscar atención médica? Si la congestión dura más de tres semanas, aparece fiebre persistente, secreción con mal olor, dolor facial importante o problemas de visión, es recomendable consultar con un profesional de la salud para descartar complicaciones y recibir el tratamiento adecuado.