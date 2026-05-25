Trump vuelve a desatar polémica en Memorial Day al llamar “Dumocrats” a los demócratas

Trump ataca demócratas nuevamente

Memorial Day genera polémica

Truth Social desata críticas

En medio de las conmemoraciones por el Memorial Day en Estados Unidos, el presidente Donald Trump volvió a colocarse en el centro de la controversia política tras publicar una serie de mensajes en Truth Social dirigidos contra el Partido Demócrata.

Mientras millones de estadounidenses recuerdan a los soldados caídos en combate, el mandatario utilizó la fecha para lanzar críticas partidistas y reafirmar su discurso político.

Por qué es importante: El Memorial Day suele ser considerado un día de unidad nacional y homenaje a los militares fallecidos en servicio. Sin embargo, los mensajes de Trump rápidamente generaron atención debido al tono político empleado durante una jornada históricamente reservada para la reflexión y el reconocimiento a las fuerzas armadas.

Trump utiliza el Memorial Day para atacar nuevamente a los demócratas

A través de Truth Social, Trump escribió uno de los mensajes más comentados de la jornada:

“Feliz Día de los Caídos para todos, incluidos los Dumocrats, quienes faltan el respeto a nuestro Ejército y a todo el tremendo éxito que ha tenido durante el último año. Dios bendiga a aquellos que hicieron el máximo sacrificio. ¡Los amo a todos! Presidente DONALD J. TRUMP”.

Minutos después, el presidente reforzó sus críticas con otra publicación:

“Los Dumocrats tienen MALAS POLÍTICAS Y MALOS CANDIDATOS. ¡Fuera de eso, lo están haciendo bastante bien! Presidente DJT”.

El término “Dumocrats”, utilizado por Trump como juego de palabras despectivo hacia los demócratas, rápidamente se viralizó en redes sociales y provocó reacciones divididas entre simpatizantes y críticos del mandatario.