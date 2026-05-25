Trump vuelve a desatar polémica en Memorial Day al llamar “Dumocrats” a los demócratas
Publicado el25/05/2026 a las 11:22
- Trump ataca demócratas nuevamente
- Memorial Day genera polémica
- Truth Social desata críticas
En medio de las conmemoraciones por el Memorial Day en Estados Unidos, el presidente Donald Trump volvió a colocarse en el centro de la controversia política tras publicar una serie de mensajes en Truth Social dirigidos contra el Partido Demócrata.
Mientras millones de estadounidenses recuerdan a los soldados caídos en combate, el mandatario utilizó la fecha para lanzar críticas partidistas y reafirmar su discurso político.
Por qué es importante: El Memorial Day suele ser considerado un día de unidad nacional y homenaje a los militares fallecidos en servicio. Sin embargo, los mensajes de Trump rápidamente generaron atención debido al tono político empleado durante una jornada históricamente reservada para la reflexión y el reconocimiento a las fuerzas armadas.
Trump utiliza el Memorial Day para atacar nuevamente a los demócratas
A través de Truth Social, Trump escribió uno de los mensajes más comentados de la jornada:
“Feliz Día de los Caídos para todos, incluidos los Dumocrats, quienes faltan el respeto a nuestro Ejército y a todo el tremendo éxito que ha tenido durante el último año. Dios bendiga a aquellos que hicieron el máximo sacrificio. ¡Los amo a todos! Presidente DONALD J. TRUMP”.
Minutos después, el presidente reforzó sus críticas con otra publicación:
“Los Dumocrats tienen MALAS POLÍTICAS Y MALOS CANDIDATOS. ¡Fuera de eso, lo están haciendo bastante bien! Presidente DJT”.
El término “Dumocrats”, utilizado por Trump como juego de palabras despectivo hacia los demócratas, rápidamente se viralizó en redes sociales y provocó reacciones divididas entre simpatizantes y críticos del mandatario.
Las publicaciones de Trump recuerdan polémicas de años anteriores
No es la primera vez que Donald Trump utiliza el Memorial Day para enviar mensajes políticos.
Según recordó Newsweek, durante la misma conmemoración el año pasado, el presidente también aprovechó la fecha para atacar a jueces federales y adversarios políticos.
En aquella ocasión, Trump publicó un mensaje en mayúsculas donde calificó a ciertos jueces como “monstruos” y afirmó que querían que Estados Unidos “se vaya al infierno”.
Además, escribió otro mensaje que también generó controversia:
“feliz Día de los Caídos para todos”, incluidos los “escoria que pasaron los últimos cuatro años tratando de destruir nuestro país a través de mentes radicales distorsionadas de izquierda, quienes permitieron que 21,000,000 de personas ingresaran ilegalmente a nuestro país”.
Las declaraciones de años anteriores han sido criticadas por sectores que consideran inapropiado convertir una fecha de homenaje militar en un escenario de confrontación partidista.
El presidente encabezará ceremonias oficiales en Arlington durante el feriado
Más allá de las redes sociales, Donald Trump tiene previsto participar oficialmente en las actividades conmemorativas del Memorial Day en el Cementerio Nacional de Arlington.
De acuerdo con Daily Wire, el presidente acudirá junto a miembros de su administración, familias Gold Star y personal militar para rendir homenaje a los soldados estadounidenses fallecidos.
La agenda contempla una visita a la Tumba del Soldado Desconocido y posteriormente un discurso presidencial cerca del monumento.
Entre los funcionarios que acompañarán al mandatario se encuentran el vicepresidente JD Vance, el secretario de Guerra Pete Hegseth, el secretario del Tesoro Scott Bessent, la secretaria de Agricultura Brooke Rollins, el secretario de Asuntos de Veteranos Doug Collins, el director del FBI Kash Patel y el presidente del Estado Mayor Conjunto Dan Caine.
El Cementerio Nacional de Arlington es considerado uno de los lugares más simbólicos para las fuerzas armadas estadounidenses. Más de 430,000 militares, veteranos y familiares descansan en el histórico recinto ubicado frente a Washington D.C.
Trump también genera dudas por ausencia en boda de Donald Trump Jr.
La jornada también estuvo marcada por cuestionamientos sobre la ausencia del presidente en la boda de su hijo Donald Trump Jr. con Bettina Anderson durante el fin de semana festivo.
Según Politico, Trump explicó brevemente que no asistiría debido a “circumstances pertaining to Government” y agregó:
“I feel it is important for me to remain in Washington, D.C, at the White House during this important period of time”.
El mandatario no ofreció más detalles sobre las razones específicas de su decisión, lo que alimentó especulaciones en medio de crecientes tensiones internacionales y la intensa agenda política en Washington.
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FUENTE: Newsweek