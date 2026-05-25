¿Cómo reconocer a un falso agente del ICE? Inmigrantes Alertan por robos y secuestros en EE.UU

Aprende cómo identificar falsos agentes del ICE y evita caer en robos, amenazas o secuestros contra inmigrantes en Estados Unidos.

ICE : Alertan sobre falsos agentes

Migrantes viven aterrados

Crecen robos y secuestros El temor a las deportaciones masivas en Estados Unidos está siendo aprovechado por delincuentes que se hacen pasar por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En distintos estados del país, inmigrantes denuncian robos, agresiones, secuestros y amenazas cometidas por personas que utilizan chalecos, insignias falsas y vehículos modificados para aparentar ser oficiales migratorios. El fenómeno ha crecido en medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump durante su segundo mandato, según investigaciones de Noticias Telemundo y reportes de medios estadounidenses. Inmigrantes viven aterrados tras irrupciones de supuestos agentes del ICE Ver este video en su propia página → Uno de los casos más impactantes ocurrió en Greensboro, Carolina del Norte, donde un inmigrante mexicano relató cómo un grupo de hombres armados irrumpió en la vivienda que compartía con otras personas migrantes. El hombre, que prefirió mantener el anonimato por miedo a represalias, describió el trauma que vive desde el ataque ocurrido el 20 de enero de 2025, el mismo día en que Trump regresó oficialmente a la Casa Blanca. “Levanté las manos y me preguntó: ‘¿Dónde está el dinero?’. Ahí me di cuenta de que era un robo. No era ICE. No era la policía”, relató el inmigrante. Según su testimonio, al menos cuatro agresores entraron armados a la vivienda mientras gritaban “¡ICE! ¡ICE!”. Durante el asalto, uno de los residentes fue golpeado en la cabeza con un arma y otro sufrió una herida en la frente que requirió más de diez puntos y grapas. Los atacantes también amenazaron con un arma a un bebé mientras exigían dinero a sus padres. “La mayoría de la gente no vive como yo”, dijo el inmigrante mientras describía las barras, candados y figuras religiosas que ahora utiliza para sentirse protegido dentro de su propia casa. “Sé que solo son pedazos de madera o pequeños candados, pero me ayudan porque me siento un poco más seguro”.

Casos de impostores del ICE aumentan bajo el segundo mandato de Trump De acuerdo con una investigación de Noticias Telemundo basada en reportes policiales, registros judiciales y artículos periodísticos, durante 2025 se documentaron al menos 31 casos de personas haciéndose pasar por agentes migratorios. La cifra representa un aumento considerable frente al promedio de 5.3 incidentes anuales registrados durante la última década. En total, la investigación identificó 84 casos entre 2014 y 2025. El 84% de los casos reportados este año involucró a personas que aseguraban pertenecer al ICE. Otros afirmaban ser agentes de la Patrulla Fronteriza o del Departamento de Seguridad Nacional. Las denuncias judiciales indican que durante el segundo mandato de Trump se han registrado más incidentes de este tipo que en los cuatro periodos presidenciales anteriores combinados. “Estos individuos utilizan la cobertura de los crecientes esfuerzos de deportación del Gobierno estadounidense para cometer un delito grave”, señaló CNN al reportar más de 31 incidentes entre febrero y septiembre. Estafadores utilizan tácticas cada vez más sofisticadas contra migrantes Organizaciones defensoras de inmigrantes alertaron sobre un incremento de estos casos en estados como California, Texas, Arizona y Nuevo México, donde residen millones de personas migrantes. Muchos impostores utilizan chaquetas negras con logotipos falsos del ICE, placas fraudulentas y hasta vehículos con calcomanías oficiales para aparentar legitimidad. En algunos casos, cubren sus rostros con gafas oscuras o máscaras. La Comisión Federal de Comercio (FTC) advirtió que las estafas de suplantación han crecido durante los últimos años debido al acceso a herramientas tecnológicas que facilitan falsificar documentos e identidades. Entre los engaños más frecuentes aparecen llamadas telefónicas donde amenazan con deportaciones inmediatas, mensajes de texto solicitando pagos para evitar arrestos y visitas a viviendas o negocios simulando operativos migratorios. En Pittsburgh, un hombre ingresó a una casa diciendo ser agente del ICE y amenazó a un adolescente con un cuchillo. En San Diego, otro sospechoso sujetó del cuello al gerente de un restaurante mientras afirmaba que lo arrestaría por estar ilegalmente en el país.

¿Cómo detectar impostores del ICE? Autoridades alertan por aumento de casos El aumento de personas que se hacen pasar por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado temor entre miles de inmigrantes en Estados Unidos. Organizaciones defensoras de derechos migratorios y autoridades locales advierten que muchos delincuentes aprovechan el miedo a las deportaciones para cometer robos, secuestros, agresiones y extorsiones. Por ello, especialistas recomiendan conocer las señales que podrían ayudar a identificar a un falso agente migratorio y evitar caer en engaños. Señales para identificar a un falso agente del ICE ICE no llama para amenazar con deportaciones Las autoridades migratorias no realizan llamadas telefónicas ni envían mensajes de texto para advertir que una persona será arrestada o deportada. Si alguien exige dinero o información personal por teléfono asegurando pertenecer al ICE, podría tratarse de una estafa. Ningún agente puede pedir dinero para evitar arrestos Los oficiales migratorios no solicitan pagos en efectivo, transferencias, tarjetas de regalo ni aplicaciones de dinero para detener procesos de deportación. Cualquier exigencia económica es una señal de alerta inmediata. Los agentes reales deben portar identificación oficial Todos los oficiales del ICE tienen credenciales oficiales con fotografía, nombre y número de identificación. Los inmigrantes tienen derecho a solicitar que las credenciales sean mostradas claramente. No todos los operativos son legítimos En varios casos recientes, delincuentes han utilizado chalecos tácticos, chaquetas con logotipos del ICE y vehículos con calcomanías falsas para aparentar autoridad. Expertos advierten que la vestimenta por sí sola no confirma que se trate de agentes reales. Los oficiales necesitan órdenes válidas Si llegan a una vivienda, los inmigrantes pueden pedir que la orden judicial sea mostrada por debajo de la puerta o a través de una ventana. La orden debe incluir firma de un juez y datos correctos de la persona buscada.

¿Qué hacer si sospechas de un falso agente migratorio? Mantén la calma y no abras inmediatamente la puerta Activistas recomiendan no salir corriendo ni confrontar agresivamente a quienes se presentan como oficiales. Lo más importante es verificar la identidad de las personas. No entregues documentos personales Pasaportes, números de seguro social, información bancaria o documentos migratorios nunca deben entregarse sin confirmar primero la autenticidad del operativo. Graba o documenta el encuentro si es posible Organizaciones comunitarias sugieren tomar fotografías, videos o anotar placas de vehículos y nombres visibles para reportarlos posteriormente a las autoridades. Busca apoyo legal inmediatamente Si una persona sospecha haber sido víctima de un impostor, puede contactar abogados migratorios, organizaciones de derechos civiles o líneas de ayuda comunitarias. Estados donde más alertan sobre falsos agentes del ICE Grupos defensores de inmigrantes han reportado un incremento de estos casos especialmente en: California

Texas

Arizona

Nuevo México Las organizaciones aseguran que muchos delincuentes se aprovechan de comunidades donde existe temor constante a redadas migratorias y deportaciones masivas.