Trump imita a Sheinbaum

Polémica por el Golfo

Tensión entre países

El presidente Donald Trump, volvió a generar polémica al referirse a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, durante un evento privado en Florida, donde incluso imitó su voz al hablar del “Golfo de México”.

Por qué importa: El comentario revive tensiones políticas y diplomáticas entre Estados Unidos y México por el uso del nombre del Golfo de México, un tema que sigue generando debate bilateral.

Donald Trump hizo declaraciones durante una cena privada del Forum Club of the Palm Beaches, realizada en Florida, según Telemundo.

Ahí, el presidente estadounidense bromeó sobre Claudia Sheinbaum frente a empresarios, funcionarios e invitados.

Trump se burla de Sheinbaum tras imitarla en evento privado