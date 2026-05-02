Trump se burla de Sheinbaum y la arremeda en cena privada
Publicado el02/05/2026 a las 09:03
- Trump imita a Sheinbaum
- Polémica por el Golfo
- Tensión entre países
El presidente Donald Trump, volvió a generar polémica al referirse a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, durante un evento privado en Florida, donde incluso imitó su voz al hablar del “Golfo de México”.
Por qué importa: El comentario revive tensiones políticas y diplomáticas entre Estados Unidos y México por el uso del nombre del Golfo de México, un tema que sigue generando debate bilateral.
Donald Trump hizo declaraciones durante una cena privada del Forum Club of the Palm Beaches, realizada en Florida, según Telemundo.
Ahí, el presidente estadounidense bromeó sobre Claudia Sheinbaum frente a empresarios, funcionarios e invitados.
Trump se burla de Sheinbaum tras imitarla en evento privado
Trump afirma que “ya no le cae muy bien” a Sheinbaum tras cambiar el nombre del Golfo de México.#Latinus #InformaciónParaTihttps://t.co/mYhVfvQ8xG
— Latinus (@latinus_us) May 2, 2026
“Ella es una mujer hermosa, tiene una hermosa voz… ella fue bailarina de ballet”, dijo Trump.
Luego imitó la voz de la presidenta mexicana para recrear una supuesta conversación.
“Presidento, presidento, dígame que no va a cambiar el nombre del Golfo de México”, expresó Trump, provocando risas entre los asistentes.
El mandatario estadounidense remató el comentario con una respuesta directa: “Oh sí voy a hacerlo”.
La audiencia reaccionó con risas ante la escena narrada por el republicano.
La polémica por el nombre del Golfo
🗣️🇺🇸🇲🇽 Trump vuelve a imitar a Sheinbaum y menciona que en México no es muy querido en estos momentos. El presidente de EU volvió a tocar el tema del Golfo de México y el cambio de nombre al Golfo de América.
📺 #MILENIO22h con @AlexDominguezB pic.twitter.com/LfICRTI9qz
— Milenio (@Milenio) May 2, 2026
El comentario no es aislado, sino que forma parte de una controversia más amplia.
En enero de 2025, Trump reactivó el debate al plantear el cambio de nombre.
El presidente estadounidense propuso referirse al área como “Golfo de América”.
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La idea incluía el uso de esa denominación en documentos y comunicaciones oficiales dentro de Estados Unidos.
La propuesta generó reacciones inmediatas en el ámbito político.
Desde entonces, el tema se ha mantenido como un punto de fricción entre ambos países.
México rechaza cualquier cambio unilateral
El Gobierno de México respondió de forma clara ante la propuesta.
La administración de Claudia Sheinbaum defendió la denominación histórica del Golfo de México.
También dejó en claro que no aceptará modificaciones unilaterales.
Esto aplica tanto en foros internacionales como en mapas oficiales.
La postura mexicana subraya la importancia del nombre como referencia histórica y geográfica.
El tema continúa siendo un punto sensible en la relación bilateral.
Los comentarios de Trump reavivan la discusión en un contexto político delicado.