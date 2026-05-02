Patrulla Fronteriza persigue y captura a 13 migrantes a caballo en el desierto (VIDEO)
Persecución a caballo en desierto Detienen 13 migrantes ilegales Video difundido por autoridades Agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a 13 inmigrantes ilegales en una zona remota del desierto de Sonora, según informó el jefe del organismo, Michael Banks. El operativo ocurrió cuando el grupo intentaba cruzar de forma irregular hacia territorio estadounidense. Por qué […]
Publicado el02/05/2026 a las 08:29
- Persecución a caballo en desierto
- Detienen 13 migrantes ilegales
- Video difundido por autoridades
Agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a 13 inmigrantes ilegales en una zona remota del desierto de Sonora, según informó el jefe del organismo, Michael Banks.
El operativo ocurrió cuando el grupo intentaba cruzar de forma irregular hacia territorio estadounidense.
Por qué importa: La detención destaca por el tipo de operativo implementado y el mensaje directo de las autoridades sobre el control fronterizo.
La captura llamó la atención por la forma en que se llevó a cabo.
Patrulla Fronteriza difunde video de arresto de migrantes a caballo
Agents from the Nogales Border Patrol Station apprehended 13 illegal aliens attempting to cross illegally in the remote Sonoran Desert. Among them, one Mexican national was identified as having ties to the Sinaloa Cartel.
Our message is clear: If you cross illegally, you will… pic.twitter.com/vcbjUI724f
— Chief Michael W. Banks (@USBPChief) May 1, 2026
Los agentes realizaron una persecución a caballo en medio del desierto.
El operativo fue descrito como una escena “de película” por las condiciones del terreno.
La acción fue registrada en video y difundida por autoridades fronterizas.
El material fue dado a conocer el mismo día de la detención.
Los agentes pertenecen a la Estación de Patrulla Fronteriza de Nogales.
Interceptaron al grupo en una zona remota del desierto de Sonora.
El grupo intentaba ingresar de manera ilegal a Estados Unidos.
Detalles sobre los detenidos
De acuerdo con la información oficial, fueron detenidas 13 personas.
Entre los arrestados se encontraba un ciudadano mexicano.
Ese individuo fue identificado con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
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La autoridad no proporcionó más detalles sobre las identidades del resto del grupo.
Tampoco se dieron a conocer más datos sobre su procedencia.
No se informó sobre el estado de salud de los detenidos tras la persecución.
Las autoridades tampoco detallaron el proceso inmediato que enfrentarán.
Mensaje de la Patrulla Fronteriza
Tras el operativo, Michael Banks emitió un mensaje contundente.
“Si cruzas ilegalmente, serás arrestado, procesado y deportado”.
El jefe de la Patrulla Fronteriza subrayó la postura de la autoridad.
Aseguró que continuarán utilizando todos los recursos disponibles.
El objetivo, dijo, es proteger las fronteras de Estados Unidos.
Banks no ofreció más información sobre posibles cargos específicos.
Tampoco detalló si habrá investigaciones adicionales.