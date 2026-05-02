Persecución a caballo en desierto

Detienen 13 migrantes ilegales

Video difundido por autoridades

Agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a 13 inmigrantes ilegales en una zona remota del desierto de Sonora, según informó el jefe del organismo, Michael Banks.

El operativo ocurrió cuando el grupo intentaba cruzar de forma irregular hacia territorio estadounidense.

Por qué importa: La detención destaca por el tipo de operativo implementado y el mensaje directo de las autoridades sobre el control fronterizo.

La captura llamó la atención por la forma en que se llevó a cabo.

Patrulla Fronteriza difunde video de arresto de migrantes a caballo