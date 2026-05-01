Migrante muere bajo custodia

ICE investiga posible suicidio

Aumentan muertes en detención

Un migrante cubano murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Georgia, en un caso que está bajo investigación oficial.

Por qué importa: La muerte se suma a un aumento sostenido de fallecimientos en centros de detención migratoria, en medio de políticas más estrictas y cifras récord de arrestos.

Denny Adan González, de 33 años, falleció el 28 de abril en el centro de detención Stewart, en Georgia, según ICE.GOV.

La información fue confirmada por ICE en un comunicado publicado este viernes.

Muere migrante cubano en centro de detención en Georgia