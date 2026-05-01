Muere migrante cubano bajo custodia de ICE en Georgia
Migrante muere bajo custodia ICE investiga posible suicidio Aumentan muertes en detención Un migrante cubano murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Georgia, en un caso que está bajo investigación oficial. Por qué importa: La muerte se suma a un aumento sostenido de fallecimientos en centros de detención migratoria, […]
Publicado el01/05/2026 a las 16:06
- Migrante muere bajo custodia
- ICE investiga posible suicidio
- Aumentan muertes en detención
Un migrante cubano murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Georgia, en un caso que está bajo investigación oficial.
Por qué importa: La muerte se suma a un aumento sostenido de fallecimientos en centros de detención migratoria, en medio de políticas más estrictas y cifras récord de arrestos.
Denny Adan González, de 33 años, falleció el 28 de abril en el centro de detención Stewart, en Georgia, según ICE.GOV.
La información fue confirmada por ICE en un comunicado publicado este viernes.
Muere migrante cubano en centro de detención en Georgia
😖One Detainee in ICE Custody Dies Every 6 Days as Death Rate Nears Record Levels, Study Finds. Another man Denny Adán González, 33, while in ICE custody, on April 28, was found unresponsive in his cell in what authorities ruled a suicide at the Stewart Detention Ctr by CoreCivic… pic.twitter.com/5RUMec8TlX
— Sumner (@renmusb1) May 1, 2026
Según la versión oficial, el personal del centro encontró a González inconsciente en su celda.
El hallazgo ocurrió alrededor de las 22:25 de ese día.
El centro de detención Stewart es operado por la empresa privada CoreCivic.
Tras el hallazgo, el personal intentó reanimarlo.
Sin embargo, fue declarado muerto a las 23:11, de acuerdo con el comunicado.
Autoridades investigan posible suicidio
BREAKING: Cuban detainee Denny Adán González, 33, dies in ICE custody
Found unresponsive at Stewart Detention Center in Georgia. Death under investigation as suspected suicide, per U.S. Immigration and Customs Enforcement.
18th death in ICE custody in 2026, continuing record… pic.twitter.com/31BdQI97rA
— DannyKPolitics (@DannyKPolitics) May 1, 2026
ICE indicó que el caso está bajo investigación.
La agencia señaló que la causa de muerte se presume como un suicidio.
No se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.
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La muerte fue reportada primero por el periodista y abogado Andrew Free.
Free citó fuentes dentro del centro de detención Stewart.
Según esas fuentes, González estaba retenido en régimen de aislamiento.
Las autoridades no han confirmado públicamente esa información.
Aumentan muertes bajo custodia migratoria
Con este caso, suman 18 muertes bajo custodia migratoria en lo que va del año.
Desde enero de 2025, cuando Donald Trump asumió la presidencia, el número asciende a 50 fallecimientos.
El año pasado, 32 personas murieron en centros de detención.
Esa cifra fue la más alta registrada en más de 20 años.
El contexto coincide con un endurecimiento de las políticas antimigrantes.
También con un aumento en los arrestos dentro del país.
En enero, más de 73.000 migrantes permanecían detenidos en Estados Unidos.
Ese nivel es el más alto desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001.
Las cifras reflejan el crecimiento del sistema de detención migratoria.
También muestran el impacto de las políticas actuales en la población migrante detenida.