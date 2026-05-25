Trump intensifica guerra interna contra republicanos críticos antes de las primarias

Trump presiona republicanos críticos

Paxton recibe apoyo presidencial

Republicanos cuestionan acuerdo iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar ataques contra candidatos republicanos que han cuestionado su gestión.

La ofensiva política forma parte de lo que en el país ya se conoce como el “tour de la venganza”.

El mandatario ha concentrado sus esfuerzos en apoyar a aspirantes alineados con su movimiento dentro del Partido Republicano.

Trump busca consolidar el control político sobre el partido rumbo a las elecciones legislativas de noviembre.

El presidente también intenta desplazar a figuras republicanas consideradas desleales tras las tensiones surgidas después de las elecciones de 2020 y el ataque al Capitolio.

Trump respalda a Ken Paxton en Texas

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Segun la agencia EFE, trump expresó nuevamente su apoyo al fiscal general de Texas, Ken Paxton.

Paxton enfrenta el próximo martes al actual senador republicano John Cornyn en las primarias para definir al candidato republicano al Senado.

El ganador competirá en noviembre contra un candidato demócrata.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump elogió el trabajo de Paxton y cuestionó directamente a Cornyn.

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“¡TEXANOS, RECUERDEN! Ken Paxton fue un GRAN Fiscal General, probablemente el mejor del país. También fue muy leal a su Presidente favorito —YO— …El oponente de Ken fue MUY desleal conmigo en mi calidad de Presidente”, escribió el mandatario.

Trump continúa presionando a su base electoral para sacar del camino a Cornyn.

El mandatario busca repetir resultados similares a los obtenidos el pasado 19 de mayo durante las primarias republicanas celebradas en Pensilvania, Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky y Oregón.

En esos estados, la mayoría de los candidatos respaldados por Trump lograron imponerse.