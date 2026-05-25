Trump intensifica guerra interna contra republicanos críticos antes de las primarias
Publicado el25/05/2026 a las 14:36
- Trump presiona republicanos críticos
- Paxton recibe apoyo presidencial
- Republicanos cuestionan acuerdo iraní
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar ataques contra candidatos republicanos que han cuestionado su gestión.
La ofensiva política forma parte de lo que en el país ya se conoce como el “tour de la venganza”.
El mandatario ha concentrado sus esfuerzos en apoyar a aspirantes alineados con su movimiento dentro del Partido Republicano.
Trump busca consolidar el control político sobre el partido rumbo a las elecciones legislativas de noviembre.
El presidente también intenta desplazar a figuras republicanas consideradas desleales tras las tensiones surgidas después de las elecciones de 2020 y el ataque al Capitolio.
Trump respalda a Ken Paxton en Texas
Ver esta publicación en Instagram
Segun la agencia EFE, trump expresó nuevamente su apoyo al fiscal general de Texas, Ken Paxton.
Paxton enfrenta el próximo martes al actual senador republicano John Cornyn en las primarias para definir al candidato republicano al Senado.
El ganador competirá en noviembre contra un candidato demócrata.
En un mensaje publicado en Truth Social, Trump elogió el trabajo de Paxton y cuestionó directamente a Cornyn.
TE PUEDE INTERESAR: Trump vuelve a desatar polémica en Memorial Day al llamar “Dumocrats” a los demócratas
“¡TEXANOS, RECUERDEN! Ken Paxton fue un GRAN Fiscal General, probablemente el mejor del país. También fue muy leal a su Presidente favorito —YO— …El oponente de Ken fue MUY desleal conmigo en mi calidad de Presidente”, escribió el mandatario.
Trump continúa presionando a su base electoral para sacar del camino a Cornyn.
El mandatario busca repetir resultados similares a los obtenidos el pasado 19 de mayo durante las primarias republicanas celebradas en Pensilvania, Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky y Oregón.
En esos estados, la mayoría de los candidatos respaldados por Trump lograron imponerse.
Cornyn intenta resistir la ofensiva política
John Cornyn representa a Texas en el Senado desde 2002.
A pesar del respaldo presidencial hacia Paxton, el senador no ha dado señales de abandonar la contienda.
Cornyn ha enfocado su campaña en presentarse como el único republicano capaz de derrotar al demócrata James Talarico.
Talarico recibió recientemente el respaldo del expresidente Barack Obama.
El caso de Cornyn recuerda la situación del senador republicano Bill Cassidy.
Cassidy votó a favor de condenar a Trump durante el juicio político de 2021 relacionado con el ataque al Capitolio.
Posteriormente perdió las primarias republicanas de Luisiana frente a Julia Letlow, respaldada por Trump.
La estrategia del mandatario apunta a castigar políticamente a quienes considera opositores internos dentro del partido.
Trump también critica a republicanos por acuerdo con Irán
El presidente también arremetió este domingo contra legisladores republicanos que cuestionaron el acuerdo tentativo con Irán.
Trump calificó a los críticos como “perdedores”.
Entre los senadores republicanos que expresaron preocupaciones se encuentran Ted Cruz y Roger Wicker.
Los legisladores criticaron las concesiones hechas por Estados Unidos y cuestionaron la justificación de la ofensiva militar lanzada en febrero contra la República Islámica.
Según los críticos, el régimen iraní podría terminar fortalecido tras las negociaciones.
Además de las disputas en Texas y Washington, Trump también dio su respaldo a Ty Masterson.
Masterson es presidente del Senado estatal de Kansas y figura destacada del ala conservadora republicana.
El político busca arrebatar la Gobernación de Kansas a los demócratas.