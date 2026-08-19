Trump quiere eliminar reembolsos de 4 créditos fiscales a inmigrantes y ahorrar $3.000 millones
Publicado el19/08/2026 a las 06:40
La administración de Donald Trump quiere restringir los reembolsos de cuatro créditos fiscales para inmigrantes que no cumplan con determinados requisitos migratorios.
- La propuesta del Tesoro y el IRS afectaría beneficios relacionados con hijos, trabajadores de ingresos bajos y medios, educación universitaria y adopción.
Por qué importa: El cambio no afectaría a todos los inmigrantes ni eliminaría por completo estos créditos. La propuesta busca limitar específicamente quién puede recibir dinero como reembolso después de presentar su declaración de impuestos.
Tesoro e IRS proponen nuevas reglas para cuatro créditos
El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunciaron oficialmente el 19 de agosto regulaciones propuestas para establecer quién puede recibir la parte reembolsable de ciertos créditos individuales del impuesto federal sobre la renta.
Las reglas abarcan cuatro beneficios: el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), Crédito Tributario por Hijos, Crédito Tributario de Oportunidad Estadounidense y Crédito Tributario por Adopción.
- Según la administración Trump, se trata de una medida que ahorría $3.000 millones a los contribuyentes.
The days of illegal aliens collecting taxpayer-funded benefits are over.
President Trump and @SecScottBessent are committed to cutting taxpayer benefits for illegal aliens. This will save Americans BILLIONS, reinstate trust in our tax system, and put Americans first. pic.twitter.com/0vCHPghSDk
— The White House (@WhiteHouse) August 19, 2026
La administración sostiene que la medida busca hacer cumplir la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades Laborales de 1996 (PRWORA).
No todos los inmigrantes perderían los reembolsos
La propuesta establece que el contribuyente deberá ser ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o extranjero calificado cuando presente inicialmente la declaración reclamando el crédito afectado.
Esta última categoría incluye a residentes permanentes legales, asilados, refugiados y determinados grupos contemplados por PRWORA.
Además, cuando se presente una declaración conjunta, solo uno de los cónyuges necesitará cumplir uno de esos requisitos, según el Tesoro.
Under @POTUS, the days of illegal aliens collecting taxpayer-funded benefits are over. The federal law is clear, and @USTreasury is enforcing it. American taxpayers should not be forced to foot the bill for benefits going to those who are barred by law from receiving them. These…
— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) August 19, 2026
Perder el reembolso no significa perder todo el crédito
Hay una diferencia importante: Las regulaciones se concentran únicamente en la parte reembolsable de los cuatro créditos.
Un contribuyente que no pueda recibir esa parte todavía podría reclamar aquella porción del crédito para la que reúna los requisitos y utilizarla para reducir los impuestos federales que debe pagar.
En otras palabras, la propuesta distingue entre bajar una deuda tributaria y recibir dinero adicional como reembolso.
Los cambios todavía no están vigentes
Las restricciones son una propuesta y todavía no constituyen una regla definitiva. Tesoro e IRS recibirán comentarios públicos y solicitudes para una audiencia sobre las regulaciones.
- De aprobarse definitivamente, las nuevas condiciones se aplicarían a los años fiscales que terminen en o después de la fecha de publicación de las reglas finales.
Para las familias inmigrantes, por tanto, será importante seguir el proceso antes de asumir que sus próximos reembolsos ya fueron modificados.