Trump quiere eliminar reembolsos de 4 créditos fiscales a inmigrantes y ahorrar $3.000 millones

La administración de Donald Trump quiere restringir los reembolsos de cuatro créditos fiscales para inmigrantes que no cumplan con determinados requisitos migratorios.

La propuesta del Tesoro y el IRS afectaría beneficios relacionados con hijos, trabajadores de ingresos bajos y medios, educación universitaria y adopción.

Por qué importa: El cambio no afectaría a todos los inmigrantes ni eliminaría por completo estos créditos. La propuesta busca limitar específicamente quién puede recibir dinero como reembolso después de presentar su declaración de impuestos.

Tesoro e IRS proponen nuevas reglas para cuatro créditos

El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunciaron oficialmente el 19 de agosto regulaciones propuestas para establecer quién puede recibir la parte reembolsable de ciertos créditos individuales del impuesto federal sobre la renta.

Las reglas abarcan cuatro beneficios: el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), Crédito Tributario por Hijos, Crédito Tributario de Oportunidad Estadounidense y Crédito Tributario por Adopción.

Según la administración Trump, se trata de una medida que ahorría $3.000 millones a los contribuyentes.

The days of illegal aliens collecting taxpayer-funded benefits are over. President Trump and @SecScottBessent are committed to cutting taxpayer benefits for illegal aliens. This will save Americans BILLIONS, reinstate trust in our tax system, and put Americans first. pic.twitter.com/0vCHPghSDk — The White House (@WhiteHouse) August 19, 2026

La administración sostiene que la medida busca hacer cumplir la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades Laborales de 1996 (PRWORA).