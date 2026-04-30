Trump relata cómo Machado le entregó su Nobel y desata debate político
Trump rechaza Nobel de Machado Presume haber resuelto guerras Polémica por gesto político El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a generar polémica con declaraciones sobre la opositora venezolana María Corina Machado. Durante un acto en el Despacho Oval, el mandatario aseguró que ella le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz. Trump […]
Publicado el30/04/2026 a las 14:46
- Trump rechaza Nobel de Machado
- Presume haber resuelto guerras
- Polémica por gesto político
El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a generar polémica con declaraciones sobre la opositora venezolana María Corina Machado.
Durante un acto en el Despacho Oval, el mandatario aseguró que ella le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz.
Trump afirmó que, al recibirla, le dijo que no se lo merecía.
Las declaraciones reactivan la controversia en torno al gesto de Machado y el papel que Trump atribuye a su liderazgo en conflictos internacionales.
Trump asegura que Machado le cedió su Nobel
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Segun la agencia EFE, el presidente explicó que Machado le entregó la medalla como un gesto personal.
Según su versión, la opositora venezolana consideró que él merecía el reconocimiento.
“Maria fue muy amable”, expresó Trump durante su intervención.
El mandatario relató que, pese al gesto, él le respondió que no se lo merecía.
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Las declaraciones surgieron sin que se le preguntara directamente por Machado.
Trump introdujo el tema mientras hablaba de otros asuntos durante el evento.
El episodio se remonta a un encuentro previo entre ambos líderes.
Presume haber resuelto conflictos globales
El mandatario aprovechó para reiterar su papel en la política internacional.
Aseguró que ha contribuido a resolver ocho guerras.
Indicó que distintos líderes mundiales le han enviado cartas de agradecimiento.
Según Trump, estos reconocimientos provienen de presidentes y primeros ministros.
También mencionó que algunas cartas fueron enviadas al Comité del Nobel.
A pesar de ello, afirmó que ese reconocimiento no le importa.
Las declaraciones se dieron tras ser cuestionado sobre la Fuerza Espacial.
Esta rama militar fue creada en 2019 durante su primer mandato.
A partir de esa pregunta, el mandatario amplió su discurso hacia temas de paz global.
El contexto del encuentro en la Casa Blanca
El hecho al que se refiere Trump ocurrió el 15 de enero.
Ese día, Machado le entregó la medalla en una reunión privada en la Casa Blanca.
El gesto fue interpretado como una muestra de respaldo político.
Sin embargo, ha generado críticas por el historial reciente del presidente.
Entre los señalamientos se mencionan acciones militares y políticas controvertidas.
Tras la captura de Nicolás Maduro, Trump ha elogiado públicamente a Machado.
Al mismo tiempo, ha expresado apoyo a una presidencia interina en Venezuela.
En particular, ha respaldado a Delcy Rodríguez en ese contexto político.
Por su parte, Machado ha sido señalada por su cercanía con el mandatario estadounidense.
Las declaraciones de Trump vuelven a poner en el centro el significado del gesto.
También reavivan el debate sobre su papel en la política internacional.
El episodio sigue generando reacciones tanto en Estados Unidos como en América Latina.