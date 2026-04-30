Trump rechaza Nobel de Machado

Presume haber resuelto guerras

Polémica por gesto político

El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a generar polémica con declaraciones sobre la opositora venezolana María Corina Machado.

Durante un acto en el Despacho Oval, el mandatario aseguró que ella le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz.

Trump afirmó que, al recibirla, le dijo que no se lo merecía.

Las declaraciones reactivan la controversia en torno al gesto de Machado y el papel que Trump atribuye a su liderazgo en conflictos internacionales.

Trump asegura que Machado le cedió su Nobel

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Segun la agencia EFE, el presidente explicó que Machado le entregó la medalla como un gesto personal.

Según su versión, la opositora venezolana consideró que él merecía el reconocimiento.

“Maria fue muy amable”, expresó Trump durante su intervención.