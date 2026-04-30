Sheinbaum exige pruebas a EE.UU.

Acusaciones contra gobernador de Sinaloa

México rechaza injerencia extranjera La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fijó postura ante las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos. La mandataria aseguró que su Gobierno no protegerá a nadie que haya cometido delitos. Pero también advirtió que no permitirá la injerencia de gobiernos extranjeros en asuntos internos. El caso eleva la tensión entre México y Estados Unidos en un momento sensible, con implicaciones políticas y judiciales de alto nivel. Gobierno mexicano rechaza encubrimientos sin pruebas

Segun la agencia EFE, sheinbaum afirmó este jueves que cualquier señalamiento debe estar respaldado por pruebas claras.

Durante su conferencia matutina, leyó un comunicado oficial donde fijó la posición de su Gobierno. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, señaló. Sin embargo, cuestionó las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. TE PUEDE INTERESAR : Avioneta se desploma tras despegar, se incendia y deja dos muertos en australia Indicó que, en ausencia de pruebas contundentes, las imputaciones podrían tener un trasfondo político.

La presidenta dejó claro que México actuará conforme a su marco legal. Reiteró que no permitirá “la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero”. Acusaciones de EE.UU. contra funcionarios mexicanos La reacción ocurre tras la publicación de cargos por parte del Departamento de Justicia. Las acusaciones fueron presentadas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Se imputan presuntos delitos de narcotráfico y armas contra diez ciudadanos mexicanos.

Entre ellos se encuentra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. También se menciona a un senador por Sinaloa y al alcalde de Culiacán. Las autoridades estadounidenses los vinculan con el Cartel de Sinaloa. En particular, con la facción conocida como Los Chapitos. Sheinbaum explicó que el 28 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención provisional.

Estas solicitudes tienen fines de extradición. Un día después fueron turnadas a la Fiscalía General de la República. La FGR deberá evaluarlas conforme a la legislación mexicana. México exige pruebas y defiende su jurisdicción La presidenta cuestionó la difusión pública de la acusación. Señaló que estos procesos son confidenciales según los tratados internacionales.

“Esto lleva un extrañamiento del jurídico de relaciones exteriores”, indicó. Subrayó que corresponde a la FGR determinar si existen pruebas suficientes. Solo con evidencia contundente se podría proceder legalmente en México. Sheinbaum insistió en que las pruebas presentadas por Estados Unidos son insuficientes. Afirmó que se basan en el “dicho de una persona”.

Recalcó que se requieren elementos “contundentes e irrefutables”. El caso ha generado un fuerte impacto político en el país. Se da en medio de tensiones recientes con Washington. También ocurre tras la polémica por la presunta presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua. Por su parte, Rocha Moya rechazó los señalamientos.