Sheinbaum impulsa cumbre UE-México para ampliar cooperación económica
Sheinbaum anuncia cumbre UE Firma de acuerdo modernizado Impulso a cooperación bilateral La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció avances rumbo a una nueva cumbre bilateral con la Unión Europea. La mandataria informó que sostuvo una “productiva llamada” con el presidente del Consejo Europeo, António Costa. El encuentro servirá como antesala de la octava cumbre […]
Publicado el30/04/2026 a las 16:29
- Sheinbaum anuncia cumbre UE
- Firma de acuerdo modernizado
- Impulso a cooperación bilateral
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció avances rumbo a una nueva cumbre bilateral con la Unión Europea.
La mandataria informó que sostuvo una “productiva llamada” con el presidente del Consejo Europeo, António Costa.
El encuentro servirá como antesala de la octava cumbre entre México y la UE.
La reunión representa una oportunidad para fortalecer la relación económica y política entre México y el bloque europeo en áreas clave.
México y la UE preparan cumbre clave en mayo
Tuvimos una productiva llamada con António Costa, presidente del Consejo Europeo, en la que acordamos llevar a cabo la Cumbre México-Unión Europea el próximo 22 de mayo en la Ciudad de México. En este marco, firmaremos junto a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión… pic.twitter.com/cE5FOCI5dI
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 30, 2026
Segun la agencia EFE, sheinbaum confirmó que la cumbre se realizará el próximo 22 de mayo en la Ciudad de México.
El anuncio fue realizado a través de su cuenta oficial en la red social X.
En su mensaje, destacó el diálogo sostenido con António Costa.
Ambos acordaron avanzar en la organización del encuentro bilateral.
La cumbre reunirá a representantes de alto nivel de ambas partes.
TE PUEDE INTERESAR: Reino Unido activa alerta terrorista “grave” tras ataque con cuchillo en Londres
Se trata de la octava edición de este tipo de encuentros entre México y la Unión Europea.
El objetivo es reforzar los vínculos existentes entre ambas regiones.
La reunión se perfila como un espacio para definir nuevas estrategias conjuntas.
También permitirá revisar el estado actual de la relación bilateral.
Acuerdo Global Modernizado marcará la agenda
Uno de los puntos centrales será la firma del Acuerdo Global Modernizado.
Este instrumento busca actualizar el marco de cooperación vigente.
El acuerdo original entre México y la UE entró en vigor en el año 2000.
La nueva versión pretende profundizar la relación política y económica.
También abarca aspectos de cooperación entre ambas partes.
Sheinbaum señaló que el acuerdo representa una oportunidad.
Indicó que permitirá abrir nuevas vías de intercambio.
Estas incluyen comercio, diálogo político y cooperación internacional.
La agenda contempla la visita de António Costa a México.
También se prevé la presencia de Ursula von der Leyen.
La presidenta de la Comisión Europea participará en la firma del acuerdo.
Prioridades comunes y nuevas áreas de cooperación
La cumbre abordará temas estratégicos compartidos.
Entre ellos se encuentran el clima y el medio ambiente.
También se discutirá la seguridad y la energía.
La inversión económica será otro eje relevante.
La agenda incluye además salud y migración.
La digitalización y la innovación también formarán parte del diálogo.
Sheinbaum destacó que el encuentro permitirá avanzar en estas prioridades.
Subrayó que se busca fortalecer la cooperación en múltiples sectores.
El objetivo es consolidar una relación más amplia y moderna.
La presidenta calificó la cumbre como una gran oportunidad.
Considera que permitirá profundizar los lazos comerciales.
También abrirá nuevas posibilidades de intercambio económico.
El encuentro se proyecta como un paso clave en la relación bilateral.
Las decisiones que se tomen podrían definir el rumbo de la cooperación futura.
México y la Unión Europea buscan así fortalecer su alianza estratégica.