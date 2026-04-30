Sheinbaum anuncia cumbre UE

Firma de acuerdo modernizado

Impulso a cooperación bilateral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció avances rumbo a una nueva cumbre bilateral con la Unión Europea.

La mandataria informó que sostuvo una “productiva llamada” con el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

El encuentro servirá como antesala de la octava cumbre entre México y la UE.

La reunión representa una oportunidad para fortalecer la relación económica y política entre México y el bloque europeo en áreas clave.

México y la UE preparan cumbre clave en mayo