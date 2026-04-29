Trump evalúa tropas en Alemania

Tensiones con canciller alemán

EE.UU. responde por Irán

Donald Trump anunció que su administración evalúa una posible reducción de tropas estadounidenses en Alemania en medio de tensiones diplomáticas.

Por qué importa: La decisión podría impactar la presencia militar de Estados Unidos en Europa y refleja un deterioro en la relación con Alemania.

Trump pone sobre la mesa recorte militar en Alemania



Segun la agencia EFE, el presidente Donald Trump informó en sus redes sociales que estudia reducir la presencia militar en Alemania.

El anuncio se realizó a través de su cuenta oficial en Truth Social.

El mensaje surge en un contexto de desacuerdos con el gobierno alemán.