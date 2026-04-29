Trump evalúa reducir la presencia militar de EE.UU. en Alemania en medio de tensiones
Trump evalúa tropas en Alemania Tensiones con canciller alemán EE.UU. responde por Irán Donald Trump anunció que su administración evalúa una posible reducción de tropas estadounidenses en Alemania en medio de tensiones diplomáticas. Por qué importa: La decisión podría impactar la presencia militar de Estados Unidos en Europa y refleja un deterioro en la relación […]
Publicado el29/04/2026 a las 14:35
- Trump evalúa tropas en Alemania
- Tensiones con canciller alemán
- EE.UU. responde por Irán
Donald Trump anunció que su administración evalúa una posible reducción de tropas estadounidenses en Alemania en medio de tensiones diplomáticas.
Por qué importa: La decisión podría impactar la presencia militar de Estados Unidos en Europa y refleja un deterioro en la relación con Alemania.
Trump pone sobre la mesa recorte militar en Alemania
Segun la agencia EFE, el presidente Donald Trump informó en sus redes sociales que estudia reducir la presencia militar en Alemania.
El anuncio se realizó a través de su cuenta oficial en Truth Social.
El mensaje surge en un contexto de desacuerdos con el gobierno alemán.
La posible medida aún se encuentra en fase de análisis.
Estados Unidos mantiene actualmente una presencia militar significativa en territorio alemán.
Alemania concentra la mayor presencia militar de EE.UU. en Europa
Estados Unidos tiene aproximadamente 40.000 soldados desplegados en Alemania.
Esto convierte al país europeo en el principal punto de presencia militar estadounidense en la región.
Las tropas están distribuidas en bases clave como Ramstein y Stuttgart.
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Estas instalaciones funcionan como centros de mando, logística y operaciones.
De acuerdo con el Ejército de EE.UU. en Europa y África, el despliegue garantiza la disuasión y respuesta rápida de la OTAN.
La presencia militar cumple un papel estratégico dentro de la alianza.
Choque con Alemania por críticas sobre Irán
El anuncio de Trump ocurre después de declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz.
El líder alemán criticó la estrategia de Washington en el conflicto con Irán.
Merz afirmó que la administración estadounidense ha sido humillada durante las negociaciones.
También cuestionó la falta de una estrategia clara de salida.
Advirtió que Irán ha aprovechado debilidades diplomáticas occidentales.
Trump respondió rechazando esas críticas.
Acusó a Merz de subestimar la presión militar y diplomática de Estados Unidos.
El presidente defendió la postura firme de su gobierno frente a Irán.
Aseguró que los cuestionamientos europeos ignoran avances en seguridad y contención del programa nuclear iraní.
Lo que viene: La evaluación sobre la presencia militar en Alemania podría influir en la relación bilateral y en el papel de Estados Unidos dentro de la OTAN.