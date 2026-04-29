Avioneta se estrella y arde

Dos muertos y varios heridos

Investigan causas del accidente Una avioneta de entrenamiento se estrelló poco después de despegar en Australia, dejando un saldo preliminar de muertos y heridos. El accidente ocurrió en un centro clave de aviación y movilizó a equipos de emergencia mientras se investigan las causas. Avioneta se estrella tras el despegue At least two people lost life and 11 have been hospitalized after a twin-engine Diamond DA42 aircraft (VH-YQP) crashed into hangar at Parafield Airport in Adelaide, Australia, and caused a big fire earlier today. Massive black smoke plumes visible from the area, evacuations… pic.twitter.com/HTj5gDaZPw — FL360aero (@fl360aero) April 29, 2026



Segun el Heraldo de mexico, el accidente ocurrió en el aeropuerto de Parafield, al norte de Adelaida. La aeronave involucrada era un modelo Diamond DA42 bimotor. Este tipo de avión es utilizado comúnmente para la formación de pilotos. El siniestro se registró alrededor de las 14:10 horas del martes 28 de abril. Según los primeros reportes, la avioneta presentó una posible falla.

Esto habría provocado la pérdida de control en los primeros minutos de vuelo. TE PUEDE INTERESAR: Trump evalúa reducir la presencia militar de EE.UU. en Alemania en medio de tensiones Poco después, la aeronave se impactó contra un hangar dentro del complejo. Tras el choque, se generó un incendio de gran magnitud. Una columna de humo fue visible a varios kilómetros de distancia.

Víctimas y heridos tras el impacto

Autoridades confirmaron la muerte de dos personas que viajaban en la avioneta. Se trata del piloto y un pasajero que fallecieron en el lugar. El impacto contra el hangar también afectó a personas en tierra. De manera preliminar, se reportó que al menos 11 personas resultaron heridas. Algunos de los lesionados presentan heridas de gravedad.

Entre las afectaciones se encuentran quemaduras severas y traumatismos. También se reportaron casos de inhalación de humo. Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales cercanos. Entre ellos se encuentran el Royal Adelaide Hospital y el Lyell McEwin Hospital. Equipos de emergencia trabajaron para controlar el fuego y evitar su propagación.

Investigación en curso sobre las causas Las autoridades locales iniciaron una investigación para esclarecer el accidente. La Oficina Australiana de Seguridad del Transporte abrió una indagatoria formal. Entre los aspectos a revisar están el estado de la aeronave y las condiciones del vuelo. También se analizarán posibles fallas técnicas. Un representante indicó que la aeronave se estrelló poco después del despegue.

Esto coincide con los reportes preliminares sobre una posible falla mecánica. El aeropuerto de Parafield se ubica a unos 18 kilómetros del centro de Adelaida. Es considerado uno de los principales centros de aviación general en Australia. Autoridades estatales señalaron que el caso será revisado a detalle. El objetivo es determinar responsabilidades y establecer medidas preventivas.