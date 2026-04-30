Reino Unido activa alerta terrorista “grave” tras ataque con cuchillo en Londres
Reino Unido eleva alerta terrorista Ataque en Londres deja heridos Amenaza extremista en aumento El Reino Unido elevó su nivel de alerta terrorista de “sustancial” a “grave” tras un ataque ocurrido en Londres. La decisión se tomó luego de un apuñalamiento registrado en Golders Green, al noroeste de la ciudad. Dos hombres judíos resultaron heridos […]
Publicado el30/04/2026 a las 15:18
- Reino Unido eleva alerta terrorista
- Ataque en Londres deja heridos
- Amenaza extremista en aumento
El Reino Unido elevó su nivel de alerta terrorista de “sustancial” a “grave” tras un ataque ocurrido en Londres.
La decisión se tomó luego de un apuñalamiento registrado en Golders Green, al noroeste de la ciudad.
Dos hombres judíos resultaron heridos en el incidente, que ya fue calificado como terrorismo.
El aumento del nivel de alerta refleja una creciente preocupación por amenazas extremistas en el país y eleva el riesgo de nuevos ataques.
Ataque en Golders Green activa respuesta nacional
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Segun CBS, El ataque ocurrió en una zona residencial del noroeste de Londres.
Las autoridades confirmaron que se trató de un incidente terrorista.
Un hombre de 47 años fue arrestado bajo sospecha de intento de asesinato.
El sospechoso permanece bajo custodia mientras continúan las investigaciones.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, calificó el hecho como “abominable”.
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También lo describió como un “vil acto de terrorismo”.
En un comunicado, señaló la preocupación que genera el ataque.
Advirtió que la comunidad judía ha sido especialmente afectada por estos hechos.
El gobierno indicó que el incremento del nivel de alerta no responde únicamente a este incidente.
Crece la amenaza de extremismo en Reino Unido
The national threat level has now been raised to ‘severe’ on the advice of security experts in the aftermath of the appalling terrorist attack in Golders Green and the concerted attacks we have seen targeting Jewish communities. This is the second highest level of security…
— Sadiq Khan (@SadiqKhan) April 30, 2026
Las autoridades señalaron que el nivel de amenaza terrorista llevaba tiempo en aumento.
El gobierno citó riesgos vinculados al terrorismo islamista y de extrema derecha.
La nueva clasificación de “grave” es el segundo nivel más alto en el país.
Esto implica que un ataque es considerado altamente probable.
El alcalde de Londres, Sadiq Khan, expresó su solidaridad con la comunidad judía.
Aseguró que se están tomando medidas para proteger a la ciudad.
Indicó que la seguridad de todas las comunidades es una prioridad.
El aumento de la alerta se produce en un contexto de incidentes recientes.
Un mes antes, un ataque incendiario tuvo como objetivo vehículos de emergencia.
Estos pertenecían a un servicio de ambulancias de una comunidad judía independiente.
Reacciones políticas y preocupación en la comunidad
El primer ministro Keir Starmer visitó Golders Green tras el ataque.
Se reunió con los servicios de emergencia en la zona afectada.
Durante su visita, algunos residentes realizaron protestas.
Pidieron al gobierno que refuerce la protección para la comunidad.
Las reacciones reflejan un clima de preocupación entre los habitantes.
Dov Forman, autor y activista de 22 años, se pronunció sobre el caso.
Señaló que no hay sorpresa ante lo ocurrido.
Afirmó que tras ataques previos, la expectativa era que ocurriera otro.
Indicó que la incertidumbre no era si habría un nuevo ataque, sino cuándo.
El incidente y la respuesta oficial evidencian el nivel de tensión actual.
El aumento de la alerta marca una etapa de mayor vigilancia en el país.
Las autoridades mantienen el foco en prevenir nuevos episodios de violencia.