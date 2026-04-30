Reino Unido eleva alerta terrorista

Ataque en Londres deja heridos

Amenaza extremista en aumento

El Reino Unido elevó su nivel de alerta terrorista de “sustancial” a “grave” tras un ataque ocurrido en Londres.

La decisión se tomó luego de un apuñalamiento registrado en Golders Green, al noroeste de la ciudad.

Dos hombres judíos resultaron heridos en el incidente, que ya fue calificado como terrorismo.

El aumento del nivel de alerta refleja una creciente preocupación por amenazas extremistas en el país y eleva el riesgo de nuevos ataques.

Ataque en Golders Green activa respuesta nacional

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Segun CBS, El ataque ocurrió en una zona residencial del noroeste de Londres.

Las autoridades confirmaron que se trató de un incidente terrorista.

Un hombre de 47 años fue arrestado bajo sospecha de intento de asesinato.