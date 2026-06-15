Trump anuncia mitin propio en el 4 de julio como festejo nacional y enciende la polémica

Trump anuncia mitin propio

Críticas por politizar festejo

Estados rechazan participar

La celebración del Día de la Independencia en Estados Unidos sumó un nuevo elemento de controversia después de que el presidente Donald Trump anunciara que encabezará un evento propio dentro de las actividades oficiales programadas para conmemorar el 250 aniversario de la nación.

La declaración fue realizada a través de Truth Social, donde el mandatario adelantó que la jornada incluirá un acto denominado “TRUMP RALLY” en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital estadounidense.

Trump convierte la conmemoración nacional en un evento propio

“Este 4 de julio, en el Monumento a Lincoln y el Monumento a Washington, en la hermosa y segura Washington D.C., vamos a organizar el más espectacular de todos los MITINES DE TRUMP, un ‘TRIBUTO A ESTADOS UNIDOS’”, escribió Trump.

“A partir de las 7 p.m. (hora del Este), esta ENORME celebración honrará a la gente de nuestro país, su espíritu, fortaleza, determinación y triunfos”.

El anuncio llamó la atención debido a que las actividades relacionadas con la firma de la Declaración de Independencia suelen tener un carácter apartidista y están enfocadas en destacar la historia y los valores nacionales, más allá de cualquier figura política.

La celebración del próximo mes forma parte de los eventos organizados por el gobierno federal para marcar los 250 años de la independencia estadounidense, una fecha considerada histórica para el país.