Trump anuncia mitin propio en el 4 de julio como festejo nacional y enciende la polémica
Publicado el15/06/2026 a las 07:22
- Trump anuncia mitin propio
- Críticas por politizar festejo
- Estados rechazan participar
La celebración del Día de la Independencia en Estados Unidos sumó un nuevo elemento de controversia después de que el presidente Donald Trump anunciara que encabezará un evento propio dentro de las actividades oficiales programadas para conmemorar el 250 aniversario de la nación.
La declaración fue realizada a través de Truth Social, donde el mandatario adelantó que la jornada incluirá un acto denominado “TRUMP RALLY” en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital estadounidense.
Trump convierte la conmemoración nacional en un evento propio
“Este 4 de julio, en el Monumento a Lincoln y el Monumento a Washington, en la hermosa y segura Washington D.C., vamos a organizar el más espectacular de todos los MITINES DE TRUMP, un ‘TRIBUTO A ESTADOS UNIDOS’”, escribió Trump.
“A partir de las 7 p.m. (hora del Este), esta ENORME celebración honrará a la gente de nuestro país, su espíritu, fortaleza, determinación y triunfos”.
El anuncio llamó la atención debido a que las actividades relacionadas con la firma de la Declaración de Independencia suelen tener un carácter apartidista y están enfocadas en destacar la historia y los valores nacionales, más allá de cualquier figura política.
La celebración del próximo mes forma parte de los eventos organizados por el gobierno federal para marcar los 250 años de la independencia estadounidense, una fecha considerada histórica para el país.
Las críticas resurgen por el protagonismo de Trump
El presidente ya ha enfrentado cuestionamientos en ocasiones anteriores por utilizar eventos oficiales para promover su imagen política o colocar su figura en el centro de celebraciones nacionales.
Durante los preparativos del denominado “Great American State Fair”, varios artistas decidieron retirarse de una serie de conciertos programados para la conmemoración.
Tras esas bajas, Trump asumió un papel protagónico como anfitrión de una ceremonia de apertura vinculada a las festividades del aniversario nacional.
Los críticos consideran que este tipo de decisiones pueden desdibujar el carácter institucional de celebraciones que tradicionalmente buscan representar a todos los estadounidenses sin distinción partidista.
Los festejos del aniversario ya habían generado polémica
La controversia también se intensificó después de los eventos realizados el domingo con motivo del cumpleaños número 80 del mandatario.
Ese día, Trump organizó una velada de combates de UFC en la Casa Blanca, actividad que también fue presentada como parte de las celebraciones relacionadas con el 250 aniversario de Estados Unidos.
Al mismo tiempo, miembros de su familia promovieron una iniciativa comercial asociada al evento mediante la venta de monedas de oro cuyo precio alcanzaba hasta los 12,000 dólares.
Estas acciones han sido señaladas por algunos observadores como ejemplos de la creciente mezcla entre actividades gubernamentales, actos políticos y proyectos comerciales vinculados al entorno presidencial.
Varios estados rechazan participar en la feria nacional
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El anuncio del nuevo mitin también coincide con la decisión de varios estados de no participar en la denominada “Great American State Fair”, programada en el National Mall.
Aunque funcionarios estatales explicaron que los costos de participación influyeron en la decisión, reportes previos indicaron que algunos gobiernos estatales expresaron inquietudes sobre el tono político que ha adquirido el evento.
Según CNN, un portavoz de un estado gobernado por demócratas mencionó preocupaciones relacionadas con la naturaleza partidista de las celebraciones.
La ausencia de algunos estados representa uno de los principales desafíos para los organizadores de una conmemoración que busca proyectar una imagen de unidad nacional.
Música patriótica y fuegos artificiales marcarán la jornada
Trump adelantó que el acto contará con la participación de bandas militares, orquestas y unidades ceremoniales.
Según explicó el mandatario, los artistas interpretarán “melodías patrióticas” y canciones favoritas incluidas en su propia lista de reproducción.
“No tendremos a esas personas que te hacen dormir y que se la pasan quejándose constantemente”, afirmó el presidente, aparentemente en referencia a artistas que han expresado críticas hacia su administración.
El mandatario también destacó que el evento tendrá como escenario el Monumento a Lincoln y el Reflecting Pool, un espacio que recientemente fue sometido a trabajos de renovación.
Mientras tanto, el Departamento del Interior continúa realizando labores para eliminar restos de algas en el estanque reflectante.
La programación oficial del 4 de julio en el National Mall contempla además un desfile, demostraciones militares, diversas actividades culturales y un espectáculo de fuegos artificiales que pondrá fin a las celebraciones frente a algunos de los monumentos más reconocidos de Washington.
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FUENTE: CNN