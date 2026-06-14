Avión de combate cae sobre una zona montañosa de Washington y provoca un incendio forestal

Piloto sobrevive al accidente

Incendio forestal tras impacto

Investigan causas de caída

Un avión de combate se estrelló el sábado por la tarde contra una montaña en el condado de Yakima, en el estado de Washington, provocando un incendio forestal y una operación de emergencia que obligó a evacuar a personas que se encontraban acampando en la zona.

El accidente ocurrió cerca del lago Rimrock y movilizó a autoridades locales, equipos de rescate y personal especializado en el combate de incendios forestales.

Por qué importa: Aunque el piloto sobrevivió con heridas leves, el accidente desencadenó un incendio en una zona natural que requirió una respuesta inmediata de los servicios de emergencia.

El piloto logró eyectarse antes del impacto

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Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Yakima, el accidente ocurrió alrededor del mediodía del sábado.

Las autoridades indicaron que el piloto logró eyectarse de la aeronave antes del impacto.

Tras el accidente, el aviador sufrió heridas leves.

Posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Los primeros reportes no detallaron las circunstancias que llevaron a la caída del avión.

Las autoridades continúan recopilando información sobre lo ocurrido.

El accidente se registró en una zona montañosa cercana al lago Rimrock, ubicada en el estado de Washington.