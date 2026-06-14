Avión de combate cae sobre una zona montañosa de Washington y provoca un incendio forestal
Publicado el14/06/2026 a las 10:10
- Piloto sobrevive al accidente
- Incendio forestal tras impacto
- Investigan causas de caída
Un avión de combate se estrelló el sábado por la tarde contra una montaña en el condado de Yakima, en el estado de Washington, provocando un incendio forestal y una operación de emergencia que obligó a evacuar a personas que se encontraban acampando en la zona.
El accidente ocurrió cerca del lago Rimrock y movilizó a autoridades locales, equipos de rescate y personal especializado en el combate de incendios forestales.
Por qué importa: Aunque el piloto sobrevivió con heridas leves, el accidente desencadenó un incendio en una zona natural que requirió una respuesta inmediata de los servicios de emergencia.
El piloto logró eyectarse antes del impacto
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Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Yakima, el accidente ocurrió alrededor del mediodía del sábado.
Las autoridades indicaron que el piloto logró eyectarse de la aeronave antes del impacto.
Tras el accidente, el aviador sufrió heridas leves.
Posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
Los primeros reportes no detallaron las circunstancias que llevaron a la caída del avión.
Las autoridades continúan recopilando información sobre lo ocurrido.
El accidente se registró en una zona montañosa cercana al lago Rimrock, ubicada en el estado de Washington.
El accidente provocó un incendio forestal
Segun informa CBS, después del impacto, se originó un incendio en el área donde cayó la aeronave.
La situación obligó a evacuar a campistas que se encontraban en las cercanías como medida preventiva.
Equipos de emergencia fueron desplegados para evitar la propagación de las llamas.
El Departamento de Bomberos de Naches informó que el incendio estaba siendo combatido mediante operaciones aéreas y terrestres.
Entre los recursos utilizados se encontraban helicópteros especializados en la lucha contra incendios.
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También participaba al menos un camión de bomberos perteneciente al Bosque Nacional Okanogan-Wenatchee.
Además, el Servicio Forestal de Estados Unidos desplegó helicópteros y equipos adicionales para apoyar las labores de contención.
Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál es la magnitud exacta del incendio forestal.
Los trabajos para controlar las llamas continuaban tras el accidente.
El avión realizaba un entrenamiento de rutina
El Cuerpo de Marines de Estados Unidos confirmó que la aeronave involucrada era un F/A-18 Hornet.
Según la institución, el avión estaba asignado al Grupo Aéreo de Marines 11, perteneciente a la 3.ª Ala Aérea de Marines.
En un comunicado difundido a medios de comunicación, los Marines señalaron que la aeronave sufrió un “percance aéreo no mortal”.
El incidente ocurrió mientras realizaba un entrenamiento de rutina.
La institución precisó que el accidente se produjo aproximadamente a 55 millas al sureste de Seattle, Washington.
La 3.ª Ala Aérea de la Infantería de Marina tiene su base en la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Miramar, ubicada en San Diego, California.
Por ahora, las autoridades no han revelado qué pudo causar el accidente.
La investigación continúa y busca determinar las circunstancias que llevaron a la caída del avión y al incendio posterior.