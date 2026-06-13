Accidente mortal en SpaceX reaviva cuestionamientos sobre seguridad en Texas
Publicado el12/06/2026 a las 15:33
- Trabajador muere en SpaceX
- Investigación apunta a fallas
- OSHA abre nueva pesquisa
La muerte de José Luis Bautista, un trabajador de 25 años que laboraba en instalaciones de SpaceX en el sur de Texas, ha puesto nuevamente bajo la lupa las condiciones de seguridad dentro del complejo Starbase.
El accidente ocurrió durante la madrugada del 15 de mayo y, según la reconstrucción de los hechos realizada por las autoridades, el trabajador cayó desde una altura de entre 12 y 15 metros después de que una enorme viga metálica a la que estaba sujeto se desplomara.
El caso ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad en SpaceX y se suma a antecedentes recientes relacionados con sanciones e inspecciones en las instalaciones de la compañía propiedad de Elon Musk.
La investigación apunta a una viga sin asegurar
La muerte de un trabajador en SpaceX expone fallas de seguridad en la planta de Musk en Texas.
✍️Alejandra Arredondo https://t.co/B1Zz6rxusj
— EFE Noticias (@EFEnoticias) June 12, 2026
Segun EFE, José Luis Bautista trabajaba para Delta Fabrication and Machine Inc., una empresa contratista que realizaba labores de reemplazo de columnas de acero en el área de producción del cohete Starship.
De acuerdo con el expediente de la investigación policial consultado por EFE, Bautista subió en una plataforma elevadora y aseguró su arnés a una gran viga metálica.
Sin embargo, la estructura de aproximadamente 3,5 toneladas no estaba fijada correctamente.
Cuando la viga cayó, arrastró al trabajador al vacío.
Bautista fue trasladado a un hospital de Brownsville, donde falleció poco después.
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La reconstrucción de las autoridades se basa en imágenes de una cámara de seguridad entregadas por SpaceX.
Según la información revisada por los investigadores, el accidente fue distinto a las versiones preliminares que señalaban una caída desde un andamio de dos metros de altura.
Ni SpaceX ni Delta Fabrication and Machine Inc. respondieron a las solicitudes de información realizadas por EFE.
Especialistas cuestionan las condiciones de seguridad
Dos expertos en seguridad laboral consultados por EFE revisaron la documentación policial y concluyeron que el trabajador siguió el procedimiento esperado para realizar labores en altura.
El reporte señala que un superintendente del contratista detectó previamente que la columna no estaba correctamente ajustada.
Según el documento, el supervisor alertó a uno de sus subalternos para corregir la situación, pero la corrección no se realizó.
Para Ahmed Al-Bayati, director de un centro de seguridad en la construcción de la Universidad Lawrence Tech, Bautista cumplió con su responsabilidad al asegurar su arnés.
El especialista sostuvo que la viga utilizada como punto de anclaje no debió emplearse para ese propósito.
También afirmó que el área debió estar señalizada o restringida para evitar riesgos.
Hongwei Hsiao, profesor universitario y exjefe de tecnología protectora del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, coincidió en que la estructura no servía como anclaje.
Según explicó, la responsabilidad de garantizar condiciones seguras recae en los supervisores, gerentes de obra y contratistas.
SpaceX enfrenta nuevas preguntas sobre seguridad
La tragedia ocurre en medio de antecedentes regulatorios relacionados con las operaciones de SpaceX.
El año pasado, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (OSHA) impuso siete sanciones consideradas serias por condiciones detectadas en Starbase.
Entre ellas figuró la falta de inspección de una grúa que requería reparaciones.
Las sanciones incluyeron una multa de 115.850 dólares que la empresa mantiene impugnada.
Para Al-Bayati, estas acciones regulatorias reflejan señales de advertencia que no han sido atendidas.
La muerte de Bautista también ha generado preocupación entre miembros de la comunidad local.
Bekah Hinojosa, activista de Brownsville, afirmó que existía preocupación por las condiciones laborales en las instalaciones.
Mientras tanto, las autoridades del condado de Cameron cerraron su investigación penal al determinar que no se cometió ningún delito.
Sin embargo, OSHA abrió una investigación propia sobre el accidente.
La agencia tiene hasta seis meses para concluir sus pesquisas y adelantó que ofrecerá más detalles una vez finalice el proceso.
La muerte de Bautista ocurrió pocos días antes del duodécimo vuelo de prueba de Starship, realizado por SpaceX el 21 de mayo en Starbase, el complejo del sur de Texas donde la compañía fabrica y lanza sus cohetes.
La investigación federal de OSHA continúa abierta y sus conclusiones podrían aportar nuevos detalles sobre las circunstancias del accidente y las condiciones de seguridad en las instalaciones de SpaceX.