Accidente mortal en SpaceX reaviva cuestionamientos sobre seguridad en Texas

Trabajador muere en SpaceX

Investigación apunta a fallas

OSHA abre nueva pesquisa

La muerte de José Luis Bautista, un trabajador de 25 años que laboraba en instalaciones de SpaceX en el sur de Texas, ha puesto nuevamente bajo la lupa las condiciones de seguridad dentro del complejo Starbase.

El accidente ocurrió durante la madrugada del 15 de mayo y, según la reconstrucción de los hechos realizada por las autoridades, el trabajador cayó desde una altura de entre 12 y 15 metros después de que una enorme viga metálica a la que estaba sujeto se desplomara.

El caso ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad en SpaceX y se suma a antecedentes recientes relacionados con sanciones e inspecciones en las instalaciones de la compañía propiedad de Elon Musk.

La investigación apunta a una viga sin asegurar

La muerte de un trabajador en SpaceX expone fallas de seguridad en la planta de Musk en Texas. ✍️Alejandra Arredondo https://t.co/B1Zz6rxusj — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 12, 2026



Segun EFE, José Luis Bautista trabajaba para Delta Fabrication and Machine Inc., una empresa contratista que realizaba labores de reemplazo de columnas de acero en el área de producción del cohete Starship.

De acuerdo con el expediente de la investigación policial consultado por EFE, Bautista subió en una plataforma elevadora y aseguró su arnés a una gran viga metálica.

Sin embargo, la estructura de aproximadamente 3,5 toneladas no estaba fijada correctamente.

Cuando la viga cayó, arrastró al trabajador al vacío.

Bautista fue trasladado a un hospital de Brownsville, donde falleció poco después.

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La reconstrucción de las autoridades se basa en imágenes de una cámara de seguridad entregadas por SpaceX.

Según la información revisada por los investigadores, el accidente fue distinto a las versiones preliminares que señalaban una caída desde un andamio de dos metros de altura.

Ni SpaceX ni Delta Fabrication and Machine Inc. respondieron a las solicitudes de información realizadas por EFE.