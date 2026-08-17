Trump manda callar a periodista de CNN en tenso cruce por Kim Jong-un

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este lunes un tenso intercambio con la corresponsal de CNN en la Casa Blanca, Kristen Holmes, mientras la periodista intentaba obtener detalles sobre su acercamiento al líder norcoreano Kim Jong-un.

Trump interrumpió a Holmes en varias ocasiones, le pidió que guardara silencio y la calificó de “ruidosa” y “bulliciosa”, además de acusarla de difundir “noticias falsas”. El enfrentamiento ocurrió durante una sesión de preguntas en el Despacho Oval. El intercambio fue recogido por diversos medios estadounidenses.

¿Qué le preguntaba Kristen Holmes a Trump?

“You’re a loud, boisterous person.» «You’re a fake reporter and you report fake news» President Trump shuts down a CNN reporter during a tense exchange in the Oval Office, calling her “disrespectful” as she repeatedly attempts to ask a follow-up question about South Korea in… pic.twitter.com/e2wL3y3UO7 — Fox News (@FoxNews) August 17, 2026

Holmes intentaba determinar si Kim Jong-un había pedido al mandatario estadounidense reducir los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur.

La periodista también presionó al presidente sobre sus recientes contactos con el líder norcoreano, después de que Trump asegurara que buscaba reactivar la comunicación con Pionyang.

Ante una pregunta sobre por qué Kim no había respondido a sus acercamientos, Trump sostuvo que sí lo había hecho, aunque no ofreció detalles sobre cuándo ocurrió el intercambio ni qué mensajes recibió. Reuters señaló que la Casa Blanca y la misión norcoreana ante Naciones Unidas no dieron información adicional inmediatamente.

Trump reduce ejercicios militares con Corea del Sur

La controversia se produce después de que Trump ordenara al Pentágono reducir sustancialmente la escala de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur.