Trump manda callar a periodista de CNN en tenso cruce por Kim Jong-un
Publicado el17/08/2026 a las 18:15
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este lunes un tenso intercambio con la corresponsal de CNN en la Casa Blanca, Kristen Holmes, mientras la periodista intentaba obtener detalles sobre su acercamiento al líder norcoreano Kim Jong-un.
Trump interrumpió a Holmes en varias ocasiones, le pidió que guardara silencio y la calificó de “ruidosa” y “bulliciosa”, además de acusarla de difundir “noticias falsas”. El enfrentamiento ocurrió durante una sesión de preguntas en el Despacho Oval. El intercambio fue recogido por diversos medios estadounidenses.
¿Qué le preguntaba Kristen Holmes a Trump?
“You’re a loud, boisterous person.»
«You’re a fake reporter and you report fake news»
President Trump shuts down a CNN reporter during a tense exchange in the Oval Office, calling her “disrespectful” as she repeatedly attempts to ask a follow-up question about South Korea in… pic.twitter.com/e2wL3y3UO7
— Fox News (@FoxNews) August 17, 2026
Holmes intentaba determinar si Kim Jong-un había pedido al mandatario estadounidense reducir los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur.
La periodista también presionó al presidente sobre sus recientes contactos con el líder norcoreano, después de que Trump asegurara que buscaba reactivar la comunicación con Pionyang.
Ante una pregunta sobre por qué Kim no había respondido a sus acercamientos, Trump sostuvo que sí lo había hecho, aunque no ofreció detalles sobre cuándo ocurrió el intercambio ni qué mensajes recibió. Reuters señaló que la Casa Blanca y la misión norcoreana ante Naciones Unidas no dieron información adicional inmediatamente.
Trump reduce ejercicios militares con Corea del Sur
La controversia se produce después de que Trump ordenara al Pentágono reducir sustancialmente la escala de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur.
El mandatario argumentó, entre otras razones, que las maniobras envían un mensaje equivocado a Corea del Norte y destacó su relación con Kim Jong-un. También vinculó su decisión con el costo de los ejercicios y con diferencias recientes con Seúl respecto a Irán.
Trump afirmó además que su política contribuirá a hacer de la península coreana un lugar “más seguro”.
Trump busca reactivar su relación con Kim Jong-un
Durante su primer mandato, Trump se reunió tres veces con Kim en un intento por alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear norcoreano.
La histórica diplomacia entre ambos no produjo finalmente un acuerdo de desnuclearización y las conversaciones se estancaron. Desde entonces, Corea del Norte ha reforzado sus capacidades militares y profundizado sus relaciones con Rusia y China.
Ahora, Trump vuelve a mostrar interés en retomar el diálogo directo con Kim, mientras su decisión de reducir las maniobras con Corea del Sur genera interrogantes sobre el futuro de una de las principales alianzas militares estadounidenses en Asia.
CNN defiende a su periodista
We stand firmly behind @KristenhCNN and reject these attacks in the strongest possible terms. https://t.co/qxDJW7XAmW pic.twitter.com/ui86bU6iGT
— CNN Communications (@CNNPR) August 17, 2026
El enfrentamiento no terminó en el Despacho Oval. Tras el incidente, la Casa Blanca publicó mensajes críticos contra Holmes en redes sociales, mientras CNN defendió públicamente a su corresponsal y su trabajo periodístico.
El episodio añade un nuevo capítulo a la conflictiva relación de Trump con algunos medios de comunicación, particularmente cuando sus reporteros lo presionan con preguntas durante encuentros con la prensa.
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