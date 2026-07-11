Trump lanza advertencia extrema a Irán: promete una respuesta militar devastadora si intentan asesinarlo
Publicado el11/07/2026 a las 10:31
- Trump lanza advertencia a Irán
- Irán permanece bajo presión
- Washington eleva la tensión
Donald Trump, aseguró que existe un amplio dispositivo militar preparado para responder de inmediato si Irán intenta asesinarlo, en medio del aumento de las tensiones entre Washington y Teherán.
El mandatario afirmó que miles de misiles estarían listos para ser utilizados contra territorio iraní en caso de que el gobierno de la República Islámica ejecute cualquier atentado en su contra.
Las declaraciones surgieron después de que circularan versiones sobre una supuesta advertencia de Israel a funcionarios estadounidenses acerca de un posible plan iraní para atentar contra la vida del presidente.
Aunque Trump volvió a señalar a Teherán como una amenaza permanente, también reconoció que no existe evidencia de un complot reciente, pese al nuevo clima de tensión entre ambos países.
Trump asegura que la respuesta sería inmediata
A través de una publicación en Truth Social, el presidente describió el alcance de la respuesta militar que, según dijo, permanecería lista para activarse en caso de un atentado.
«Hay 1.000 misiles armados y preparados y apuntados hacia la República Islámica de Irán, seguidos inmediatamente por miles más, en caso de que el gobierno iraní lleve a cabo su amenaza», escribió.
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Trump sostuvo que la orden ya fue emitida y que permanecerá vigente durante un año, aunque aclaró que ese plazo podría ampliarse si las circunstancias lo requieren.
El mandatario concluyó el mensaje con una frase poco habitual al escribir: «¡Alabado sea Alá! Presidente Donald J. Trump».
El presidente habla de destruir objetivos iraníes
Trump aseguró que instruyó a las Fuerzas Armadas estadounidenses para ejecutar una ofensiva de gran magnitud si llegara a concretarse cualquier intento de asesinato.
Según explicó, el objetivo sería eliminar completamente las zonas que considere responsables de un eventual ataque contra su persona.
El republicano afirmó que ordenó al Ejército «diezmar totalmente y destruir todas las zonas de Irán» si las autoridades iraníes lo asesinan o intentan hacerlo.
Sus declaraciones elevan nuevamente el tono del enfrentamiento verbal entre Washington y Teherán, en un momento de alta sensibilidad para la política exterior estadounidense.
No es la primera vez que Trump lanza esta advertencia
Las nuevas declaraciones coinciden con comentarios realizados anteriormente por Trump durante una entrevista concedida al diario The New York Post.
En esa conversación aseguró haber dado instrucciones al Pentágono para responder con una fuerza sin precedentes si llegara a morir como consecuencia de un ataque atribuido a Irán.
El presidente afirmó que Estados Unidos bombardearía a la República Islámica a «niveles nunca antes vistos» en caso de que un complot terminara con su vida.
Pese a ese lenguaje contundente, también dejó entrever que actualmente no existe información sobre un plan nuevo o inminente para asesinarlo.
Trump insiste en que Irán lo considera un objetivo
El mandatario sostuvo que el gobierno iraní mantiene desde hace años una postura hostil hacia él debido a decisiones tomadas durante su administración.
Aunque evitó presentar nuevas pruebas, insistió en que Teherán continúa viéndolo como uno de sus principales adversarios políticos y militares.
Las recientes versiones periodísticas indican que Israel habría alertado a Washington sobre la posibilidad de que Irán estuviera desarrollando un nuevo plan para atacar al presidente.
Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han confirmado públicamente la existencia de una amenaza específica relacionada con esas informaciones.
La tensión entre Washington y Teherán sigue creciendo
Las declaraciones de Trump llegan después de semanas marcadas por nuevos enfrentamientos y acusaciones entre ambos gobiernos.
La relación bilateral volvió a deteriorarse tras el fin del alto el fuego que había reducido temporalmente las hostilidades durante el mes pasado.
Desde entonces, ambos países han intercambiado advertencias mientras aumenta la preocupación por una posible escalada militar en la región.
Las nuevas afirmaciones del presidente estadounidense vuelven a colocar la seguridad nacional y el conflicto con Irán en el centro del debate internacional.
El conflicto mantiene la atención internacional
Las amenazas cruzadas entre Washington y Teherán continúan siendo uno de los principales focos de preocupación para la comunidad internacional.
Las declaraciones de Trump añaden un nuevo elemento de presión en una relación marcada por años de confrontación política y militar.
Mientras la Casa Blanca mantiene su discurso de firmeza frente a Irán, el escenario permanece sujeto a la evolución de las tensiones en Oriente Medio.
Por ahora, las afirmaciones del mandatario refuerzan el mensaje de disuasión de su administración, aunque también incrementan la expectativa sobre la respuesta que pueda surgir desde Teherán, según ‘EFE’ y ‘Yahoo‘.