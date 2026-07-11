Trump lanza advertencia extrema a Irán: promete una respuesta militar devastadora si intentan asesinarlo

Trump lanza advertencia a Irán

Irán permanece bajo presión

Washington eleva la tensión

Donald Trump, aseguró que existe un amplio dispositivo militar preparado para responder de inmediato si Irán intenta asesinarlo, en medio del aumento de las tensiones entre Washington y Teherán.

El mandatario afirmó que miles de misiles estarían listos para ser utilizados contra territorio iraní en caso de que el gobierno de la República Islámica ejecute cualquier atentado en su contra.

Las declaraciones surgieron después de que circularan versiones sobre una supuesta advertencia de Israel a funcionarios estadounidenses acerca de un posible plan iraní para atentar contra la vida del presidente.

Aunque Trump volvió a señalar a Teherán como una amenaza permanente, también reconoció que no existe evidencia de un complot reciente, pese al nuevo clima de tensión entre ambos países.

Trump asegura que la respuesta sería inmediata

A través de una publicación en Truth Social, el presidente describió el alcance de la respuesta militar que, según dijo, permanecería lista para activarse en caso de un atentado.

«Hay 1.000 misiles armados y preparados y apuntados hacia la República Islámica de Irán, seguidos inmediatamente por miles más, en caso de que el gobierno iraní lleve a cabo su amenaza», escribió.

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Trump sostuvo que la orden ya fue emitida y que permanecerá vigente durante un año, aunque aclaró que ese plazo podría ampliarse si las circunstancias lo requieren.

El mandatario concluyó el mensaje con una frase poco habitual al escribir: «¡Alabado sea Alá! Presidente Donald J. Trump».