Trump lanza advertencia a China y Rusia por Irán: «Sería muy malo para ellos»

Trump lanza advertencia a China

Menciona a Rusia

Escala tensión con Irán

Donald Trump aseguró que China y Rusia no están suministrando armas a Irán en medio de la escalada del conflicto con Estados Unidos.

El presidente estadounidense aprovechó para lanzar una advertencia pública y afirmó que un eventual apoyo militar de ambas potencias tendría consecuencias.

Sus declaraciones llegan cuando Washington e Irán intercambian ataques diarios tras el colapso del alto el fuego que ambas partes habían mantenido durante semanas.

El mensaje fue difundido a través de Truth Social y reavivó el debate sobre el papel que podrían desempeñar Pekín y Moscú en el conflicto de Medio Oriente.

Trump dice confiar en las promesas de Xi Jinping y Putin

El mandatario afirmó que, hasta el momento, ni China ni Rusia participan en el suministro de armamento a la República Islámica de Irán.

«En mi opinión, dos grandes países de los que a menudo se habla en relación con Irán no están participando. Si lo hicieran, sería muy malo para ellos, claramente no iría en su mejor interés», escribió Trump.

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Según el presidente, durante su reunión de mayo en Pekín, el mandatario chino Xi Jinping le aseguró que su país no enviaría armamento al gobierno iraní.

Trump afirmó que Xi le dijo que «no daría ni vendería armas, bajo ninguna circunstancia, a la República Islámica de Irán, y que esa promesa incluía a las empresas chinas».