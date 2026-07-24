Trump lanza advertencia a China y Rusia por Irán: «Sería muy malo para ellos»
Publicado el24/07/2026 a las 09:10
- Trump lanza advertencia a China
- Menciona a Rusia
- Escala tensión con Irán
Donald Trump aseguró que China y Rusia no están suministrando armas a Irán en medio de la escalada del conflicto con Estados Unidos.
El presidente estadounidense aprovechó para lanzar una advertencia pública y afirmó que un eventual apoyo militar de ambas potencias tendría consecuencias.
Sus declaraciones llegan cuando Washington e Irán intercambian ataques diarios tras el colapso del alto el fuego que ambas partes habían mantenido durante semanas.
El mensaje fue difundido a través de Truth Social y reavivó el debate sobre el papel que podrían desempeñar Pekín y Moscú en el conflicto de Medio Oriente.
Trump dice confiar en las promesas de Xi Jinping y Putin
El mandatario afirmó que, hasta el momento, ni China ni Rusia participan en el suministro de armamento a la República Islámica de Irán.
«En mi opinión, dos grandes países de los que a menudo se habla en relación con Irán no están participando. Si lo hicieran, sería muy malo para ellos, claramente no iría en su mejor interés», escribió Trump.
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Según el presidente, durante su reunión de mayo en Pekín, el mandatario chino Xi Jinping le aseguró que su país no enviaría armamento al gobierno iraní.
Trump afirmó que Xi le dijo que «no daría ni vendería armas, bajo ninguna circunstancia, a la República Islámica de Irán, y que esa promesa incluía a las empresas chinas».
El presidente asegura que Moscú tampoco enviará armas
El mandatario estadounidense también se refirió a su relación con el presidente ruso, Vladímir Putin, al asegurar que recibió un compromiso similar por parte del Kremlin.
«A pesar de la horrible guerra en Ucrania», Putin le habría dicho que Rusia tampoco vendería armas a Irán, según relató Trump.
El republicano añadió que cree en ambos líderes debido a las conversaciones sostenidas con ellos y a la relación diplomática que mantiene con ambos gobiernos.
Además, sostuvo que Estados Unidos continúa realizando «grandes favores» a China, un argumento con el que justificó su confianza en el cumplimiento de ese compromiso.
La advertencia llega en plena escalada militar
Las declaraciones ocurren mientras el conflicto entre Estados Unidos e Irán atraviesa uno de sus momentos más delicados tras la ruptura del cese al fuego.
En ese contexto, Trump también abordó el apoyo occidental a Ucrania y explicó que Washington no entrega directamente armamento a Kiev.
El presidente afirmó que las armas son adquiridas por países de la OTAN, que «pagan el precio completo», y agregó que posteriormente Estados Unidos desconoce «cómo se distribuyen» esos equipos militares.
Con los enfrentamientos diarios en el golfo Pérsico y la tensión regional en aumento, las palabras de Trump añaden un nuevo componente geopolítico al conflicto, al colocar nuevamente bajo los reflectores el papel que podrían asumir China y Rusia en una guerra que amenaza con ampliar su alcance internacional, detalló ‘EFE’ y ‘ABC‘.